Βούλα: Σοβαρό επεισόδιο σε πρατήριο υγρών καυσίμων – Υπάλληλος περιέλουσε 92χρονο πελάτη με πετρέλαιο

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Σοβαρό επεισόδιο συνέβη σε πρατήριο υγρών καυσίμων στη λεωφόρο Καραμανλή στη Βούλα. Σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., λίγο πριν από τις 2 το μεσημέρι της Τετάρτης, ένας 52χρονος υπάλληλος της επιχείρησης, έπειτα από λογομαχία που είχε με 92χρονο πελάτη, τον περιέλουσε με πετρέλαιο.

Ο 52χρονος συνελήφθη άμεσα από αστυνομικούς της Ομάδας ΔΙ.ΑΣ. και σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για επικίνδυνη σωματική βλάβη.

Παράλληλα, στο σημείο κλήθηκε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ προκειμένου να παρασχεθούν οι πρώτες βοήθειες στον 92χρονο, ο οποίος ωστόσο αρνήθηκε τη διακομιδή του σε νοσοκομείο.