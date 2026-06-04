Ναύπακτος: Αφαιρέθηκε το δίπλωμα από τον οδηγό που προκάλεσε το σοβαρό τροχαίο – Προσέκρουσε σε μηχανές, αυτοκίνητα και τραπεζοκαθίσματα

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Αφαιρέθηκε το δίπλωμα από τον οδηγό που προκάλεσε το σοβαρό τροχαίο, το πρωί της Τετάρτης (3/6) στη Ναύπακτο, και λίγο έλειψε να καταλήξει σε τραγωδία, αφού μία μητέρα και το παιδί της σώθηκαν την τελευταία στιγμή.

Σημειώνεται ότι ο ηλικιωμένος οδηγός προσέκρουσε διαδοχικά σε τρεις σταθμευμένες μηχανές, δύο παρκαρισμένα αυτοκίνητα, άλλο ένα επιβατηγό όχημα που κινείτο στο αντίθετο ρεύμα κυκλοφορίας και σε δύο καταστήματα.

Αναλυτικά, σύμφωνα με ανακοίνωση του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη:

Από το Τμήμα Τροχαίας Ναυπακτίας αφαιρέθηκε η άδεια ικανότητας οδήγησης οδηγού, η οποία θα αποσταλεί στην αρμόδια Υπηρεσία Μεταφορών και Επικοινωνιών, προκειμένου να επανεξεταστεί για την ικανότητα οδήγησης, μετά από τροχαίο ατύχημα, που συνέβη χθες (03-06-2026), το πρωί στη Ναύπακτο.

Ειδικότερα, ο ανωτέρω οδηγός, οδηγώντας αυτοκίνητο, εξετράπη της πορείας του, παραβίασε ρυθμιστική πινακίδα απαγόρευσης εισόδου και εισήλθε στο αντίθετο ρεύμα κυκλοφορίας και κινούμενος αντίθετα σε μονόδρομο, προσέκρουσε – συγκρούστηκε διαδοχικά σε:

● τρία σταθμευμένα δίκυκλα,

● δύο σταθμευμένα επιβατηγά αυτοκίνητα,

● ένα ακόμη επιβατηγό όχημα το οποίο κινούνταν στο αντίθετο ρεύμα και

● σε τραπεζοκαθίσματα και λοιπό εξοπλισμό δύο εμπορικών επιχειρήσεων.

Η πορεία του οχήματος τερματίστηκε όταν προσέκρουσε στις προσόψεις των δύο καταστημάτων, ενώ από τις αλλεπάλληλες προσκρούσεις και την σύγκρουση προκλήθηκαν σοβαρές υλικές ζημιές σε όλα τα εμπλεκόμενα οχήματα και στις υποδομές των καταστημάτων, χωρίς να αναφερθεί μέχρι στιγμής κάποιος τραυματισμός.

Στο σημείο μετέβησαν άμεσα αστυνομικοί του Τμήματος Τροχαίας Ναυπακτίας, οι οποίοι διαπίστωσαν ότι ο οδηγός κατείχε ισχύουσα άδεια ικανότητας οδήγησης και διενήργησαν έλεγχο ανίχνευσης οινοπνεύματος, τόσο στον οδηγό που εξετράπη της πορείας του, όσο και στον οδηγό του έτερου κινούμενου εμπλεκόμενου οχήματος, με αρνητικό αποτέλεσμα και για τους δύο.

Στον υπαίτιο οδηγό βεβαιώθηκαν οι προβλεπόμενες διοικητικές παραβάσεις για παραβίαση σήμανσης απαγόρευσης εισόδου, κίνηση αντίθετα σε μονόδρομο, κίνηση στο αντίθετο ρεύμα κυκλοφορίας και αφαιρέθηκε η άδεια ικανότητας οδήγησης, για να εξεταστεί ως προς την σωματική και διανοητική ικανότητα οδήγησης.

Η προανάκριση για την εξακρίβωση των συνθηκών του ατυχήματος διενεργείται από το Τμήμα Τροχαίας Ναυπακτίας.

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