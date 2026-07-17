Κολομβία: Ο νέος πρόεδρος σχεδιάζει να μεταφέρει την πρεσβεία της χώρας στην Ιερουσαλήμ

Ο εκλεγμένος πρόεδρος της Κολομβίας, Αμπελάρδο δε λα Εσπριέγια, ανακοίνωσε την πρόθεσή του να μεταφέρει την πρεσβεία της χώρας στο Ισραήλ από το Τελ Αβίβ στην Ιερουσαλήμ, αντιστρέφοντας την πολιτική του απερχόμενου προέδρου Γουστάβο Πέτρο. Ο Πέτρο είχε διακόψει τις σχέσεις με το Ισραήλ το 2024 λόγω του πολέμου στη Λωρίδα της Γάζας, μια απόφαση που ο δε λα Εσπριέγια σκοπεύει να ανακαλέσει την πρώτη ημέρα της θητείας του, ενώ η κίνησή του έχει προκαλέσει την έντονη αντίδραση του Πέτρο.

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Κολομβία
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Ο εκλεγμένος πρόεδρος της Κολομβίας, Αμπελάρδο δε λα Εσπριέγια, ανακοίνωσε την πρόθεσή του να μεταφέρει την πρεσβεία της χώρας στο Ισραήλ από το Τελ Αβίβ στην Ιερουσαλήμ.
  • Ο απερχόμενος πρόεδρος Γουστάβο Πέτρο διέκοψε το 2024 τις σχέσεις με το Ισραήλ λόγω του πολέμου στη Γάζα, ενώ ο κ. δε λα Εσπριέγια εννοεί να τις αποκαταστήσει την πρώτη ημέρα της θητείας του.
  • Ο επόμενος υπουργός Εξωτερικών της Κολομβίας συναντήθηκε με τον ισραηλινό ΥΠΕΞ και συμφώνησαν σε «οδικό χάρτη» για την αποκατάσταση των διμερών σχέσεων και την απόσυρση της υποστήριξης στην προσφυγή της Νότιας Αφρικής στο ΔΔ για «γενοκτονία».

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Ο εκλεγμένος ακροδεξιός πρόεδρος της Κολομβίας, Αμπελάρδο δε λα Εσπριέγια, ο οποίος απολαμβάνει της στήριξης του Ντόναλντ Τραμπ, ανακοίνωσε μέσω του επιτελείου του την πρόθεσή του να μεταφέρει την πρεσβεία της χώρας στο Ισραήλ από το Τελ Αβίβ στην Ιερουσαλήμ.

Ο απερχόμενος σοσιαλδημοκράτης πρόεδρος, Γουστάβο Πέτρο, διέκοψε το 2024 τις σχέσεις με το Ισραήλ, μέχρι τότε σημαντικό σύμμαχο της Κολομβίας ιδίως στο πεδίο της ασφάλειας, σε ένδειξη διαμαρτυρίας για τον πόλεμο στη Λωρίδα της Γάζας, ενώ είχε επίσης αναστείλει στρατηγικής σημασίας εμπορικές συναλλαγές με το Ισραήλ, κυρίως τις εξαγωγές άνθρακα και τις αγορές όπλων.

Ο κ. δε λα Εσπριέγια, που αναμένεται να αναλάβει τα καθήκοντά του την 7η Αυγούστου, εννοεί να αποκαταστήσει τις διμερείς διπλωματικές σχέσεις την πρώτη ημέρα της θητείας του.

Το Ισραήλ κατέλαβε την Ανατολική Ιερουσαλήμ κατά τον Πόλεμο των Έξι Ημερών, το 1967, και στη συνέχεια προχώρησε στην προσάρτησή της, ανακηρύσσοντάς την ως μέρος της «αιώνιας και αδιαίρετης» πρωτεύουσάς του. Ωστόσο, η διεθνής κοινότητα δεν αναγνωρίζει την προσάρτηση και εξακολουθεί να θεωρεί την Ανατολική Ιερουσαλήμ, όπου η πλειονότητα των κατοίκων είναι Παλαιστίνιοι, κατεχόμενο παλαιστινιακό έδαφος.

Οι περισσότερες χώρες του κόσμου διατηρούν τις διπλωματικές αντιπροσωπείες τους στο Ισραήλ στο Τελ Αβίβ.

Κατά τη διάρκεια της πρώτης θητείας του, το Δεκέμβριο του 2017, ο Αμερικανός πρόεδρος Τραμπ διέταξε να μεταφερθεί η διπλωματική αποστολή των ΗΠΑ από το Τελ Αβίβ στην Ιερουσαλήμ και αναγνώρισε την ιερή για τρεις θρησκείες πόλη ως πρωτεύουσα του Ισραήλ, ερχόμενος σε πλήρη ρήξη με την ιστορική ουδετερότητα της διεθνούς κοινότητας ως προς το ζήτημα.

Η επόμενη κυβέρνηση της Κολομβίας θα προχωρήσει «στο άνοιγμα πρεσβείας της Κολομβίας στην Ιερουσαλήμ, την πρωτεύουσα του Ισραήλ», ανέφερε σε ανακοίνωσή του το γραφείο επικοινωνίας του κ. δε λα Εσπριέγια. «Οι ιστορικές σχέσεις που διέκοψε μονομερώς η κυβέρνηση Πέτρο θα ενισχυθούν εκ νέου», επισήμανε.

«Εσύ, Αμπελάρδο, γίνεσαι (…) συνεργός σε γενοκτονία κι οι συνεργάτες σου έχουν στα χέρια τους αίμα αθώων», ήταν η αντίδραση του κ. Πέτρο μέσω X.

Προχθές Τετάρτη, ο επόμενος υπουργός Εξωτερικών της χώρας που έχει ονομαστεί από τον εκλεγμένο πρόεδρο, ο Ομάρ Μπούλα, συναντήθηκε στην Ουάσινγκτον με τον ισραηλινό ΥΠΕΞ, Γεδεών Σάαρ.

Συμφώνησαν σε «οδικό χάρτη» για την αποκατάσταση των διμερών σχέσεων και την κατάργηση των θεωρήσεων διαβατηρίων, σύμφωνα με τις υπηρεσίες του εκλεγμένου προέδρου.

Ακόμη, συμφωνήθηκε ότι η Κολομβία θα αποσύρει την υποστήριξή της στην προσφυγή της Νότιας Αφρικής εναντίον του Ισραήλ στο Διεθνές Δικαστήριο (ΔΔ) για «γενοκτονία» στη Λωρίδα της Γάζας, κατά το κείμενο.

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