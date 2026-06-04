Αχτσιόγλου στον Realfm 97,8: Θα είχα παραδώσει την έδρα, ακόμη κι αν δεν είχε ιδρύσει κόμμα ο Τσίπρας – Δεν υπάρχουν συνεννοήσεις

Για την απόφασή της να αποχωρήσει από τη Νέα Αριστερά, παραδίδοντας και τη βουλευτική της έδρα, μίλησε η Έφη Αχτσιόγλου στην εκπομπή του Νίκου Χατζηνικολάου στον Realfm 97,8, ενώ απάντησε και στα σενάρια που τη θέλουν να βρίσκεται κοντά στο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα.

Η κ. Αχτσιόγλου, ρωτήθηκε εάν η επιλογή της να παραιτηθεί σχετίζεται με την παλαιότερη δήλωση του κ. Τσίπρα, ότι για να ενταχθεί κάποιος στο νέο πολιτικό φορέα του, θα πρέπει να έχει παραιτηθεί προηγουμένως από το βουλευτικό αξίωμα, ωστόσο αρνήθηκε ότι υφίσταται τέτοια σύνδεση.

«Καταλαβαίνω ότι μπορεί από αρκετούς να γίνεται μια τέτοια σύνδεση. Στην πραγματικότητα όμως η απόφαση μου και η απόφαση μας, είχε την αυτοτέλεια της και συνδέεται με τη διαδρομή μας στη Νέα Αριστερά» είπε η πρώην πλέον βουλευτής, ενώ ερωτηθείσα εάν θα έπραττε ακριβώς το ίδιο στην περίπτωση που ο πρώην πρωθυπουργός δεν είχε ιδρύσει κόμμα, απάντησε: «Ναι, θα προχωρούσαμε στην ίδια κίνηση όλοι, της αποχώρησης, και εγώ θα προχωρούσα στην ίδια κίνηση, της παράδοσης της έδρας, όπως και να έχει».

«Αδιέξοδη η στρατηγική στόχευση της Νέας Αριστεράς»

«Αποχωρήσαμε από τη Νέα Αριστερά διότι θεωρούμε ότι η κεντρική γραμμή, η στρατηγική στόχευση που έχει η Νέα Αριστερά με την νέα ηγεσία- ιδίως όπως εκδηλώνεται πλειοψηφικά εντός του κόμματος τον τελευταίο ένα χρόνο- είναι αδιέξοδη κατά την άποψή μας. Και είναι αδιέξοδη, διότι περισσότερο επικεντρώνεται στο να διατηρηθεί μια πολιτική παράδοση, μια ταυτότητα της ριζοσπαστικής αριστεράς, να κάνει την καταγραφή της, να υπάρχει. Καθόλου αμελητέο και σεβαστό, πλην όμως δεν επικεντρώνεται στο να υπάρξει κυβερνητική αλλαγή, πολιτική αλλαγή από τη σκοπιά βέβαια της αριστεράς.

Δηλαδή, αυτό που φαίνεται ότι επιθυμούν 8 στους 10 πολίτες, να αλλάξει η κυβέρνηση σε αυτόν τον τόπο και να εφαρμοστεί μια διαφορετική πολιτική στην εργασία, στην οικονομία, στην εξωτερική πολιτική, στο κοινωνικό κράτος και στα ζητήματα της δικαιοσύνης και της διαφάνειας. Άρα η δική μας απόφαση σχετίζεται με μια στρατηγική διαφωνία που υπήρχε στην αριστερά εδώ και καιρό, έγιναν προσπάθειες να γεφυρωθεί το χάσμα, δεν γεφυρώθηκε το χάσμα γιατί αυτό το ζήτημα είναι πολύ κρίσιμο, και γι’ αυτό αποχωρήσαμε» τόνισε η Έφη Αχτσιόγλου, συμπληρώνοντας πως εκείνη προσωπικά αποφάσισε να παραδώσει την έδρα, «διότι θεωρώ ότι έχω και μια ειδική πολιτική διαδρομή και ευθύνη».

