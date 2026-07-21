Τηλεθέαση (20/7): Τι νούμερα έκανε το «Καλοκαίρι μαζί» στην πρεμιέρα

Στη μάχη της τηλεθέασης τη Δευτέρα (20/7) στο δυναμικό κοινό, το Live You κατέκτησε την πρώτη θέση με 10,2%, ακολουθούμενο σε απόσταση αναπνοής από τους Αταίριαστους με 10,1%. Στην τρίτη θέση βρέθηκε το 10 Παντού με 4,4%, ενώ το Καλοκαίρι μαζί σημείωσε 4,2%.

Στο γενικό σύνολο, την πρωτιά εξασφάλισαν οι Αταίριαστοι με 20,8%, αφήνοντας στη δεύτερη θέση το Live You με 15%. Ακολούθησε το 10 Παντού με 10,9%, ενώ το Καλοκαίρι μαζί ολοκλήρωσε την κατάταξη με 6,1%.

ΔΥΝΑΜΙΚΟ ΚΟΙΝΟ

Θέση Εκπομπή Ποσοστό 1 Live You 10,2% 2 Αταίριαστοι 10,1% 3 10 Παντού 4,4% 4 Καλοκαίρι μαζί 4,2%

ΓΕΝΙΚΟ ΚΟΙΝΟ