Ισλανδία: Οργή για Γάλλο τουρίστα που κατέστρεψε σπάνια βλάστηση με το τζιπ του – «Δεν είστε ευπρόσδεκτοι εδώ»

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Ανεξέλεγκτες διαστάσεις αγανάκτησης και κύμα οργής έχει προκαλέσει στην Ισλανδία η ανεύθυνη συμπεριφορά ενός Γάλλου τουρίστα, ο οποίος ισοπέδωσε σπάνια βλάστηση σε προστατευόμενη ορεινή περιοχή οδηγώντας εκτός δρόμου.

Η πρόκληση μάλιστα κορυφώθηκε όταν ο δράστης όχι μόνο δημοσίευσε τις ζημιές στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, αλλά συνέχισε τη δράση του αμέσως μόλις του επιβλήθηκε το πρώτο πρόστιμο.

Η καταστροφη και η αδιαφορία για τα πρόστιμα

Ένας Γάλλος, ονόματι Λυκ Οντεβίλ, ο οποίος επισκέφθηκε την Ισλανδία τον περασμένο Ιούνιο, παραμόρφωσε τα τοπία ενός προστατευόμενου φυσικού χώρου στο κέντρο της χώρας με δύο οχήματα Land Rover Defender, όπως έγινε γνωστό την Παρασκευή 17 Ιουλίου από το ισλανδικό περιοδικό The Reykjavík Grapevine.

Αφού κατέστρεψε τη βλάστηση στην ορεινή περιοχή Χάιλαντς, το εν λόγω άτομο μοιράστηκε με υπερηφάνεια εικόνες από τις ζημιές στα social media, πριν λάβει ένα αρχικό πρόστιμο από τις τοπικές αρχές ύψους 300.000 ISK, δηλαδή σχεδόν 3.000 ευρώ.

Ωστόσο, η ποινή αυτή δεν είχε το επιθυμητό αποτέλεσμα, καθώς ο ίδιος συνέχισε αμέσως τις καταστροφικές του δραστηριότητες.

Ο διάσημος φωτογράφος Παλ Στέφανσον δήλωσε στο The Reykjavík Grapevine κατά τη διάρκεια τηλεφωνικής επικοινωνίας για τις ζημιές, εμφανώς συντετριμμένος από αυτό που συνέβη: «Aυτοί δεν είναι τουρίστες. Είναι αρκούδες γκρίζλι».

«Λένε ότι είναι περιπετειώτες. Και τεκμηριώνουν τα ταξίδια τους σε ανέγγιχτη φύση, αλλά δεν τρέφουν κανέναν σεβασμό για τη φύση. Δεν μπορώ να το καταλάβω αυτό», σημείωσε.

Κατακραυγή από χρήστες ταξιδιωτικής πλατφόρμας

Σύμφωνα με την ιστοσελίδα Ruv, ο Οντεβίλ ανάρτησε τον χάρτη των μετακινήσεών του στην ιστοσελίδα Wikiloc, υπό τον τίτλο «Ισλανδία Ιούνιος 2026 Μέρος 2ο: Βράχοι και Παγετώνες της Νότιας Ακτής».

Ωστόσο, ο συγκεκριμένος χάρτης έχει πλέον αφαιρεθεί από τον ιστότοπο.

Στην πλατφόρμα Wikiloc, ταξιδιώτες από όλο τον κόσμο μπορούν να ανακαλύπτουν και να μοιράζονται μεταξύ τους ενδιαφέρουσες πεζοπορικές και ποδηλατικές διαδρομές, καθώς και συναρπαστικές διαδρομές εκτός δρόμου.

Ο χάρτης που δημοσίευσε ο Οντεβίλ απεικόνιζε ένα ταξίδι που πραγματοποίησε οδηγώντας στη Νότια Ισλανδία, από το Χαφν έως το Ρέικιαβικ. Από την καταγραφή προέκυπτε ξεκάθαρα ότι ο ίδιος οδηγούσε επανειλημμένα εκτός δρόμου.



Κάτω από την ανάρτησή του καταγράφηκαν σχόλια χρηστών που τον ασκούσαν δριμεία κριτική.

«Κανένας δεν πρέπει να ακολουθήσει αυτή τη διαδρομή και ο Λυκ δεν θα έπρεπε να είναι υπερήφανος γι’ αυτήν, ενώ έχει ήδη τιμωρηθεί από την αστυνομία», ανέφερε ένα από τα σχόλια.

Ένας άλλος χρήστης σημείωσε: «Λυκ, η συμπεριφορά σου στην Ισλανδία ήταν εντελώς απαράδεκτη. Σε συνέλαβαν επειδή οδηγούσες εκτός δρόμου, παρόλο που όλοι γνωρίζουν ότι αυτό απαγορεύεται αυστηρά. Οι κανόνες έχουν θεσπιστεί για την προστασία μιας μοναδικής και εξαιρετικά εύθραυστης φύσης, αλλά εσύ επέλεξες να τους αγνοήσεις».

