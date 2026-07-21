Θεσσαλονίκη: Ελεύθεροι οι 2 συλληφθέντες για την ένταση στα δικαστήρια – Θα δικαστούν στο Αυτόφωρο

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Ελεύθεροι αφέθηκαν οι δύο συλληφθέντες, ένας 32χρονος και μία 25χρονη, για την ένταση που επικράτησε χθες το μεσημέρι στο Δικαστικό Μέγαρο Θεσσαλονίκης, μετά την απόφαση για την προφυλάκιση του 25χρονου που εμπλέκεται στην υπόθεση της φονικής επίθεσης με γκαζάκια στο σπίτι της οικογένειας Νέστορα.

Οι δύο κατηγορούμενοι παραπέμφθηκαν να δικαστούν στο Αυτόφωρο Μονομελές Πλημμελειοδικείο Θεσσαλονίκης κατηγορούμενοι για τα αδικήματα της βίας κατά υπαλλήλων και της διατάραξης κοινής ειρήνης.

Όπως μεταδίδει το ΑΠΕ-ΜΠΕ, η εκδίκαση της υπόθεσης αναβλήθηκε για την επόμενη εβδομάδα, ενώ το δικαστήριο αποφάσισε την άρση της κράτησής τους.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της Αστυνομίας, ομάδα περίπου 20 ατόμων που πραγματοποιούσε συγκέντρωση αλληλεγγύης στον 25χρονο κατηγορούμενο επιχείρησε να διασπάσει αστυνομικό φραγμό κάνοντας χρήση σωματικής βίας.

Οι αστυνομικές δυνάμεις, σύμφωνα με την ΕΛΑΣ, απώθησαν τους συγκεντρωμένους, οι οποίοι στη συνέχεια, αφού ενσωματώθηκαν σε μεγαλύτερο πλήθος ατόμων, εκδήλωσαν εκ νέου επίθεση σε βάρος των αστυνομικών.

Οι αστυνομικές αρχές προχώρησαν σε 19 προσαγωγές, εκ των οποίων οι δύο μετατράπηκαν σε συλλήψεις.