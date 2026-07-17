Θεσσαλονίκη: Ενώπιον της ανακρίτριας ο 25χρονος που συνελήφθη για τον εμπρησμό στο σπίτι της οικογένειας Νέστορα – Παλιός γνώριμος των Αρχών

Ενώπιον της ανακρίτριας αναμένεται να οδηγηθεί σήμερα, Παρασκευή 17 Ιουλίου, ο 25χρονος, ο οποίος συνελήφθη χθες στη Θεσσαλονίκη για την εμπρηστική επίθεση στο σπίτι της πολιτεύτριας της ΝΔ, Αφροδίτης Νέστορα, που είχε ως αποτέλεσμα τον θανάσιμο τραυματισμό της μητέρας της, Βάγιας.

Ο 25χρονος συνελήφθη χθες την ώρα που έβγαινε από το διαμέρισμά του, στην Άνω Πόλη, και κρατείται στο Αστυνομικό Μέγαρο της πόλης.

Σε βάρος του είχε εκδοθεί ένταλμα σύλληψης από την ανακρίτρια που χειρίζεται τις υποθέσεις των εμπρηστικών επιθέσεων στα σπίτια στελεχών της ΝΔ, καθώς φέρεται να κατονομάστηκε από τον 24χρονο ιδιοκτήτη του διαμερίσματος της Παπαδιαμάντη, που βρίσκεται σε απόσταση μόλις 250 μέτρων από το σπίτι της Αφροδίτης Νέστορα και φέρεται να χρησιμοποίησε το επιχειρησιακό δίδυμο, ο 29χρονος και η 26χρονη, ως ορμητήριο και ως καταφύγιο. Οι δύο φερόμενοι ως φυσικοί αυτουργοί, σύμφωνα με τη δικογραφία, χρησιμοποίησαν την οικία της Παπαδιαμάντη πριν και μετά την φονική επίθεση, όπου, μεταξύ άλλων, άλλαξαν ρούχα, θεωρώντας ότι έτσι δεν θα εντοπιστούν.

Σύμφωνα με πληροφορίες της ΕΡΤ, ο 24χρονος φέρεται να παρέδωσε τα κλειδιά του διαμερίσματος στον 25χρονο το βράδυ της 26ης Ιουνίου, ημέρα που ήταν και η τελευταία, που ο ίδιος πήγε στο σπίτι της γιαγιάς του.

Οι δυο τους φέρονται να βρέθηκαν σε ένα καφέ, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης και να του παρέδωσε τα κλειδιά, ύστερα από αίτημα του 25χρονου, προκειμένου να μείνει κάποιος φίλος του. Ο 24χρονος, γνωρίζοντας τον 25χρονο πολλά χρόνια, τον εμπιστεύτηκε, χωρίς να κάνει παραπάνω ερωτήσεις κι εκείνος με τη σειρά του φαίνεται να είναι αυτός που τα παρέδωσε στον 29χρονο.

«Εγώ παρέδωσα τα κλειδιά του σπιτιού στον 25χρονο. Δε γνωρίζω τους άλλους δύο και δεν ήξερα τι ετοίμαζαν. Ουδεμία σχέση έχω με την επίθεση», φέρεται να είπε ο 24χρονος, ο οποίος είναι μεταπτυχιακός φοιτητής στην Αστρονομία και την Κβαντική Φυσική στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης.

Έρευνες της Αντιτρομοκρατικής στο σπίτι του 25χρονου

Μετά τη σύλληψη του 25χρονου, που είναι η τέταρτη για τον εμπρησμό της κατοικίας της Αφροδίτης Νέστορα, οι αστυνομικοί της Αντιτρομοκρατικής Υπηρεσίας, παρουσία δικαστικού λειτουργού, έκαναν «φύλλο και φτερό» το σπίτι του, στον δεύτερο όροφο πολυκατοικίας, συλλέγοντας στοιχεία για την υπόθεση. Μεταξύ άλλων, κατασχέθηκαν ένα USB, ηλεκτρονικά αρχεία, αλλά και δύο μπιτόνια που θα εξεταστεί εάν περιέχουν κάποιο εύφλεκτο υγρό.

Παλιός γνώριμος των Αρχών ο 25χρονος

Ο 25χρονος συλληφθείς είναι παλιός γνώριμος των αρχών και της κρατικής ασφάλειας. Σύμφωνα με το Mega, τόσο ο 25χρονος όσο και ο αδελφός του ανήκουν στον ευρύτερο αντιεξουσιαστικό χώρο με έντονη παρουσία τα τελευταία 5-6 χρόνια. Είναι μέλος του συμβουλίου αναρχικών της Θεσσαλονίκης, όπως και ο 29χρονος συλληφθείς.

Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν ότι στο παρελθόν είχε συλληφθεί άλλες τρεις φορές: το 2020 είχε συλληφθεί με άλλα 50 άτομα για διατάραξη κοινής ειρήνης στο πλαίσιο πορείας, το 2023 οι αστυνομικοί είχαν περάσει χειροπέδες στον ίδιο και τον αδελφό του για πρόκληση φθορών σε καταστήματα και το 2024 είχε συλληφθεί στην κατάληψη του ΑΠΘ.

Οι συλλήψεις για την επίθεση με γκαζάκια στην κατοικία της οικογένειας Νέστορα έχουν ανέλθει πλέον σε τέσσερις, ενώ συνεχίζονται οι έρευνες και για την εξιχνίαση των άλλων δύο εμπρησμών σε σπίτια στελεχών της ΝΔ.