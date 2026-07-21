Τηλεθέαση (20/7): Τι νούμερα έκανε το «Καλοκαίρι μαζί» στην πρεμιέρα

Η τηλεθέαση της Δευτέρας 20/7 ανέδειξε το Live You στην πρώτη θέση στο δυναμικό κοινό, με τους Αταίριαστους να ακολουθούν σε απόσταση αναπνοής και να κατακτούν την πρωτιά στο γενικό σύνολο. Η εκπομπή «Καλοκαίρι μαζί» σημείωσε 4,2% στο δυναμικό κοινό και 6,1% στο γενικό σύνολο στην πρεμιέρα της.

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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Τη Δευτέρα (20/7) στο δυναμικό κοινό, το «Live You» κατέκτησε την πρώτη θέση με 10,2%, ενώ στο γενικό σύνολο, την πρωτιά εξασφάλισαν οι «Αταίριαστοι» με 20,8%.
  • Η εκπομπή «Καλοκαίρι μαζί» σημείωσε 4,2% στο δυναμικό κοινό και 6,1% στο γενικό σύνολο, ολοκληρώνοντας την κατάταξη.
  • Στο δυναμικό κοινό, οι «Αταίριαστοι» ακολούθησαν το «Live You» σε απόσταση αναπνοής με 10,1%, ενώ στο γενικό σύνολο, το «Live You» βρέθηκε στη δεύτερη θέση με 15%.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Στη μάχη της τηλεθέασης τη Δευτέρα (20/7) στο δυναμικό κοινό, το Live You κατέκτησε την πρώτη θέση με 10,2%, ακολουθούμενο σε απόσταση αναπνοής από τους Αταίριαστους με 10,1%. Στην τρίτη θέση βρέθηκε το 10 Παντού με 4,4%, ενώ το Καλοκαίρι μαζί σημείωσε 4,2%.

Στο γενικό σύνολο, την πρωτιά εξασφάλισαν οι Αταίριαστοι με 20,8%, αφήνοντας στη δεύτερη θέση το Live You με 15%. Ακολούθησε το 10 Παντού με 10,9%, ενώ το Καλοκαίρι μαζί ολοκλήρωσε την κατάταξη με 6,1%.

ΔΥΝΑΜΙΚΟ ΚΟΙΝΟ

Θέση Εκπομπή Ποσοστό
1 Live You 10,2%
2 Αταίριαστοι 10,1%
3 10 Παντού 4,4%
4 Καλοκαίρι μαζί 4,2%

 ΓΕΝΙΚΟ ΚΟΙΝΟ

Θέση Εκπομπή Ποσοστό
1 Αταίριαστοι 20,8%
2 Live You 15%
3 10 Παντού 10,9%
4 Καλοκαίρι μαζί 6,1%
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