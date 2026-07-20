Μαρινάκης: Επιβεβαιώνεται ότι η ΕΛΑΣ είναι ο ΣΥΡΙΖΑ 2

Με αναφορά στη συμπλήρωση 52 ετών από την τουρκική εισβολή στην Κύπρο ξεκίνησε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης την ενημέρωση των πολιτικών συντακτών.

«Καταρχάς κανένας δεν απαίτησε καμία συγγνώμη από την κυβέρνηση απευθυνόμενος την κοινωνία, γιατί το θύμα όλης αυτής της υπόθεσης συνολικά των αγροτικών επιδοτήσεων των τριών δισεκατομμυρίων που έχει πληρώσει η Ελλάδα τα τελευταία χρόνια -και όχι μόνο τα τελευταία εφτά χρόνια, όλα τα προηγούμενα χρόνια συμπεριλαμβανομένων και αυτών των ετών- είναι η κοινωνία. Τα θύματα είναι οι πολίτες οι Έλληνες φορολογούμενοι. Αυτό το οποίο είπαμε και το επαναλαμβάνω και εγώ σήμερα είναι ότι πρέπει όλοι όσοι έσπευσαν να προδικάσουν την άσκηση ποινικής δίωξης, γιατί όταν μιλάμε για υπόδικο αναφερόμαστε σε άσκηση ποινικής δίωξης, ή και την ενοχή των βουλευτών της Ν.Δ. πρέπει να βγουν και να ζητήσουν συγγνώμη από τους συναδέλφους τους, αν είναι βουλευτές στο κοινοβούλιο ή τέλος πάντων τους ανθρώπους αυτούς. Πάρα πολύ απλά» τόνισε ο υφυπουργός παρά το πρωθυπουργώ και κυβερνητικός εκπρόσωπος.

Στη συνέχεια αναφέρθηκε σε δηλώσεις του εκπροσώπου Τύπου του ΠΑΣΟΚ και του κ. Ανδρουλάκη οι οποίες, όπως είπε, αποδεικνύουν άλλη μια κωλοτούμπα του ΠΑΣΟΚ, και μιλούσαν για «δεδηλωμένη υποδίκων» και «κυβερνητική πλειοψηφία υποδίκων» και είπε: «Τι σχέση έχει αυτή η διατύπωση με έναν πολιτικό ο οποίος σέβεται το τεκμήριο αθωότητας; Είπε ότι μπορεί από τους 13 να είναι αθώοι οι 7, οι 8, οι 9, οι 10, οι 11; Ακούσατε κάτι τέτοιο, είδατε κάτι τέτοιο. Συλλήβδην ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ αποκάλεσε υπόδικους, βουλευτές, των οποίων ήρθη ή ήταν να αρθεί για την ακρίβεια εκείνες τις μέρες η ασυλία, για να δώσουν εξηγήσεις, για να αποφασίσει η Δικαιοσύνη αν θα ασκήσει ποινική δίωξη. Και λίγους μήνες μετά ήδη 9 από τους 13 έχουν απαλλαγή δια αρχειοθέτησης, δηλαδή χωρίς ενδείξεις. Αφού έγινε αυτό, τώρα λόγω των 4 που θα δικαστούν, για τους οποίους πάλι ισχύει το τεκμήριο αθωότητας, επαναλαμβάνουν το ίδιο μοτίβο για τους 4. Και ρωτάω εγώ, για τους πρώτους δεν υπήρχε τεκμήριο αθωότητας, κάνουν ότι δεν καταλαβαίνουν. Γι’ αυτούς υπάρχει τεκμήριο αθωότητας; Αν αθωωθούν όλοι, οι τρεις, οι δύο -δεν ξέρω, θα το δείξει αυτό η εξέλιξη της υπόθεσης- θα αλλάξουν για άλλη μια φορά το αφήγημα στο ΠΑΣΟΚ ή αντίστοιχα, από ό,τι βλέπω για τον ανταγωνισμό της δεύτερης θέσης και η ΕΛΑΣ επανέρχεται δριμύτερη».

«Το μήνυμα όλων αυτών των διατυπώσεων της κυβέρνησης δεν απευθύνεται στην κοινωνία. Απευθύνεται στους τηλεδικαστές του πολιτικού συστήματος και μια θλιβερή μειοψηφία των μέσων μαζικής ενημέρωσης. Που μετατρέπουν τηλεοπτικά πάνελ, εφημερίδες, μειοψηφία, τη Βουλή πολλές φορές σε αίθουσες δικαστηρίων. Η Δικαιοσύνη και μόνο εκείνη αποφασίζει για όλες αυτές τις υποθέσεις τελεία και παύλα» τόνισε.

