Ναύπακτος: «Άκουσα τον ήχο του αυτοκινήτου και πήρα το παιδί» λέει στον ANT1 η μητέρα – Τι υποστηρίζει ο οδηγός που προκάλεσε το τροχαίο

Σοβαρό τροχαίο σημειώθηκε πριν από λίγα 24ώρα στη Ναύπακτο, όταν ένας ηλικιωμένος οδηγός έχασε τον έλεγχο του οχήματός του και συγκρούστηκε διαδοχικά με σταθμευμένα οχήματα, δίκυκλα και καταστήματα. Μία μητέρα και το μικρό παιδί της απέφυγαν τη σύγκρουση κυριολεκτικά στο… δευτερόλεπτο, καθώς η γυναίκα είχε μόλις βγάλει το κοριτσάκι από το αυτοκίνητό της.

Η μητέρα άκουσε τον ήχο του αυτοκινήτου που ερχόταν προς το μέρος τους και αντέδρασε ακαριαία. Άρπαξε το παιδί της και μπήκε στο εσωτερικό καταστήματος, λίγα δευτερόλεπτα πριν από την πρόσκρουση του οχήματος στο δικό της αυτοκίνητο.

Στο βίντεο που καταγράφηκε μετά τη σύγκρουση, η μητέρα εμφανίζεται σε κατάσταση σοκ, να βρίσκεται στο πάτωμα και να κρατά με δύναμη στην αγκαλιά της τη μικρή της κόρη.

«Απλά άκουσα τον ήχο του αυτοκινήτου και πήρα το παιδί από το αυτοκίνητο. Είμαστε μια χαρά. Δεν ξέρω καν ποιος είναι. Δεν θέλω καν να τον δω», είπε στον ANT1 η μητέρα.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που έχουν γίνει γνωστά, ο ηλικιωμένος οδηγός συγκρούστηκε διαδοχικά με τρία σταθμευμένα δίκυκλα, δύο παρκαρισμένα οχήματα και ένα αυτοκίνητο που κινούνταν στο αντίθετο ρεύμα, ενώ στη συνέχεια έπεσε και πάνω σε δύο καταστήματα.

«Πήρε σβάρνα ό,τι υπήρχε στο διάβα του»

Κάτοικος της περιοχής περιέγραψε στην κάμερα του ANT1 την πορεία του οχήματος πριν από τη σύγκρουση. «Εγώ καθόμουν εδώ, στην είσοδο του καταστήματός μας, έβλεπα το αυτοκίνητο να έχει μια τρελή πορεία, είχε χάσει τελείως τον έλεγχο και προφανώς δεν ήταν καλά. Πέρασε στο αντίθετο ρεύμα και ό,τι στο διάβα του υπήρχε το πήρε σβάρνα», είπε αρχικά.

Στη συνέχεια πρόσθεσε: «Αρχικά χτύπησε ένα μηχανάκι κι έτσι σώθηκε η κοπέλα, όπως είδατε στο βίντεο, με το κοριτσάκι. Ο οδηγός είχε σταματήσει σε αυτό το σημείο, αυτό που είδαμε μπροστά μας, και βγήκαμε έξω. Δεν είχε καμία αίσθηση».

Συνολικά, ο ηλικιωμένος οδηγός φέρεται να χτύπησε έξι οχήματα, εκ των οποίων τρία αυτοκίνητα και τρία μηχανάκια. Μετά το τροχαίο, ο ίδιος φέρεται να μην είχε αντιληφθεί τι είχε συμβεί και, σύμφωνα με τις μαρτυρίες, αναρωτήθηκε: «Τι έκανα και γιατί βρίσκομαι εδώ;».

Ο οδηγός υποβλήθηκε σε αλκοτέστ, το οποίο βγήκε καθαρό. Ωστόσο, οι Αρχές τού βεβαίωσαν παραβάσεις για παραβίαση σήμανσης απαγόρευσης εισόδου και για κίνηση αντίθετα σε μονόδρομο. Παράλληλα, η Τροχαία αφαίρεσε την άδεια οδήγησής του, ενώ ζητήθηκε να εξεταστεί η σωματική και διανοητική ικανότητά του για οδήγηση.

