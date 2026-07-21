ΗΠΑ: Νέοι δασμοί προ των πυλών – «Εξελίξεις σύντομα», λέει ο εμπορικός αντιπρόσωπος του Τραμπ

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Ο εμπορικός αντιπρόσωπος των ΗΠΑ, Τζέιμισον Γκριρ, προανήγγειλε την Τρίτη νέο γύρο δασμών από την κυβέρνηση του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, αφήνοντας να εννοηθεί ότι σχετικές ανακοινώσεις ενδέχεται να γίνουν ακόμη και μέσα στην εβδομάδα.

Μιλώντας στο CNBC και ερωτηθείς για δημοσίευμα των Financial Times σύμφωνα με το οποίο επίκεινται νέοι δασμοί, ο Γκριρ δήλωσε: «Περιμένουμε να υπάρξουν εξελίξεις σύντομα».

«Δεν μπορώ να προσδιορίσω συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα αυτή τη στιγμή. Έχω την ευθύνη να ενημερώσω πρώτα το Κογκρέσο και τους υπόλοιπους εμπλεκόμενους φορείς πριν αποκαλύψω κάτι τέτοιο», ανέφερε, προσθέτοντας ωστόσο ότι «αναμένουμε δράση σύντομα».

Λήγουν οι υφιστάμενοι δασμοί

Οι δηλώσεις του ενισχύουν τις εκτιμήσεις ότι η κυβέρνηση Τραμπ ετοιμάζεται να επιβάλει νέους δασμούς, την ώρα που ορισμένα από τα υφιστάμενα μέτρα στις εισαγωγές πρόκειται να λήξουν την Παρασκευή.

Τον Φεβρουάριο, ο Τραμπ είχε επιβάλει οριζόντιο δασμό 10% βάσει του άρθρου 122 του Εμπορικού Νόμου του 1974, λίγες ώρες μετά την απόφαση του Ανώτατου Δικαστηρίου που ακύρωσε το ευρύ πακέτο δασμών της λεγόμενης «Ημέρας Απελευθέρωσης» (“Liberation Day”).

Οι συγκεκριμένοι δασμοί λήγουν στις 00:01 (ώρα Ανατολικής Ακτής ΗΠΑ) την Παρασκευή, εκτός εάν το Κογκρέσο αποφασίσει να παρέμβει, κάτι που προς το παρόν θεωρείται απίθανο.

Στο στόχαστρο 60 οικονομίες

Η κυβέρνηση Τραμπ έχει ήδη κινηθεί προς την ενίσχυση του δασμολογικού της πλαισίου. Στις αρχές Ιουνίου, το Γραφείο του Εμπορικού Αντιπροσώπου των ΗΠΑ πρότεινε την επιβολή νέων δασμών έως και 12,5% σε εισαγωγές από 60 οικονομίες, βάσει του άρθρου 301 του ίδιου νόμου του 1974.

Σύμφωνα με τον Γκριρ, οι νέοι δασμοί συνδέονται με καταγγελίες για χρήση καταναγκαστικής εργασίας.

«Οι Ηνωμένες Πολιτείες διαθέτουν νομοθεσία που απαγορεύει το εμπόριο αγαθών που παράγονται με καταναγκαστική εργασία. Οι περισσότερες άλλες χώρες είτε δεν έχουν αντίστοιχη νομοθεσία είτε δεν την εφαρμόζουν αποτελεσματικά», υποστήριξε.

Όπως είπε, οι προτεινόμενοι δασμοί θα καλύπτουν περίπου το 99% του αμερικανικού εμπορίου, κάτι που, όπως σημείωσε, «καταδεικνύει το μέγεθος του προβλήματος που αντιμετωπίζουμε».