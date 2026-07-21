Τραμπ: «Θα αναλάβουμε δράση» κατά των Χούθι – «Θα βοηθήσουμε τον Λίβανο να αντιμετωπίσει τη Χεζμπολάχ»

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Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, προειδοποίησε τους αντάρτες Χούθι της Υεμένης ότι η Ουάσινγκτον θα αντιδράσει εάν προχωρήσουν στον ναυτικό αποκλεισμό της Σαουδικής Αραβίας και διαταράξουν τη ναυσιπλοΐα στην Ερυθρά Θάλασσα.

Μιλώντας σε δημοσιογράφους στον Λευκό Οίκο, ο Τραμπ κλήθηκε να σχολιάσει την ανακοίνωση των Χούθι για ναυτικό αποκλεισμό της Σαουδικής Αραβίας, μια κίνηση που θα μπορούσε να οδηγήσει στο κλείσιμο του στρατηγικής σημασίας στενού Μπαμπ αλ Μαντέμπ, επιβαρύνοντας ακόμη περισσότερο τις διεθνείς θαλάσσιες μεταφορές.

«Μέχρι στιγμής δεν έχει συμβεί. Μπορεί να συμβεί, αλλά εμείς φροντίζουμε αυτά τα ζητήματα. Αν συμβεί κάτι τέτοιο, θα αναλάβουμε δράση», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Ο Αμερικανός πρόεδρος πρόσθεσε ότι οι σχέσεις των ΗΠΑ με τους Χούθι παρέμειναν ήρεμες το τελευταίο διάστημα.

«Δεν είχαμε κανένα πρόβλημα με τους Χούθι. Και εκείνοι δεν είχαν κανένα πρόβλημα μαζί μας για μεγάλο χρονικό διάστημα, ακόμη και κατά τη διάρκεια αυτής της σύγκρουσης», ανέφερε.

«Οι ΗΠΑ θα βοηθήσουν πολύ τον Λίβανο»

Νωρίτερα, ο Τραμπ υποδέχθηκε στον Λευκό Οίκο τον πρόεδρο του Λιβάνου, Ζοζέφ Αούν, ενόψει των συνομιλιών τους.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ δήλωσε ότι η Ουάσινγκτον σκοπεύει να βοηθήσει «πολύ» τον Λίβανο, καθώς η Βηρυτός επιδιώκει να τερματίσει τη σύγκρουση ανάμεσα στη φιλοϊρανική Χεζμπολάχ και το Ισραήλ, αναφέρει το Sky News.

«Θα λύσουμε προβλήματα. Έχουμε ήδη λύσει κάποια από αυτά», είπε ο Τραμπ.

Αναφερόμενος στη Χεζμπολάχ, σημείωσε: «Υπάρχει το πρόβλημα της Χεζμπολάχ, αλλά έχουμε κάνει κάποια πράγματα που πιστεύω ότι ο κόσμος θα προσέξει».

Παράλληλα, χαρακτήρισε τον Λίβανο μια χώρα που «έχει υποστεί πολύ άσχημη μεταχείριση» και υποσχέθηκε ότι «θα αντιμετωπιστεί με τον σεβασμό που της αξίζει».

Από την πλευρά του, ο πρόεδρος του Λιβάνου δήλωσε ότι περίμενε «εδώ και πολύ καιρό» την επίσκεψή του στην Ουάσινγκτον.

«Ήρθε η ώρα ο Λίβανος και ολόκληρη η περιοχή να αποκτήσουν σταθερότητα και ασφάλεια», είπε, προσθέτοντας ότι το όραμά του «συμπίπτει» με το όραμα του Τραμπ για ειρήνη και σταθερότητα στην περιοχή.