Βούλα: Σοβαρό επεισόδιο σε πρατήριο υγρών καυσίμων – Υπάλληλος περιέλουσε 92χρονο πελάτη με πετρέλαιο

Σοβαρό επεισόδιο έλαβε χώρα σε πρατήριο υγρών καυσίμων στη λεωφόρο Καραμανλή στη Βούλα, όπου ένας 52χρονος υπάλληλος περιέλουσε με πετρέλαιο έναν 92χρονο πελάτη μετά από λογομαχία. Ο υπάλληλος συνελήφθη άμεσα από την ΕΛ.ΑΣ. και σχηματίστηκε δικογραφία για επικίνδυνη σωματική βλάβη, ενώ ο ηλικιωμένος αρνήθηκε τη διακομιδή του σε νοσοκομείο μετά την παροχή πρώτων βοηθειών.

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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Σοβαρό επεισόδιο συνέβη σε πρατήριο υγρών καυσίμων στη Βούλα, όπου ένας 52χρονος υπάλληλος περιέλουσε με πετρέλαιο έναν 92χρονο πελάτη.
  • Το περιστατικό έλαβε χώρα έπειτα από λογομαχία μεταξύ τους, με τον 52χρονο να συλλαμβάνεται άμεσα από την Ομάδα ΔΙ.ΑΣ.
  • Σε βάρος του υπαλλήλου σχηματίστηκε δικογραφία για επικίνδυνη σωματική βλάβη, ενώ ο 92χρονος αρνήθηκε τη διακομιδή του σε νοσοκομείο.

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Σοβαρό επεισόδιο συνέβη σε πρατήριο υγρών καυσίμων στη λεωφόρο Καραμανλή στη Βούλα.  Σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., λίγο πριν από τις 2 το μεσημέρι της Τετάρτης, ένας 52χρονος υπάλληλος της επιχείρησης, έπειτα από λογομαχία που είχε με 92χρονο πελάτη, τον περιέλουσε με πετρέλαιο.

Ο 52χρονος συνελήφθη άμεσα από αστυνομικούς της Ομάδας ΔΙ.ΑΣ. και σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για επικίνδυνη σωματική βλάβη.

Παράλληλα, στο σημείο κλήθηκε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ προκειμένου να παρασχεθούν οι πρώτες βοήθειες στον 92χρονο, ο οποίος ωστόσο αρνήθηκε τη διακομιδή του σε νοσοκομείο.

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