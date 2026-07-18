Συλλογική ηγεσία στον ΣΥΡΙΖΑ με φόντο τις εκλογές – Το στοίχημα της επόμενης ημέρας

Σε ένα σχήμα συλλογικής ηγεσίας κατέληξε η Κεντρική Επιτροπή του ΣΥΡΙΖΑ.

Μετά την εκλογή της Ρένας Δούρου στην θέση της προέδρου της Κοινοβουλευτικής Ομάδας, εξελέγη γραμματέας της Κεντρικής Επιτροπής ο Νίκος Παππάς, ενώ ο Παύλος Πολάκης θα είναι ο γραμματέας στρατηγικού σχεδιασμού.

Οι τρεις τους αναμένεται να οδηγήσουν τον ΣΥΡΙΖΑ στις επόμενες κάλπες, όποτε κι αν αυτές στηθούν.

Η Ρένα Δούρου εξελέγη νέα πρόεδρος της ΚΟ του ΣΥΡΙΖΑ με επτά ψήφους υπέρ και ένα λευκό και το στοίχημα πλέον είναι, εάν θα μπορέσει να συσπειρώσει όσους έχουν απομείνει.

Η νέα σύνθεση της Πολιτικής Γραμματείας

Ολοκληρώθηκαν οι εργασίες της Κεντρικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ-Προοδευτική Συμμαχία.

Νέος Γραμματέας της Κ.Ε. εκλέχτηκε ο Νίκος Παππάς, Αναπληρώτρια Γραμματέας της Κ.Ε. η Νατάσα Γκαρά και Γραμματέας Οργανωτικού ο Γιάννης Μπουλέκος.

Παράλληλα εγκρίθηκε η νέα σύνθεση της Πολιτικής Γραμματείας του ΣΥΡΙΖΑ-Π.Σ.

Ακολουθεί με αλφαβητική σειρά:

ΑΚΡΙΤΑ ΕΛΕΝΑ

ΑΚΡΙΩΤΟΥ ΘΕΟΔΩΡΑ

ΑΛΕΞΙΑΔΗΣ ΤΡΥΦΩΝΑΣ

ΑΜΑΝΑΤΙΔΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ

ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ ΘΑΝΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ ΚΩΣΤΑΣ

ΓΚΑΡΑ ΝΑΤΑΣΑ

ΔΟΥΡΟΥ ΡΕΝΑ

ΘΕΟΧΑΡΟΠΟΥΛΟΣ ΘΑΝΑΣΗΣ

ΚΑΡΑΝΤΙΛΙΟΝ ΝΙΚΟΣ

ΚΑΡΥΣΤΙΝΑΚΗ ΦΩΤΕΙΝΗ

ΚΟΝΤΟΔΗΜΑΣ ΦΩΤΗΣ

ΛΑΖΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ

ΛΑΜΠΡΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

ΜΕΛΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ

ΜΕΜΤΣΑ ΡΙΤΣΑ

ΜΗΤΣΑΚΗ ΝΑΓΙΑ

ΜΠΟΥΛΕΚΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ

ΜΠΟΥΜΠΟΝΑΡΗ ΦΑΝΗ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ

ΠΑΠΠΑΣ ΝΙΚΟΣ

ΠΑΤΡΙΝΟΥ ΚΑΛΛΙΡΟΗ

ΠΕΤΡΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ

ΠΟΛΑΚΗΣ ΠΑΥΛΟΣ

ΠΟΛΙΤΙΔΗΣ ΤΑΣΟΣ

ΡΕΠΟΥΣΗ ΜΑΡΙΑ

ΡΗΓΑΣ ΠΑΝΟΣ

ΣΒΙΓΚΟΥ ΡΑΝΙΑ

ΣΤΕΦΑΤΟΥ ΔΙΟΝΥΣΙΑ

ΤΣΑΛΑΤΣΑΝΗ ΜΑΙΡΗ

ΤΣΑΝΤΙΛΗ ΑΝΝΑ

ΤΣΟΓΚΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ

ΧΑΤΖΗΣΑΒΒΑΣ ΜΑΡΚΟΣ

ΧΟΡΤΑΤΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ

Η Εκλογική Επιτροπή του ΣΥΡΙΖΑ

Με την ολοκλήρωση των εργασιών της Κεντρικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ – Προοδευτική Συμμαχία ακολούθησε συνεδρίαση της Πολιτικής Γραμματείας.

Όπως επισημαίνεται σε σχετική ανακοίνωση, στη συνεδρίαση εγκρίθηκε ομόφωνα η συγκρότηση της Εκλογικής Επιτροπής με κατανομή αρμοδιοτήτων.

Την Εκλογική Επιτροπή στελεχώνουν (αλφαβητικά):

1. Γκαρά Αναστασία – Αναπληρώτρια Γραμματέας Κεντρικής Επιτροπής

2. Δούρου Ρένα – Πρόεδρος Κοινοβουλευτικής Ομάδας

3. Λαμπρίδης Χρήστος – Πολιτικός Σχεδιασμός

4. Μελίδης Δημήτρης – Εκπρόσωπος Τύπου

5. Μπουλέκος Γιάννης – Πολιτικός Σχεδιασμός

6. Παναγιωτόπουλος Γιώργος – Εκπρόσωπος Τύπου και Επικοινωνίας

7. Παππάς Νίκος – Γραμματέας Κεντρικής Επιτροπής

8. Πολάκης Παύλος – Στρατηγικός Σχεδιασμός

9. Χατζησάββας Μάρκος – Ανθρώπινο Δυναμικό και Δίκτυα

«Ο ΣΥΡΙΖΑ θα είναι παρών στις επόμενες εκλογές» – Η απόφαση της Κεντρικής Επιτροπής

Ο ΣΥΡΙΖΑ-Προοδευτική Συμμαχία θα είναι παρών στις επόμενες εκλογές, τονίζεται, μεταξύ άλλων, στην απόφαση της Κεντρικής Επιτροπής του κόμματος, που συνεδρίασε σήμερα.

Η απόφαση της Κεντρικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ

«Σε μια περίοδο κατά την οποία οι διεθνείς ισορροπίες, οι οικονομικές συνθήκες και οι κοινωνικές ανάγκες μεταβάλλονται με ταχύτητα, σε έναν κόσμο που αλλάζει ραγδαία με τη χρήση της τεχνητής νοημοσύνης, οι αποφάσεις που καλούμαστε να λάβουμε αφορούν την πορεία του κόμματός μας αλλά και τον τρόπο με τον οποίο η αριστερά θα διαμορφώσει μια αξιόπιστη εναλλακτική πρόταση διακυβέρνησης για τη χώρα.

Ο κόσμος βρίσκεται μπροστά σε μια βαθιά περίοδο ανακατατάξεων. Οι πολεμικές συγκρούσεις πολλαπλασιάζονται, οι ανταγωνισμοί μεταξύ των μεγάλων δυνάμεων εντείνονται και το διεθνές δίκαιο δοκιμάζεται διαρκώς. Η στρατιωτική ισχύς επανέρχεται ως κυρίαρχο εργαλείο άσκησης πολιτικής, ενώ οι διεθνείς θεσμοί εμφανίζονται ολοένα και πιο αδύναμοι να διασφαλίσουν την ειρήνη και τη σταθερότητα. Από τη Γάζα μέχρι την Ουκρανία, από τη Μέση Ανατολή μέχρι κάθε νέα εστία έντασης, η διεθνής κοινότητα βρίσκεται αντιμέτωπη με κρίσεις που δεν επιτρέπουν ούτε αδράνεια ούτε εύκολες απαντήσεις.

Η θέση του ΣΥΡΙΖΑ-Προοδευτική Συμμαχία παραμένει σταθερή. Η ειρήνη, η προσήλωση στο διεθνές δίκαιο, η ενίσχυση της διπλωματίας και η αναζήτηση πολιτικών λύσεων αποτελούν θεμελιώδεις αρχές της εξωτερικής μας πολιτικής. Η Ευρώπη οφείλει να διαδραματίσει ενεργό ρόλο προς αυτή την κατεύθυνση, αποκτώντας πραγματική στρατηγική αυτονομία και συμβάλλοντας στην αποκλιμάκωση των συγκρούσεων, αντί να περιορίζεται σε έναν ρόλο παρατηρητή των διεθνών εξελίξεων.

