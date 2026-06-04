Φιλοθέη: Εξετάζεται το σενάριο η φωτιά να ξεκίνησε από μελίσσια – Αναζητούνται οι μελισσοκόμοι – ΦΩΤΟ

Το σενάριο η φωτιά στο περιαστικό άλσος, στον λόφο Φιλοθέης, να ξεκίνησε από τα μελίσσια που βρίσκονται στην περιοχή, φαίνεται πως εξετάζεται ως το πλέον πιθανόν για το πώς ξεκίνησε η πυρκαγιά, που προκάλεσε την κινητοποίηση της Πυροσβεστικής και μεγάλη αναστάτωση στους κατοίκους.

Σύμφωνα με πηγές του υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, αναζητούνται οι μελισσοκόμοι, οι οποίοι διέφυγαν μόλις επεκτάθηκε η φωτιά.

Την διερεύνηση των αιτιών εκδήλωσης της πυρκαγιάς έχει ήδη αναλάβει η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού (ΔΑΕΕ).

Άμεσα υπό έλεγχο η φωτιά

Η φωτιά, που εκδηλώθηκε νωρίτερα σήμερα το μεσημέρι (Πέμπτη 4/6), τέθηκε άμεσα υπό έλεγχο. Σύμφωνα με πηγές του Πυροσβεστικού Σώματος, η κινητοποίηση των δυνάμεων ήταν άμεση, καθώς η πυρκαγιά ξέσπασε εντός του άλσους και κοντά σε κατοικημένη περιοχή. Καθ’ όλη τη διάρκεια του συμβάντος το ΕΣΚΕΔΙΚ είχε συνεχή εικόνα από το drone.

Στην επιχείρηση συμμετείχαν 47 πυροσβέστες με δύο ομάδες πεζοπόρων της 1ης ΕΜΟΔΕ, 11 οχήματα και εθελοντές, ενώ από αέρος επιχείρησε ένα ελικόπτερο.

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