Σε ερώτηση για το πολιτικό συμβούλιο του κόμματος του Αλέξη Τσίπρα ανέφερε: «Με μια πρώτη επισκόπηση των προσώπων που ορίστηκαν, γιατί εδώ δεν είχαμε εκλογή πολιτικής επιτροπής όπως συμβαίνει σε άλλα κόμματα και στη Ν.Δ., πολύ εύκολα, πάνω από τους μισούς, δηλαδή από ό,τι βλέπω το 70-80% των προσώπων αυτών, ήταν στελέχη κυβερνητικά ή κομματικά του ΣΥΡΙΖΑ. Άρα για άλλη μια φορά επιβεβαιώνεται ότι η ΕΛΑΣ είναι ο ΣΥΡΙΖΑ 2».

«Εδώ μου θυμίζει κάποιες περιπτώσεις μαγαζιών, ενός εστιατορίου ας πούμε που φαίνεται ότι δεν έχει απήχηση στον κόσμο και για να αποκτήσει απήχηση αλλάζει την ονομασία του, την ταμπέλα και μόνο τη βιτρίνα. Γιατί τι έκανε ο κ. Τσίπρας; Έκανε ένα πολύ εύκολο κόλπο που δεν νομίζω ότι θα πιάσει. Έβγαλε από τη μέση τα στελέχη πρώτης γραμμής, άφησε όλο τον υπόλοιπο ΣΥΡΙΖΑ και τον μετέφερε σε ένα νέο κόμμα για να πείσει ένα μέρος του κοινού ότι εγώ έχω αλλάξει όλοι αυτοί που κυβέρνησαν μαζί μου και τους έδινα εντολές είναι αποτυχημένοι, τους κάνω στην άκρη, αλλά στην πραγματικότητα είναι ο ΣΥΡΙΖΑ. Αν δείτε τα ονόματα μέλη της κεντρικής επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ, γενικοί γραμματείς, πολλά στελέχη, ακόμα και κυβερνητικά στελέχη, γιατί λόγω του αληθές μπορείτε να κάνετε μια έρευνα. Αλλά κοιτάξτε, επειδή το μενού του εστιατορίου που είναι ο πολιτικός λόγος, η έλλειψη κοστολογημένου προγράμματος παρέμεινε το ίδιο και εγώ θεωρώ και ακόμα χειρότερο, γιατί πέρασαν και τα χρόνια και ο κόσμος προχωράει μπροστά, νομίζω ότι στην πραγματικότητα τίποτα δεν έχει αλλάξει» προσέθεσε.

Σε ερώτηση για την εάν η κυβέρνηση εμπιστεύεται την ευρωπαϊκή Εισαγγελία ο κυβερνητικός εκπρόσωπος είπε: «Η κυβέρνηση εμπιστεύεται και την εγχώρια Δικαιοσύνη και την ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Είναι σαφές αυτό. Και όπως είχαμε πει, παρά το γεγονός ότι ήταν μια σοβαρή εξέλιξη αυτό το οποίο συνέβη στην αρχή, ότι πρέπει να περιμένουμε και να δούμε κάθε υπόθεση ξεχωριστά και να αφήσουμε τη Δικαιοσύνη να κάνει τη δουλειά της, και ήδη 9 στις 13 υποθέσεις αρχειοθετήθηκαν, έτσι πρέπει τώρα και εμείς και όλα τα υπόλοιπα κόμματα να περιμένουμε τις δικαστικές αποφάσεις για τους υπόλοιπους τέσσερεις. Οι απαντήσεις που δίνουμε για τους βουλευτές δεν μειώνουν σε καμία περίπτωση τη σημασία της υπόθεσης αυτής συνολικά. Το αν θεωρούμε ότι οι διατυπώσεις των κομμάτων για την ενδεχόμενη εμπλοκή βουλευτών ήταν υπερβολικές δεν σημαίνει ότι μειώνουμε την αξία, τη σοβαρότητα, τη σπουδαιότητα της έρευνας αυτής συνολικά για τις παράνομες αγροτικές επιδοτήσεις. Αυτό που ονομάζουν κάποιοι σκάνδαλο, υπόθεση, ζήτημα αγροτικών επιδοτήσεων, ΟΠΕΚΕΠΕ έχει τεράστια σημασία. Ζημίωσε το ελληνικό Δημόσιο. Και είναι και υποθέσεις που έτρεξαν λόγω της ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, είναι και υποθέσεις που έτρεξαν από παρεμβάσεις που έγιναν και δικογραφίες που εστάλησαν στη Δικαιοσύνη, ΑΦΜ που εστάλησαν στη Δικαιοσύνη, από προηγούμενους υπουργούς της δικής μας κυβέρνησης. Θέλω να το τονίσω αυτό για να μην δημιουργούνται παρεξηγήσεις».

