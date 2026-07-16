Βούλα: «Τι ψυχή έχει αυτός ο άνθρωπος; Η διαφορά μας ήταν 1,5 ευρώ» – Τι λέει ο 92χρονος που τον περιέλουσε με πετρέλαιο υπάλληλος βενζινάδικου

Ένας υπάλληλος βενζινάδικου στη Βούλα περιέλουσε με πετρέλαιο έναν 91χρονο, ο οποίος δεν είχε τα απαραίτητα χρήματα για να πληρώσει. Η επίθεση σημειώθηκε μετά από διαπληκτισμό για την τιμή, με το θύμα να καταθέτει μήνυση και να αναμένεται ιατροδικαστική εξέταση

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περιπολικό, ΕΛΑΣ, αστυνομία
ΣΥΝΟΨΗ ΑΡΘΡΟΥ

Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Σοκαριστικό περιστατικό στη Βούλα: Υπάλληλος βενζινάδικου περιέλουσε με πετρέλαιο έναν 91χρονο ηλικιωμένο.
  • Αιτία της επίθεσης ήταν ότι ο 91χρονος δεν είχε τα απαραίτητα χρήματα για την αγορά πετρελαίου.
  • Το θύμα κατέθεσε μήνυση, ενώ δήλωσε: «Του λέω μου ζητάς 5 ευρώ, δεν έχω να σου δώσω 5 ευρώ».

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Ένας καβγάς μεταξύ ηλικιωμένου και υπαλλήλου βενζινάδικου είχε μία εντελώς απρόβλεπτη όσο και αρνητική κατάληξη. Ο εργαζόμενος επιτέθηκε και περιέλουσε τον ηλικιωμένο με πετρέλαιο. Αιτία της επίθεσης ήταν ότι ο 91χρονος δεν είχε τα απαιτούμενα χρήματα.

Ο ηλικιωμένος πήγε στο συγκεκριμένο πρατήριο στην περιοχή της Βούλας να αγοράσει μία ποσότητα πετρελαίου. Σύμφωνα με το MEGA, υπήρξε ένας διαπληκτισμός για την τιμή.

O ηλικιωμένος άφησε το μπιτόνι με το πετρέλαιο και προχώρησε μέχρι μία κοντινή στάση, περίπου 50 μέτρα απόσταση. Όμως, ο υπάλληλος τον ακολούθησε με το μπιτόνι και άρχισε να τον περιλούζει με το πετρέλαιο, με αποτέλεσμα μία ποσότητα να καταλήξει στο πρόσωπό του.

Το θύμα, μετά την επέμβαση της Άμεσης Δράσης, κατέθεσε μήνυση, ενώ του προσφέρθηκαν οι πρώτες βοήθειες.

«Τι ψυχή έχει αυτός ο άνθρωπος; Τι έψαχνε να πάρει; Να πάρει 1,50 ευρώ επιπλέον. Η διαφορά μας ήταν αυτή. Του λέω μου ζητάς 5 ευρώ, δεν έχω να σου δώσω 5 ευρώ».

Δείτε το βίντεο:

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