«Καμία συνεννόηση με τον Αλέξη Τσίπρα»

Κληθείσα να σχολιάσει τις εκτιμήσεις αρκετών που θεωρούν ότι υπάρχει κάποιο είδος συνεννόησης με τον Αλέξη Τσίπρα, με δεδομένο ότι στην επιστολή παραίτησής της σημειώνει ότι παραμένει στην ενεργό πολιτική, υπογράμμισε:

«Όχι δεν υπάρχουν συνεννοήσεις. Δεν υπάρχει τέτοια προεξόφληση και κυρίως δεν υπάρχει κάποια τέτοιου είδους επικοινωνία ή συνεννόηση. Η απόφαση είναι αυτοτελής και χρησιμοποιώ το πρώτο πληθυντικό, διότι η πολιτική μας αντίληψη- και εμού και των άλλων έξι βουλευτών για το από εδώ και πέρα- είναι κοινή. Δηλαδή, πιστεύουμε ότι χρειάζεται ένας πόλος ισχυρός, πλειοψηφικός από τη σκοπιά φυσικά της αριστεράς, των θέσεων, των πολιτικών προγραμμάτων και της ιδεολογίας που θα μπορέσει να αντιπαρατεθεί, να κοιτάξει ίσα στα μάτια τη Νέα Δημοκρατία και θα μπορέσει να δώσει κυβερνητική προοπτική. Αυτό το πιστεύουμε όλοι».

Σχετικά με την Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη, επισήμανε: «Θεωρώ ότι το κόμμα που ανακοίνωσε ο Αλέξης Τσίπρας έχει τέτοια επιδίωξη. Εκφράζει τη διάθεση δηλαδή να συγκροτήσει ένα τέτοιο πόλο και να έχει την κυβερνητική προοπτική, λέει κι ο ίδιος εξάλλου ότι θέλει μια κυβερνώσα αριστερά. Το αν θα ταυτιστούν αυτές οι διαδρομές δεν είναι προεξοφλημένο. Τίποτα δεν είναι δεδομένο, τίποτα δεν είναι προεξοφλημένο. Υπάρχει πολύς δρόμος να γίνει, χρειάζεται να υπάρχει μια κοινωνική κινητοποίηση, να υπάρχει μια κινητοποίηση των πολιτών, να υπάρχει μια προγραμματική εξειδίκευση, να συσπειρωθούν δυνάμεις. Δεν προεξοφλείται τίποτα, αλλά πράγματι υπάρχει μια τέτοια πρόθεση από τον Αλέξη Τσίπρα, στο κόμμα που δημιουργεί, να αποτελέσει τον αντίπαλο πόλο στη Νέα Δημοκρατία και να έχει κυβερνητική προοπτική».

Τι είπε για την πορεία του ΣΥΡΙΖΑ

Όσον αφορά την πορεία του ΣΥΡΙΖΑ, έκανε λόγο για μία αντικειμενική δυσκολία που υπάρχει στον χώρο. «Και λέω αντικειμενικά, διότι αυτός που ήταν ο φυσικός ηγέτης του χώρου, έχει δημιουργήσει ένα δικό του κόμμα, επομένως υπάρχουν μέσα στο εσωτερικό του ΣΥΡΙΖΑ δυναμικές διαφορετικές. Άλλα στελέχη τα οποία θέλουν να συνταχθούν, άλλα στελέχη τα οποία θα ήθελαν να διατηρήσουν το κόμμα και παρόλα αυτά να συνεργαστούν, άλλα στελέχη που θέλουν να έχει αυτόνομη πορεία του ΣΥΡΙΖΑ. Άρα αυτή τη στιγμή που μιλάμε, πράγματι βρίσκεται σε μια δύσκολη συνθήκη. Έχουν μπροστά τους και την Κεντρική Επιτροπή το Σαββατοκύριακο για να δουν πώς θα πορευτούν. Είναι μια δύσκολη εξίσωση. Μπορώ πια να το πω και ως εξωτερικός παρατηρητής».

«Σε ό,τι αφορά την όλη διαδρομή του ΣΥΡΙΖΑ, γνωρίζετε ότι υπήρχαν και μετά τις εσωκομματικές εκλογές του 2023 και εκφυλιστικά φαινόμενα. Υπήρχε και μια απομάκρυνση από τις ιδεολογικές αρχές και αξίες της αριστεράς, ακόμη και από το ήθος και το ήθος αυτού του χώρου. Παρόλα αυτά, εγώ δεν θα ήθελα να πάω τόσο πολύ στο παρελθόν. Νομίζω ότι αυτό που απασχολεί τους πολίτες σήμερα είναι αν θα υπάρξει η δυνατότητα μιας κυβερνητικής αλλαγής, από εδώ και μπρος. Δηλαδή νομίζω ότι τούτη την ώρα είναι καλύτερο, όσοι θέλουμε να είμαστε λίγο χρήσιμοι, να συζητάμε για το τι έχουν ανάγκη περισσότερο οι πολίτες σήμερα, τι αλλαγές έχουν ανάγκη να δουν στη ζωή τους. Αυτό το εκφράζουν πια και οι 8 στους 10 που θέλουν να το δουν και να δούμε πώς μπορούμε να δουλέψουμε σε αυτή την κατεύθυνση» συμπλήρωσε.

