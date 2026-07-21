Μαχαίρωμα τουριστών στην Ακρόπολη: «Απειλούσε τους περαστικούς» – Τι λέει στο enikos o βοηθός αρχιφύλακα του αρχαιολογικού χώρου

Μεγάλη αναστάτωση προκλήθηκε το πρωί της Τρίτης στην περιοχή της Ακρόπολης, όταν ένας άνδρας τραυμάτισε με μαχαίρι δύο Ελληνο-Αμερικανούς τουρίστες. Ο δράστης συνελήφθη, ενώ σύμφωνα με πληροφορίες αντιμετωπίζει ψυχολογικά προβλήματα και έχει ποινικό παρελθόν. Οι τραυματίες μεταφέρθηκαν στον «Ερυθρό Σταυρό».

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ΑΚΡΟΠΟΛΗ ΕΠΙΘΕΣΗ ΜΕ ΜΑΧΑΙΡΙ
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Μεγάλη αναστάτωση προκλήθηκε το πρωί της Τρίτης (21/7) στην περιοχή της Ακρόπολης όταν ένας άνδρας τραυμάτισε με μαχαίρι δύο Ελληνο-Αμερικανούς τουρίστες, έναν άνδρα και μία γυναίκα.
  • Ο δράστης συνελήφθη, αντιμετωπίζει ψυχολογικά προβλήματα και έχει ποινικό παρελθόν.
  • Ο βοηθός αρχιφύλακα του αρχαιολογικού χώρου δήλωσε ότι ο δράστης «άρχισε να απειλεί τους τουρίστες και τους περαστικούς» πριν την επίθεση. Άμεσα έφτασαν αστυνομικοί και ΕΚΑΒ, μεταφέροντας τους τραυματίες στον «Ερυθρό Σταυρό».

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Μεγάλη αναστάτωση προκλήθηκε το πρωί της Τρίτης (21/7) στην περιοχή της Ακρόπολης όταν ένας άνδρας,  ο οποίος όπως έγραψε νωρίτερα το enikos.gr, τραυμάτισε με μαχαίρι δύο Ελληνο-Αμερικανούς τουρίστες, έναν άνδρα και μία γυναίκα.

Ακρόπολη: Άνδρας με μαχαίρι τραυμάτισε δύο Αμερικανούς τουρίστες

Ο δράστης συνελήφθη ενώ σύμφωνα με πληροφορίες αντιμετωπίζει ψυχολογικά προβλήματα.

Τι λέει στο enikos.gr ο βοηθός αρχιφύλακα του αρχαιολογικού χώρου

Το περιστατικό έγινε απέναντι από τα εκδοτήρια εισιτηρίων στη Νότια Κλιτύ του αρχαιολογικού χώρου (επί της οδού Διονυσίου Αρεοπαγίτου, απέναντι από το Μουσείο Ακρόπολης).

Όπως δήλωσε στο enikos.gr, ο Γιάννης Παπαδόπουλος ο οποίος είναι βοηθός αρχιφύλακα του αρχαιολογικού χώρου της Ακρόπολης, «ήταν λίγα λεπτά μετά τις 8 το πρωί όταν συνέβη το περιστατικό. Είχε ήδη σχηματιστεί ουρά από τουρίστες και επισκέπτες που ήθελαν να πάρουν το εισιτήριο τους. Τότε ένας άνδρας κραδαίνοντας ένα μαχαίρι άρχισε να απειλεί τους τουρίστες και τους περαστικούς ενώ στη συνέχεια επιτέθηκε στους 2 τουρίστες από τις ΗΠΑ.

Αμέσως στο σημείο έφτασαν αστυνομικοί ενώ άμεσα κλήθηκε και το ΕΚΑΒ, με τους διασώστες να φτάνουν πολύ γρήγορα για να προσφέρουν τις πρώτες βοήθειες στους τραυματίες και να τους διακομίσουν σε νοσοκομείο».

Όπως δήλωσε ο κύριος Παπαδόπουλος «παρά το γεγονός πως προκλήθηκε αναστάτωση η λειτουργία των εκδοτηρίων των εισιτηρίων δεν επηρεάστηκε και όλα λειτούργησαν ομαλά για τους υπόλοιπους επισκέπτες του αρχαιολογικού χώρου».

Το ποινικό παρελθόν του δράστη

Σύμφωνα με πληροφορίες του enikos.gr ο δράστης έχει ποινικό παρελθόν.

  • Συγκεκριμένα στις 12-06-2026 συνελήφθη για εξύβριση σε βάρος ενός ημεδαπού (ΑΤ Κυψελης).
  • Στις  11-19-2019 συνελήφθη από ομάδα ΔΙ.ΑΣ. για κατοχή μαχαιριού (ΑΤ Συντάγματος).

Επιπροσθέτως, οι αστυνομικές Αρχές τον έχουν ελέγξει για ύποπτες κινήσεις κατά το χρονικό διάστημα 2019-2024.

Πώς ειδοποιήθηκε η αστυνομία

Το συμβάν έγινε αντιληπτό από διερχόμενη γυναίκα η οποία ειδοποίησε άμεσα τις Αρχές.

Και οι δυο τραυματίες μεταφέρθηκαν στον «Ερυθρό Σταυρό».

Οι Αρχές εξετάζουν τις συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε η επίθεση, ενώ αναζητούν τυχόν επιπλέον μαρτυρίες και οπτικό υλικό από την περιοχή.

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