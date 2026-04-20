Θεσσαλονίκη: Προκαταρκτική έρευνα για την καθίζηση στους πρώην στάβλους Παπάφη – Ελεύθερος ο 28χρονος που συνελήφθη

Ελεύθερος αφέθηκε ο 28χρονος που συνελήφθη νωρίτερα σήμερα (20/04) για το περιστατικό με την υποχώρηση εδάφους κατά τη διάρκεια εργασιών εγκατάστασης οπτικών ινών, έξω από τους πρώην στάβλους Παπάφη, στη Θεσσαλονίκη, ενόψει της διενέργειας προκαταρκτικής έρευνας.

Η εισαγγελέας διέταξε να διεξαχθεί προκαταρκτική έρευνα ώστε να ολοκληρωθούν οι εκθέσεις πραγματογνωμοσύνης και να συμπεριληφθούν στον φάκελο της δικογραφίας, ώστε να αξιολογηθούν στη συνέχεια τυχόν ποινικές ευθύνες.

Υπό αυτές τις συνθήκες αφέθηκε ελεύθερος ο 28χρονος, που είχε συλληφθεί για το περιστατικό και, σύμφωνα με την Αστυνομία, είναι υπεύθυνος τού έργου για τις οπτικές ίνες.

Υπενθυμίζεται ότι στο πλαίσιο των εκσκαφών για την εγκατάσταση οπτικών ινών, έσπασε αγωγός της ΕΥΑΘ και λόγω της μεγάλης πίεσης κατέρρευσε το έδαφος με αποτέλεσμα να ανοίξει μια τεράστια τρύπα. Αρκετά οχήματα που ήταν παρκαρισμένα στο σημείο έμειναν στο χείλος του ρήγματος, ενώ ένα έπεσε μέσα σε αυτό.