Μάρκο Ρούμπιο για τη δολοφονία της Βάγιας Νέστορα: «Μια γυναίκα εκτελέστηκε γιατί η κόρη της τόλμησε να είναι υποψήφια»

Ο Μάρκο Ρούμπιο, σε διάσκεψη του Στέιτ Ντιπάρτμεντ για την επάνοδο της πολιτικής τρομοκρατίας με 65 συμμετέχουσες χώρες, αναφέρθηκε σε τρομοκρατικά χτυπήματα, όπως η δολοφονία της Βάγιας Νέστορα στην Ελλάδα. Ο Αμερικανός υπουργός Εξωτερικών τόνισε ότι το «κακό» αυτό είναι πραγματικό, χειροτερεύει και πρέπει να εξαλειφθεί για πάντα.

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Μάρκο Ρούμπιο
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Ο Αμερικανός υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο αναφέρθηκε στη δολοφονία της Βάγιας Νέστορα και σε άλλα τρομοκρατικά χτυπήματα, σε διάσκεψη του Στέιτ Ντιπάρτμεντ για την επάνοδο της πολιτικής τρομοκρατίας.
  • Ο Μάρκο Ρούμπιο αναφέρθηκε στις εμπρηστικές επιθέσεις στη Θεσσαλονίκη, τονίζοντας: «Βρίσκεστε εδώ επειδή πριν από δύο εβδομάδες μια 72χρονη γυναίκα υπέστη εγκαύματα σε ποσοστό άνω του 80% του σώματός της στο ίδιο της το σπίτι στην Ελλάδα. Και πέθανε, εκτελέστηκε από εμπρηστική βόμβα επειδή η κόρη της τόλμησε να θέσει υποψηφιότητα για δημόσιο αξίωμα».
  • Ο Αμερικανός υπουργός τόνισε ότι «αυτό το κακό είναι πραγματικό. Χειροτερεύει. Δεν μπορούμε πλέον να το αρνηθούμε ή να το αγνοήσουμε. Ήρθε η ώρα να το εξαλείψουμε για πάντα αυτό το κακό».

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Στη δολοφονία της Βάγιας Νέστορα, όπως και σε άλλες περιπτώσεις τρομοκρατικών χτυπημάτων, αναφέρθηκε ο Μάρκο Ρούμπιο σε διάσκεψη που οργάνωσε το Στέιτ Ντιπάρμεντ για την επάνοδο της πολιτικής τρομοκρατίας με συμμετέχουσες 65 χώρες.

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Στην παρέμβασή του ο Αμερικανός υπουργός Εξωτερικών είπε για τις εμπρηστικές επιθέσεις στη Θεσσαλονίκη: «Βρίσκεστε εδώ επειδή πριν από δύο εβδομάδες μια 72χρονη γυναίκα υπέστη εγκαύματα σε ποσοστό άνω του 80% του σώματός της στο ίδιο της το σπίτι στην Ελλάδα. Και πέθανε, εκτελέστηκε από εμπρηστική βόμβα επειδή η κόρη της τόλμησε να θέσει υποψηφιότητα για δημόσιο αξίωμα».

«Βρίσκεστε εδώ επειδή για πέντε ημέρες τον χειμώνα έσβησαν τα φώτα στο Βερολίνο, το μεγαλύτερο μπλακ άουτ από τον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο. Προκλήθηκε από επίθεση που άφησε δεκάδες χιλιάδες νοικοκυριά χωρίς ρεύμα μέσα στην παγωνιά και στοίχισε τη ζωή μιας 83χρονης γυναίκας. Βρίσκεστε εδώ επειδή, έναν μήνα μετά το μπλακ άουτ, ένας 23χρονος Γάλλος υπέκυψε σε βαριά εγκεφαλικά τραύματα, ένας θάνατος σε δρόμο της Λυών από μια ομάδα ακροαριστερών κακοποιών» συνέχισε.

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«Βρίσκεστε εδώ επειδή οι ηγέτες σας μαχαιρώνονται και πυροβολούνται στους δρόμους, οι επιχειρήσεις σας βομβαρδίζονται, οι σιδηρόδρομοί σας υφίστανται σαμποτάζ, και η αστυνομία σας ξυλοκοπείται και καίγεται» τόνισε ο Μάρκο Ρούμπιο.

Ο Αμερικανός υπουργός συμπλήρωσε «αυτό το κακό είναι πραγματικό. Χειροτερεύει. Δεν μπορούμε πλέον να το αρνηθούμε ή να το αγνοήσουμε. Ήρθε η ώρα να το εξαλείψουμε για πάντα αυτό το κακό».

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