«Αυτό που προκαλεί τη μεγαλύτερη εντύπωση, ωστόσο, είναι η πλήρης έλλειψη μεταμέλειας από πλευράς σου. Αντί να παραδεχτείς τα λάθη σου, φαίνεται να ενεργείς σαν να μην τρέχει τίποτα. Αυτή η έλλειψη σεβασμού προς την Ισλανδία, τον λαό της και το περιβάλλον της είναι βαθιά απογοητευτική για εμένα».

Παράλληλα, ο Οντεβίλ είχε δημοσιεύσει και έναν δεύτερο χάρτη που κατέγραφε το ταξίδι του μέσω των Ανατολικών Φιορδ, με τον τίτλο «Ισλανδία Ιούνιος 2026 Μέρος Πρώτο: Ανατολικά Φιορδ».

Και αυτός ο χάρτης έχει πλέον αποσυρθεί από τη σελίδα του Wikiloc.

«Δεν έχω ξαναδεί κάτι παρόμοιο»

Ο Θορ Τουλίνιους, ξεναγός στην περιοχή, μοιράστηκε την αγανάκτηση και την απορία του στις σελίδες του ισλανδικού περιοδικού.

«O κόσμος εντυπωσιάζεται από αυτή τη χώρα. Γι’ αυτό καταλαβαίνουν εύκολα ότι πρέπει να μένεις στα μονοπάτια και να μην πατάς τα βρύα. Η χώρα εμπνέει κατά κάποιον τρόπο ένα ορισμένο σεβασμό. Αλλά αυτό… Δεν έχω ξαναδεί κάτι παρόμοιο».

Στην Ισλανδία, η αρχική έλλειψη αντίδρασης από την κυβέρνηση, και ιδιαίτερα από τον υπουργό Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλίματος, εξόργισε τους οικολόγους.

Ο υπουργός προέβη τελικά σε επίσημη δήλωση, λέγοντας: «Η οδήγηση εκτός δρόμου αφήνει ίχνη στο τοπίο που μπορεί να κάνουν χρόνια να εξαφανιστούν. Το μήνυμά μου είναι απλό: αν έρθετε στην Ισλανδία, είστε ευπρόσδεκτοι να απολαύσετε την εξαιρετική φύση μας, αλλά υποχρεούστε να τη σέβεστε και να ακολουθείτε τους κανόνες».

«Αν δεν το κάνετε, δεν είστε ευπρόσδεκτοι εδώ. Η σημερινή κυβέρνηση εργάζεται για την ενίσχυση των ελέγχων και των ποινών κατά της οδήγησης εκτός δρόμου. Η προστασία της φυσικής μας κληρονομιάς είναι μη διαπραγματεύσιμη», πρόσθεσε.

Εθνική συσπείρωση και αίτημα για δημιουργία Εθνικού Πάρκου

Οι ζημιές που προκαλούνται στη φύση από οχήματα σε ισλανδικές φυσικές περιοχές αποτελούν μάστιγα κάθε καλοκαίρι.

«Πολύ συχνά υπάρχουν μικρές ζημιές όταν δεν κοιτάζει κανείς, και πολύ, πολύ σπάνια πιάνουμε τους ενόχους», εξηγεί η πρόεδρος της Landvernd (Ισλανδική Ένωση για το Περιβάλλον), Θόργκερδουρ Μαρία Θορμπγιαρναρντότιρ.

«Όταν η ζημιά είναι σημαντική, αναζωπυρώνει πάντα τη συζήτηση και οι υπεύθυνοι καταδικάζονται πραγματικά. Θα έπρεπε να πληρώνουν πρόστιμο ανάλογο με τη ζημιά, αλλά αυτό συμβαίνει σπάνια».

Σύμφωνα με τους ειδικούς, μερικές φορές είναι αδύνατο να αποκατασταθεί η καταστραμμένη φύση σε αυτές τις προστατευόμενες περιοχές, ιδιαίτερα σε περιοχές με βλάστηση — όπως συνέβη και σε αυτή την περίπτωση.

Για το λόγο αυτό, οι ξεναγοί δίνουν «μάχη» ώστε η περιοχή να ανακηρυχθεί σε εθνικό πάρκο.

«Κάνουμε εκστρατεία για ένα εθνικό πάρκο που θα προστατεύει ολόκληρη την περιοχή Χάιλαντς. Θα μπορούσαμε τότε να έχουμε περισσότερους φύλακες πάρκων για την ευαισθητοποίηση του κοινού, την εξασφάλιση ορατής παρουσίας, τόσο για λόγους ασφαλείας όσο και για να διασφαλίσουμε ότι οι άνθρωποι δεν διαπράττουν τέτοιου είδους πράξεις. Πιστεύουμε ειλικρινά ότι το πρόβλημα ξεπερνά πολύ μερικά κακόβουλα άτομα», πρόσθεσε η ίδια.

Από την πλευρά της, η Κριστίν Χέλγκα, μια άλλη Ισλανδή ξεναγός, σχολίασε ειρωνικά: «Χαίρομαι για αυτή την εθνική ενότητα ενάντια στα ίχνη των γαλλικών ελαστικών».