«Είμαι η οδηγάρα»

Ο οδηγός μίλησε τηλεφωνικά με τον δημοσιογράφο του ANT1, Κωνσταντίνο Φλαμή. Ο δημοσιογράφος ανέφερε στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του ANT1, με τον Νίκο Χατζηνικολάου: «Πραγματικά, εξεπλάγην. Όταν τον ρωτήσαμε “είσαι ο οδηγός του Ι.Χ.;”, μας είπε, με ένα πολύ περίεργο ύφος: “Είμαι η οδηγάρα του Ι.Χ.”. Μάλλον δεν έχει καταλάβει τι έχει κάνει. Αργότερα, βέβαια, όταν έμαθε ότι του πήραν και το δίπλωμα και ότι έχει και διοικητικές κυρώσεις από την Τροχαία, συνήλθε και είπε: “Πω πω, τι έκανα”. Αλλά η πρώτη του αντίδραση ήταν αυτή».

Ο οδηγός μίλησε και στην εκπομπή του Mega «Live News», όπου υποστήριξε ότι το γκάζι του αυτοκινήτου κόλλησε. «Οδηγούσα και έφυγε. Τώρα, κόλλησε το γκάζι, ξέρω τι μπορεί να έγινε; Αυτό έγινε σε δευτερόλεπτα μέσα. Δεν πάτησα φρένο καθόλου. Δεν πρόλαβα να πατήσω. Θα πήγαινα με 30-40 χιλιόμετρα τώρα εκεί πέρα και λιγότερο μπορεί να πήγαινα. Τώρα ξαφνικά κόλλησε το γκάζι. Εγώ αφού πήγε αριστερά τ’ αυτοκίνητο, από ‘κει που έπρεπε να πάει, τ’ άφησα να πάει εκεί. Δεν έστριψα τιμόνι, τίποτα, για να μη χτυπήσω άλλα αυτοκίνητα. Δεν έχω τρακάρει ποτέ μου εγώ, ούτε έχω ακουμπήσει πουθενά σε αυτοκίνητα. Εγώ οδηγώ πολύ προσεκτικά. Με φύλαξε ο Θεός, να μη σκοτώσω άνθρωπο. Μια χαρά πήγαινε το αυτοκίνητο. Εγώ είχα πάει μια βόλτα ένα χιλιόμετρο πιο πέρα και γύρναγα σπίτι πάλι».

Ο ίδιος αναφέρθηκε και στο αυτοκίνητό του, λέγοντας: «Έχω δύο Mercedes. Άμα τις δεις, είναι αυτόματες, είναι καινούργιες, η μία είναι 3.000 κυβικά κι αυτή είναι 2.600. Είναι παλιές, ωραία αυτοκίνητα, αδούλευτα, αλλά προσεγμένα. Εγώ, μ’ αρέσουν αυτά τα αυτοκίνητα, επειδή είναι μεγάλα. Και τα προσέχω πολύ. Κόλλησε το γκάζι, τι έγινε… και πήγα κι έπεσα πάνω στα τρία μηχανάκια. Αυτό το ‘χω γύρω στα 25 χρόνια. Είναι καλό αυτοκίνητο. Λες κι είναι καινούργιο, πάει. Αυτή είναι Mercedes, 2300. Δεν έχει πολλά χιλιόμετρα. 260.000 χιλιόμετρα έχει. Πήγε 10-15 μέτρα πέρα και ήταν κάτι μηχανάκια, τα ‘ριξε κάτω. Και χτύπησα πάνω σ’ ένα αυτοκίνητο».

Για τα δευτερόλεπτα πριν από τη σύγκρουση μίλησε και η σύζυγος του οδηγού, η οποία ανέφερε ότι ο ίδιος θεώρησε πως κόλλησε το γκάζι του οχήματος. «Κόλλησε το γκάζι, λέει. Δεν κατάλαβε και καλά καλά τι έγινε. Αλλά έχει την εντύπωση ότι κόλλησε το γκάζι και δεν μπορούσε να δώσει εντολή. Το αυτοκίνητο είναι και αυτόματο».

Οι Αρχές εξετάζουν τις συνθήκες κάτω από τις οποίες ο οδηγός έχασε τον έλεγχο του οχήματος και προκάλεσε το τροχαίο. Η μητέρα και το παιδί της δεν τραυματίστηκαν, ωστόσο το περιστατικό προκάλεσε αναστάτωση στην περιοχή, καθώς η σύγκρουση σημειώθηκε σε σημείο όπου υπήρχε κίνηση πεζών και οχημάτων.