Η εισαγωγική τοποθέτηση

Συμπληρώνονται σήμερα 52 χρόνια από την τουρκική εισβολή της 20ής Ιουλίου 1974, η οποία προκάλεσε τον εδαφικό ακρωτηριασμό της Κυπριακής Δημοκρατίας και το συνεχιζόμενο δράμα χιλιάδων αγνοουμένων, εκτοπισμένων και εγκλωβισμένων κατά παράβαση κάθε έννοιας διεθνούς δικαίου.

Κάθε επέτειος αποτελεί υπόμνηση ενός διαρκούς εθνικού τραύματος. Η ιστορική αλήθεια δεν διαγράφεται και η κατοχή δεν μπορεί ποτέ να γίνει αποδεκτή ως τετελεσμένο.

Η Ελλάδα υποκλίνεται στη μνήμη των πεσόντων και εκφράζει τον σεβασμό και την ευγνωμοσύνη της προς όλους όσοι με γενναιότητα και αυταπάρνηση υπερασπίστηκαν τη Μεγαλόνησο.

Σε σύμπνοια με την Κυπριακή Δημοκρατία, η Ελλάδα είναι προσηλωμένη στην αναζήτηση μιας συνολικής, αμοιβαία αποδεκτής λύσης, στη βάση της Διζωνικής, Δικοινοτικής Ομοσπονδίας.

Η Ελλάδα παραμένει σε ετοιμότητα και θα συνεχίσει να συμβάλλει εποικοδομητικά στα επόμενα βήματα της, υπό εξέλιξη, προσπάθειας του γενικού γραμματέα του ΟΗΕ, με στόχο την επανεκκίνηση των συνομιλιών, στη βάση του συμφωνηθέντος πλαισίου, υπό την αιγίδα του ΟΗΕ.

Η φετινή Έκθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για το Κράτος Δικαίου επιβεβαιώνει τη σταθερή και μετρήσιμη πρόοδο που καταγράφει η χώρα μας καθώς είναι μια από τις 13 χώρες οι οποίες σημείωσαν βελτιωμένη εικόνα.

Από το 2020 μέχρι σήμερα, οι συστάσεις της Επιτροπής έχουν μειωθεί από επτά σε τέσσερις, ενώ για τρίτη συνεχόμενη χρονιά σημειώνεται θετική εξέλιξη σε όλες τις συστάσεις του προηγούμενου έτους.

Η πρόοδος που διαπιστώνεται στον τομέα των Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης οφείλεται, για ακόμη μία χρονιά, στις μεταρρυθμίσεις που υλοποιούνται για την ενίσχυση της διαφάνειας, της θεσμικής λειτουργίας των ΜΜΕ και της προστασίας των δημοσιογράφων.

Κομβικός είναι ο ρόλος των νομοθετικών παρεμβάσεων που προωθήσαμε, όπως το νέο πλαίσιο για τα Μητρώα Έντυπου και Ηλεκτρονικού Τύπου, ο εκσυγχρονισμός της ΕΡΤ, η θέσπιση του πλαισίου αδειοδότησης των τηλεοπτικών σταθμών περιφερειακής εμβέλειας, που έδωσε οριστική λύση σε μια εκκρεμότητα δεκαετιών, η ενίσχυση σε θεσμικό επίπεδο αλλά και σε επίπεδο προσωπικού του ΕΣΡ και η πρόβλεψη για το Εθνικό Συμβούλιο ΜΜΕ ως φορέα αυτορρύθμισης.

Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται στις πρωτοβουλίες για την προστασία των δημοσιογράφων, με την προετοιμασία του Εθνικού Σχεδίου Δράσης για την Ασφάλειά τους, το οποίο βρίσκεται σε συνδιαμόρφωση και την προώθηση του νομοθετικού πλαισίου για τις καταχρηστικές αγωγές (SLAPPs), το οποίο έχει τεθεί σε δημόσια διαβούλευση και αναμένεται να ψηφιστεί το αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα.

