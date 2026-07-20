Παραιτήθηκε και επισήμως από βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ ο Συμεών Κεδίκογλου

Ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, Συμεών Κεδίκογλου, παραιτήθηκε και επισήμως από το βουλευτικό του αξίωμα, αποστέλλοντας επιστολή στον Πρόεδρο της Βουλής. Είχε γνωστοποιήσει την απόφασή του από τις 13 Ιουλίου, δηλώνοντας ότι συντάσσεται με το νέο εγχείρημα της ΕΛΑΣ για μια προοδευτική πατριωτική κατεύθυνση.

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Πολιτική

Συμεών Κεδίκογλου
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Παραιτήθηκε και επισήμως από το βουλευτικό αξίωμα ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, Συμεών Κεδίκογλου, με επιστολή που απέστειλε στον Πρόεδρο της Βουλής.
  • Ο κ. Κεδίκογλου είχε γνωστοποιήσει την απόφασή του από τις 13 Ιουλίου, τονίζοντας ότι «δεν θα μπορούσα να απουσιάζω από το νέο εγχείρημα της ΕΛΑΣ με την οποία συντάσσομαι».
  • Η παραίτηση φαντάζει σαν το εφαλτήριο για να μπορώ αύριο να διεκδικήσουμε με δυνατότερη φωνή τα δίκαια αιτήματα των συμπολιτών μας, αφού συμβάλλει στη δημιουργία κυβερνώσας παράταξης, ανέφερε σε ανάρτησή του.

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Παραιτήθηκε και επισήμως από το βουλευτικό αξίωμα ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, Συμεών Κεδίκογλου, με επιστολή που απέστειλε στον Πρόεδρο της Βουλής.

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Ο κ. Κεδίκογλου είχε γνωστοποιήσει την απόφασή του από τις 13 Ιουλίου, τονίζοντας σε δήλωσή του ότι «δεν θα μπορούσα να απουσιάζω από το νέο εγχείρημα της ΕΛΑΣ με την οποία συντάσσομαι για να συμβάλλω και εγώ με τις δυνάμεις μου σε μια προοδευτική πατριωτική κατεύθυνση – τώρα που η ελπίδα ξαναγεννιέται».

Αναλυτικά η ανάρτηση που είχε κάνει ο Συμεών Κεδίκογλου

«Αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι,
απευθύνομαι σε σας που έχουμε σφυρηλατήσει μια σχέση εμπιστοσύνης, που με στηρίζετε και λογοδοτώ όλα αυτά τα χρόνια.  Σας ενημερώνω για την πρόθεση μου να παραιτηθώ από το βουλευτικό αξίωμα, πράξη όχι εύκολη, όχι χωρίς σκέψη και όχι χωρίς προσωπικό κόστος, απαραίτητη όμως με βάση τις αρχές και τις αξίες με τις οποίες πορεύομαι όλα αυτά τα χρόνια. Λόγοι συνέπειας και προσωπικής αξιοπρέπειας έκαναν αυτονόητη αυτή μου την απόφαση. Σε όλη μου τη διαδρομή παλεύω στον προοδευτικό χώρο, με όλους εσάς, για μια καλύτερη, δικαιότερη και έντιμη Ελλάδα. Σε αυτήν πορεία ανταποκρίθηκα το ´23 στα πλαίσια της διεύρυνσης στο κάλεσμα του Αλέξη Τσίπρα. Δε θα μπορούσα λοιπόν να απουσιάζω από το νέο εγχείρημα της ΕΛΑΣ με την οποία συντάσσομαι για να συμβάλλω και εγώ με τις δυνάμεις μου σε μια προοδευτική πατριωτική κατεύθυνση -τώρα που η ελπίδα ξαναγεννιέται! Άλλωστε, είχα δηλώσει εξ αρχής και με τρόπο ξεκάθαρο και εμφατικό τις προθέσεις μου. Επιπλέον δεν θεωρώ σωστό να ψηφίζω για αποφάσεις που αφορούν το μέλλον ενός κόμματος από το οποίο έχω αποφασίσει να αποχωρήσω.

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Η παραίτηση έτσι φαντάζει σαν το εφαλτήριο για να μπορώ αύριο να διεκδικήσουμε με δυνατότερη φωνή τα δίκαια αιτήματα των συμπολιτών μας, αφού συμβάλλει στη δημιουργία κυβερνώσας παράταξης. Μέσα στις προσεχείς ημέρες θα παραδώσω στον Πρόεδρο της Βουλής την επιστολή παραίτησης με τον προσήκοντα σεβασμό στο κοινοβούλιο και τις διαδικασίες.

Ακούγοντας τις ανάγκες των καιρών και τις δικές σας προτροπές ανταποκρίνομαι και σας καλώ να αγωνιστούμε μαζί, πιστεύοντας και ελπίζοντας ότι η Ιθάκη των προσδοκιών μας αχνοφαίνεται ήδη στον ορίζοντα!»

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