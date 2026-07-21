Καιρός: Πώς προέκυψαν τόσο ξαφνικά τα χθεσινοβραδινά μπουρίνια στη Βόρεια Ελλάδα

Οι ισχυρές καταιγίδες που εκδηλώθηκαν το βράδυ της Δευτέρας (20/7) στη Βόρεια Ελλάδα, ανέδειξαν για ακόμη μία φορά ότι το καλοκαίρι δεν χαρακτηρίζεται μόνο από τις υψηλές θερμοκρασίες, αλλά και από την πιθανότητα αιφνίδιων και έντονων φαινομένων, όπως επισημαίνει ο γνωστός μετεωρολόγος Σάκης Αρναούτογλου.

Η μεγάλη θερμική επιβάρυνση της ατμόσφαιρας, σε συνδυασμό με την υγρασία, τον ψυχρότερο αέρα στα ανώτερα στρώματα και τις κατάλληλες τοπικές συνθήκες, μπορούν να οδηγήσουν μέσα σε σύντομο χρονικό διάστημα στην εκδήλωση ισχυρών μπουρινιών, με έντονη ηλεκτρική δραστηριότητα, θυελλώδεις ανέμους και καταρρακτώδεις βροχές, επισημαίνει.

Οι εξελίξεις αυτές υπενθυμίζουν ότι η σωστή ενημέρωση δεν περιορίζεται στην πρόβλεψη της μέγιστης θερμοκρασίας, αλλά απαιτεί συνεχή αξιολόγηση όλων των παραγόντων που καθορίζουν την αστάθεια της ατμόσφαιρας.

Όπως αναφέρει χαρακτηριστικά: «Τα προγνωστικά μοντέλα είναι πολύτιμα, αλλά δεν μπορούν πάντοτε να δείξουν με ακρίβεια ποιο χωριό ή ποια γειτονιά θα δεχθεί το ισχυρότερο μπουρίνι. Γι’ αυτό χρειάζεται συνδυασμός των μοντέλων με τη δορυφορική εικόνα, τους κεραυνούς, την πραγματική συμπεριφορά της ατμόσφαιρας».

Ακολουθεί η αναλυτική ανάρτηση του Σάκη Αρναούτογλου