Για μια ακόμα χρονιά, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δίνει με στοιχεία και τεκμήρια την πιο ηχηρή απάντηση σε εκείνες τις μειοψηφίες, εντός και εκτός πολιτικού συστήματος και εκείνα τα λίγα μέσα ενημέρωσης τα οποία επιμένουν να κατασυκοφαντούν τη χώρα μας στο εξωτερικό.

Η κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη θα συνεχίσει με την ίδια αποφασιστικότητα να θωρακίζει την ελευθερία του Τύπου, να κατοχυρώνει ακόμη μεγαλύτερη διαφάνεια και να προωθεί τις μεταρρυθμίσεις που ενδυναμώνουν το κράτος δικαίου και τη δημοκρατία στη χώρα μας.

Σε αυξημένη επιχειρησιακή ετοιμότητα βρίσκονται η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού και οι ανακριτικές υπηρεσίες του Πυροσβεστικού Σώματος, διενεργώντας εντατικούς ελέγχους και αποδίδοντας άμεσα ευθύνες όπου διαπιστώνονται παραβάσεις.

Από 1 Ιανουαρίου έως και 16 Ιουλίου 2026, έχουν επιβληθεί συνολικά 577 διοικητικά πρόστιμα, συνολικού ύψους περίπου 786.000 ευρώ, ενώ έχουν πραγματοποιηθεί 197 συλλήψεις στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας, από τις οποίες οι 181 είναι από αμέλεια και οι 16 από πρόθεση.

Το Πυροσβεστικό Σώμα υπενθυμίζει ότι η τήρηση των μέτρων πυρασφάλειας και η αποφυγή εργασιών που ενδέχεται να προκαλέσουν σπινθήρες ή ανάφλεξη αποτελούν βασική προϋπόθεση για την προστασία της ανθρώπινης ζωής, του φυσικού περιβάλλοντος και των περιουσιών των πολιτών.

Η αλλαγή της συμπεριφοράς μας μπορεί να αποτελέσει την πιο αποτελεσματική γραμμή άμυνας απέναντι στις πυρκαγιές.

Στο μεταξύ, αξίζει να σημειωθεί πως η Ελλάδα θα είναι η πρώτη χώρα που θα παραλάβει τα νέα Canadair το 2028, ενώ έως το 2031 θα έχουν παραδοθεί συνολικά 7 αεροσκάφη νέας γενιάς. Πρόκειται για υπερσύγχρονα αεροσκάφη με ψηφιακά συστήματα, αυξημένη χωρητικότητα νερού και αυτοματοποιημένες λειτουργίες, τα οποία ενσωματώνουν την πλέον σύγχρονη τεχνολογία στη δασοπυρόσβεση.

Λόγω της μεγάλης απήχησης των προγραμμάτων «Εξοικονομώ», το υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας εξασφάλισε πρόσθετους πόρους για τη συνέχιση και ολοκλήρωση εγκεκριμένων παρεμβάσεων για συγκεκριμένους δικαιούχους και μετά το πέρας των προθεσμιών υλοποίησης του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας.

Οι δικαιούχοι των προγραμμάτων «Εξοικονομώ 2021», «Εξοικονομώ 2023», «Εξοικονομώ 2025» και «Εξοικονομώ – Ανακαινίζω για Νέους» θα έχουν τη δυνατότητα να ολοκληρώσουν τις παρεμβάσεις τους, με νέα καταληκτική ημερομηνία ολοκλήρωσης την 30ή Νοεμβρίου 2026, εφόσον υπάγονται σε μία από τις παρακάτω κατηγορίες:

• αιτήσεις ωφελουμένων που έχουν πληρώσει προκαταβολές στους προμηθευτές,

• υπαχθείσες αιτήσεις που βρίσκονται σε κατάσταση διαδοχής.

Μέσα από τα προγράμματα «Εξοικονομώ», περισσότεροι από 100.000 δικαιούχοι αναβάθμισαν ενεργειακά τις κατοικίες τους, ενώ πάνω από 93.000 δικαιούχοι ενισχύθηκαν μέσω του προγράμματος «Αλλάζω Σύστημα Θέρμανσης – Θερμοσίφωνα». Συνολικά, διατέθηκαν πόροι άνω των 1,4 δισ. ευρώ, συμβάλλοντας στην πράξη στη μείωση του ενεργειακού κόστους των νοικοκυριών, στη βελτίωση της ποιότητας του κτιριακού αποθέματος και στην ενίσχυση της ενεργειακής ασφάλειας της χώρας.

Η εικόνα της χώρας μας αλλάζει μέσα από την υλοποίηση έργων που αφορούν καθοριστικά οδικά, ενεργειακά, τηλεπικοινωνιακά και σιδηροδρομικά δίκτυα.

Μεταξύ αυτών συγκαταλέγονται η Ανατολική Περιφερειακή Οδός Αλεξανδρούπολης, η αναβάθμιση της Ανατολικής Εσωτερικής Περιφερειακής Θεσσαλονίκης -γνωστή ως Flyover-, το βόρειο τμήμα του Ε65, η κατασκευή τριών ανισόπεδων κόμβων στην ευρύτερη περιοχή του Σκαραμαγκά, καθώς και τα έργα του Βόρειου Οδικού ‘Αξονα Κρήτης. Σημαντικές είναι επίσης οι ηλεκτρικές διασυνδέσεις νησιών που έχουν ήδη ολοκληρωθεί ή έχουν δρομολογηθεί, οι οποίες εξασφαλίζουν ενεργειακή επάρκεια στους κατοίκους τους, μειώνοντας παράλληλα το κόστος της ηλεκτρικής ενέργειας για όλους. Στα έργα αυτά περιλαμβάνονται ακόμη ο αγωγός TAP, η πληθυσμιακή κάλυψη δικτύου 5G που ανέρχεται στο 99,8% -μία από τις υψηλότερες στην Ευρώπη- καθώς και η πλήρης επαναφορά της διπλής σιδηροδρομικής γραμμής Αθήνα-Θεσσαλονίκη, με ηλεκτροκίνηση, σηματοδότηση, τηλεδιοίκηση και ETCS, μετά τις ζημιές που προκάλεσε η κακοκαιρία Daniel.

Συνεχίζουμε να επενδύουμε σε έργα που ενισχύουν την ανάπτυξη, αναβαθμίζουν τις υποδομές και βελτιώνουν την ποιότητα ζωής των πολιτών, οικοδομώντας μια Ελλάδα πιο ισχυρή, πιο σύγχρονη και πιο ανθεκτική.

Ιδιαίτερης σημασίας είναι η εθνική πρωτοβουλία για την αναβάθμιση των ιστορικών πανεπιστημιακών υποδομών της χώρας, μέσω της αξιοποίησης της δωρεάς ύψους 160 εκατ. ευρώ των τεσσάρων συστημικών τραπεζών.

Στόχος της πρωτοβουλίας είναι η δημιουργία σύγχρονων, ασφαλών, λειτουργικών και πλήρως προσβάσιμων εγκαταστάσεων σε τρία από τα μεγαλύτερα και ιστορικότερα ακαδημαϊκά ιδρύματα της χώρας.

Στο πλαίσιο αυτό, θα εκπονηθούν μελέτες για την αναμόρφωση της Πανεπιστημιούπολης και τη συντήρηση των κτιρίων διδασκαλίας, διοίκησης και κοινόχρηστων χώρων του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, για την ανακαίνιση των φοιτητικών εστιών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, με παράλληλη αναβάθμιση αμφιθεάτρων και κοινόχρηστων χώρων, καθώς και για την ανακαίνιση του εμβληματικού κτιρίου Γκίνη του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου.

Η πρωτοβουλία αυτή συμπληρώνει τις παρεμβάσεις που ήδη υλοποιούνται με χρηματοδότηση από εθνικούς και ευρωπαϊκούς πόρους για τον εκσυγχρονισμό και την αναβάθμιση των δημόσιων πανεπιστημίων.

Ξεκίνησε η ηλεκτρονική υποβολή αιτήσεων για τη συμμετοχή βρεφών και νηπίων σε βρεφικούς, βρεφονηπιακούς και παιδικούς σταθμούς, παιδιών σχολικής ηλικίας και εφήβων σε ΚΔΑΠ, καθώς και παιδιών και ατόμων με αναπηρία σε ΚΔΑΠ ΑμεΑ.

Βασική καινοτομία του β’ κύκλου αποτελεί η πρόβλεψη για τις πολύτεκνες οικογένειες: βρέφη, νήπια και παιδιά οικογενειών με τέσσερα παιδιά και άνω μπορούν να λάβουν voucher συμμετοχής σε βρεφικούς, βρεφονηπιακούς και παιδικούς σταθμούς χωρίς εισοδηματικά κριτήρια, εφόσον η αίτηση είναι έγκυρη».