Σχολιάζοντας δηλώσεις της εκπροσώπου της ΕΛΑΣ που εμφανίστηκε να αποκλείει συνεργασίες με άλλα πολιτικά σχήματα του ευρύτερου χώρου της αριστεράς και της κεντροαριστεράς, ανέφερε: «Το έχω ακούσει και εγώ. Η άποψή μου είναι ότι αυτή την ώρα χρειάζεται μία συσπείρωση. Είναι λογικό ένα κόμμα που δημιουργείται, να απευθύνεται πρώτα και κύρια στους πολίτες, καθώς ένα κόμμα δεν δημιουργείται για να απευθυνθεί πρώτα και κύρια σε άλλα πολιτικά κόμματα ή σε άλλα πολιτικά πρόσωπα. Πρώτα στους πολίτες απευθύνεται, λέει τι θέλει να κάνει, λέει το πρόγραμμά του και τους καλεί να το στηρίξουν και να το εμπιστευτούν ή αν είναι ένα αριστερό κόμμα να δράσουν και μαζί του. Στη συνέχεια όμως νομίζω ότι θα πρέπει να υπάρξει η μέγιστη δυνατή συσπείρωση. Χρειάζονται αρκετά βήματα για να μπορέσει να έχει κυβερνητική προοπτική αυτή τη διαδικασία».

«Στον βαθμό που θα είμαι χρήσιμη, θα δουλέψω για να υπάρξει πολιτική αλλαγή»

Η κ. Αχτσιόγλου ρωτήθηκε εν συνεχεία εάν θα επιδιώξει να μιλήσει με τον Αλέξη Τσίπρα, με τον οποίο όπως δήλωσε, έχει να επικοινωνήσει από το 2023, και απάντησε: «Δεν θεωρώ, ότι οι πολιτικές αποφάσεις είναι ζήτημα ειδικών προσωπικών συνεννοήσεων ή νευμάτων. Εγώ δεν την αντιλαμβάνομαι έτσι την πολιτική, ούτε καν ατομικών διαπραγματεύσεων. Αντιθέτως με ξενίζει αυτή η διαδικασία. Εγώ εξέφρασα την πολιτική μου θέση για το τι νομίζω ότι είναι σκόπιμο να γίνει».

«Δεν είμαι πια βουλευτής. Είμαι όμως μαζί με τους πολίτες και παραμένω ενεργός πολίτης. Στον βαθμό που θα είμαι χρήσιμη, θα δουλέψω για να υπάρξει πολιτική αλλαγή, από αυτή την κατεύθυνση. Ως εκεί. Για τα υπόλοιπα δεν μπορώ να προεξοφλήσω κάτι, ούτε να μιλήσω για κάτι ως δεδομένο, ενώ δεν υπάρχει», πρόσθεσε.

Τέλος, απαντώντας για τις αναφορές που κάνει στο πρόσωπό της ο Αλέξης Τσίπρας στο βιβλίο του «Ιθάκη» και αν αυτές αποτελούν «εμπόδιο» για μία ενδεχόμενη πολιτική συμπόρευσή τους, τόνισε: «Το βιβλίο του Αλέξη Τσίπρα είναι ένα βιβλίο που αποτυπώνει τη δική του οπτική και τη δική του εκτίμηση για τα γεγονότα. Για τα γεγονότα της διαδρομής του ΣΥΡΙΖΑ, έχουν υπάρξει και συλλογικές αποτιμήσεις, έχουν υπάρξει και ατομικές αποτιμήσεις και ατομικές εκτιμήσεις. Ο ίδιος είχε κάθε δικαίωμα να κάνει τη δική του προσωπική αποτίμηση.

Για εκείνα τα γεγονότα που αφορούν εμένα, έχω τοποθετηθεί δημόσια για το τι σκεφτόμουν εγώ και πώς ενήργησα και ποια ήταν η δική μου διάθεση εκείνη την περίοδο. Νομίζω ότι αυτό το κομμάτι πια έχει κλείσει και δεν αφορά το κεντρικό πολιτικό ερώτημα που είναι η δυνατότητα να υπάρξει κυβερνητική αλλαγή στον τόπο».