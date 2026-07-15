«Άνοιξε» ο δρόμος στην Καλαμάτα: Βίντεο από την καθίζηση του οδοστρώματος στη συμβολή Κρήτης και Ακρίτα

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Στιγμιότυπο από το σημείο
Πηγή: Mesogios tv
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Καθίζηση οδοστρώματος σημειώθηκε στη συμβολή των οδών Κρήτης και Ακρίτα, προκαλώντας προβληματισμό σε σημείο με αυξημένη κυκλοφορία οχημάτων.
  • Η καθίζηση εκτιμάται ότι συνδέεται με πιθανή βλάβη στο υπόγειο δίκτυο αποχέτευσης, αν και δεν υπάρχει ακόμα επίσημη ενημέρωση για τα ακριβή αίτια.
  • Οι αρμόδιες υπηρεσίες αναμένεται να προχωρήσουν σε ελέγχους για την αποκατάσταση, ενώ οι οδηγοί καλούνται να κινούνται με αυξημένη προσοχή στο σημείο.

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Προβληματισμό και ανησυχία προκάλεσε καθίζηση του οδοστρώματος που σημειώθηκε στη συμβολή των οδών Κρήτης και Ακρίτα, στην Καλαμάτα, σε ένα σημείο με αυξημένη κυκλοφορία οχημάτων.

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Σύμφωνα με πληροφορίες, η καθίζηση εκτιμάται ότι συνδέεται με πιθανή βλάβη στο υπόγειο δίκτυο αποχέτευσης, χωρίς ωστόσο μέχρι στιγμής να έχει υπάρξει επίσημη ενημέρωση για τα ακριβή αίτια ή την έκταση της ζημιάς.

Το περιστατικό έγινε άμεσα αντιληπτό από διερχόμενους οδηγούς, οι οποίοι διαπίστωσαν την αλλοίωση του οδοστρώματος και επέδειξαν αυξημένη προσοχή κατά τη διέλευσή τους, προκειμένου να αποφευχθούν ατυχήματα ή υλικές ζημιές.

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Οι αρμόδιες υπηρεσίες αναμένεται να προχωρήσουν στους απαραίτητους ελέγχους, ώστε να διαπιστωθεί η αιτία του προβλήματος και να δρομολογηθούν οι εργασίες αποκατάστασης το συντομότερο δυνατό.

Μέχρι την πλήρη αποκατάσταση του σημείου, οι οδηγοί καλούνται να κινούνται με χαμηλές ταχύτητες και αυξημένη προσοχή, ακολουθώντας τυχόν κυκλοφοριακές ρυθμίσεις ή οδηγίες των αρμόδιων Αρχών.

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