Βούλα: «Τι ψυχή έχει αυτός ο άνθρωπος; Η διαφορά μας ήταν 1,5 ευρώ» – Τι λέει ο 92χρονος που τον περιέλουσε με πετρέλαιο υπάλληλος βενζινάδικου

Ένας καβγάς μεταξύ ηλικιωμένου και υπαλλήλου βενζινάδικου είχε μία εντελώς απρόβλεπτη όσο και αρνητική κατάληξη. Ο εργαζόμενος επιτέθηκε και περιέλουσε τον ηλικιωμένο με πετρέλαιο. Αιτία της επίθεσης ήταν ότι ο 91χρονος δεν είχε τα απαιτούμενα χρήματα.

Ο ηλικιωμένος πήγε στο συγκεκριμένο πρατήριο στην περιοχή της Βούλας να αγοράσει μία ποσότητα πετρελαίου. Σύμφωνα με το MEGA, υπήρξε ένας διαπληκτισμός για την τιμή.

O ηλικιωμένος άφησε το μπιτόνι με το πετρέλαιο και προχώρησε μέχρι μία κοντινή στάση, περίπου 50 μέτρα απόσταση. Όμως, ο υπάλληλος τον ακολούθησε με το μπιτόνι και άρχισε να τον περιλούζει με το πετρέλαιο, με αποτέλεσμα μία ποσότητα να καταλήξει στο πρόσωπό του.

Το θύμα, μετά την επέμβαση της Άμεσης Δράσης, κατέθεσε μήνυση, ενώ του προσφέρθηκαν οι πρώτες βοήθειες.

«Τι ψυχή έχει αυτός ο άνθρωπος; Τι έψαχνε να πάρει; Να πάρει 1,50 ευρώ επιπλέον. Η διαφορά μας ήταν αυτή. Του λέω μου ζητάς 5 ευρώ, δεν έχω να σου δώσω 5 ευρώ».

Δείτε το βίντεο: