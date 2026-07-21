Τηλεθέαση (20/7): Τι νούμερα έκανε το «Καλοκαίρι μαζί» στην πρεμιέρα

Στη μάχη της τηλεθέασης τη Δευτέρα (20/7) στο δυναμικό κοινό, το Live You κατέκτησε την πρώτη θέση με 10,2%, ακολουθούμενο σε απόσταση αναπνοής από τους Αταίριαστους με 10,1%. Στην τρίτη θέση βρέθηκε το 10 Παντού με 4,4%, ενώ το Καλοκαίρι μαζί σημείωσε 4,2%.
Στο γενικό σύνολο, την πρωτιά εξασφάλισαν οι Αταίριαστοι με 20,8%, αφήνοντας στη δεύτερη θέση το Live You με 15%. Ακολούθησε το 10 Παντού με 10,9%, ενώ το Καλοκαίρι μαζί ολοκλήρωσε την κατάταξη με 6,1%.
ΔΥΝΑΜΙΚΟ ΚΟΙΝΟ
|Θέση
|Εκπομπή
|Ποσοστό
|1
|Live You
|10,2%
|2
|Αταίριαστοι
|10,1%
|3
|10 Παντού
|4,4%
|4
|Καλοκαίρι μαζί
|4,2%
ΓΕΝΙΚΟ ΚΟΙΝΟ
|Θέση
|Εκπομπή
|Ποσοστό
|1
|Αταίριαστοι
|20,8%
|2
|Live You
|15%
|3
|10 Παντού
|10,9%
|4
|Καλοκαίρι μαζί
|6,1%