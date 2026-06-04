Φιλοθέη: Εξετάζεται το σενάριο η φωτιά να ξεκίνησε από μελίσσια – Αναζητούνται οι μελισσοκόμοι – ΦΩΤΟ

Η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε στο περιαστικό άλσος του λόφου Φιλοθέης φαίνεται να εξετάζεται ως το πλέον πιθανόν σενάριο να ξεκίνησε από μελίσσια στην περιοχή, προκαλώντας άμεση κινητοποίηση της Πυροσβεστικής και αναστάτωση στους κατοίκους. Η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού έχει αναλάβει τη διερεύνηση των αιτιών, ενώ αναζητούνται μελισσοκόμοι που διέφυγαν μόλις επεκτάθηκε η φωτιά.

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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Εξετάζεται ως το πλέον πιθανόν σενάριο η φωτιά στο περιαστικό άλσος της Φιλοθέης να ξεκίνησε από μελίσσια που βρίσκονται στην περιοχή.
  • Αναζητούνται οι μελισσοκόμοι που διέφυγαν μόλις επεκτάθηκε η φωτιά, με τη ΔΑΕΕ να έχει αναλάβει τη διερεύνηση των αιτιών εκδήλωσης της πυρκαγιάς.
  • Η φωτιά, που εκδηλώθηκε νωρίτερα σήμερα το μεσημέρι, τέθηκε άμεσα υπό έλεγχο χάρη στην άμεση κινητοποίηση των δυνάμεων του Πυροσβεστικού Σώματος.

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Το σενάριο η φωτιά στο περιαστικό άλσος, στον λόφο Φιλοθέης, να ξεκίνησε από τα μελίσσια που βρίσκονται στην περιοχή, φαίνεται πως εξετάζεται ως το πλέον πιθανόν για το πώς ξεκίνησε η πυρκαγιά, που προκάλεσε την κινητοποίηση της Πυροσβεστικής και μεγάλη αναστάτωση στους κατοίκους.

Υπό έλεγχο η φωτιά στον λόφο Φιλοθέης – Έρευνα της ΔΑΕΕ για τα αίτια – ΦΩΤΟ και ΒΙΝΤΕΟ

Σύμφωνα με πηγές του υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, αναζητούνται οι μελισσοκόμοι, οι οποίοι διέφυγαν μόλις επεκτάθηκε η φωτιά.

Την διερεύνηση των αιτιών εκδήλωσης της πυρκαγιάς έχει ήδη αναλάβει η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού (ΔΑΕΕ).

Φωτιά σε χαμηλή βλάστηση στη Φιλοθέη – Επιχειρούν και 2 ελικόπτερα

Άμεσα υπό έλεγχο η φωτιά

Η φωτιά, που εκδηλώθηκε νωρίτερα σήμερα το μεσημέρι (Πέμπτη 4/6), τέθηκε άμεσα υπό έλεγχο. Σύμφωνα με πηγές του Πυροσβεστικού Σώματος, η κινητοποίηση των δυνάμεων ήταν άμεση, καθώς η πυρκαγιά ξέσπασε εντός του άλσους και κοντά σε κατοικημένη περιοχή. Καθ’ όλη τη διάρκεια του συμβάντος το ΕΣΚΕΔΙΚ είχε συνεχή εικόνα από το drone.

Στην επιχείρηση συμμετείχαν 47 πυροσβέστες με δύο ομάδες πεζοπόρων της 1ης ΕΜΟΔΕ, 11 οχήματα και εθελοντές, ενώ από αέρος επιχείρησε ένα ελικόπτερο.

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