Οι εξελίξεις αυτές επηρεάζουν άμεσα και τη χώρα μας. Η Ελλάδα βρίσκεται σε μια περιοχή αυξημένων γεωπολιτικών εντάσεων, ενώ καλείται να αντιμετωπίσει μία Τουρκία που επιμένει σε αναθεωρητικές αντιλήψεις, επιχειρεί να δημιουργήσει νέα τετελεσμένα και επιδιώκει να αξιοποιήσει τις διεθνείς εξελίξεις προς όφελος των δικών της στρατηγικών επιδιώξεων.

Η απάντηση σε αυτή την πραγματικότητα δεν μπορεί να είναι ούτε η πολιτική των αντιφάσεων και της ανικανότητας, που επενδύει μόνο στην -χωρίς ανταπόκριση από την άλλη μεριά- βελτίωση των σχέσεων με τις ΗΠΑ, πολιτική που μας έχει αφήσει χωρίς συμμάχους στην περιοχή, ούτε η καλλιέργεια ενός επικοινωνιακού πατριωτισμού. Τα συστατικά της πολιτικής με την οποία πορεύεται η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας δεν ακουμπούν ζητήματα που σχετίζονται με τη Λιβύη, με τη διατήρηση των σχέσεων της χώρας με την Αίγυπτο, την εμβάθυνση μιας βαλκανικής πολιτικής (έχοντας εγκαταλείψει την ιστορική Συμφωνία των Πρεσπών), κ.ά.

Το κόμμα μας, που πάντα συνδύαζε τα κοινωνικά και πολιτικά του καθήκοντα με τη μάχη για την πραγματική ασφάλεια της χώρας και τον πατριωτισμό, παρακολουθεί πολύ προσεκτικά τις συνεχείς υποχωρήσεις της κυβέρνησης στις απαιτήσεις των ΗΠΑ και στις προκλήσεις της Τουρκίας.

Με βάση τα ανωτέρω, επιμένουμε ότι απαιτείται μια ενεργητική και πολυδιάστατη εξωτερική πολιτική, με προσήλωση στο διεθνές δίκαιο, σαφείς εθνικές θέσεις και αξιοποίηση όλων των διπλωματικών εργαλείων που διαθέτει η χώρα. Απαιτείται μία πολιτική όπως αυτή που εφάρμοσε η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ το 2015-2019 και η οποία κατέστησε την Ελλάδα ισχυρό περιφερειακό παίκτη, πόλο σταθερότητας, εγγυητή της ειρήνης και της συνανάπτυξης των λαών της περιοχής μας.

Οι διεθνείς εξελίξεις σήμερα αναδεικνύουν, όμως, και κάτι ακόμη. Ότι η ισχύς μιας χώρας δεν καθορίζεται μόνο από τη γεωγραφική της θέση ή τις αμυντικές της δυνατότητες. Καθορίζεται και από την ανθεκτικότητα της οικονομίας της, από την ποιότητα των θεσμών της, από τη συνοχή της κοινωνίας της και από την ικανότητά της να σχεδιάζει το μέλλον της με όρους βιώσιμης ανάπτυξης και κοινωνικής δικαιοσύνης.

Ακριβώς σε αυτό το σημείο αναδεικνύονται οι μεγάλες αδυναμίες της σημερινής κυβερνητικής πολιτικής.

Η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας είχε στη διάθεσή της 120 δισ. ευρώ, τις μεγαλύτερες δηλαδή δημοσιονομικές δυνατότητες που γνώρισε η χώρα κατά τα τελευταία πολλά χρόνια. Το Ταμείο Ανάκαμψης, οι πόροι του ΕΣΠΑ, η ευρωπαϊκή δημοσιονομική ευελιξία και η δυνατότητα σημαντικών δημόσιων δαπανών δημιουργούσαν τις προϋποθέσεις για μια ουσιαστική αντιμετώπιση βασικών προβλημάτων της ελληνικής οικονομίας και κοινωνίας. Δημιουργούσαν τη δυνατότητα να αντιμετωπιστούν διαρθρωτικά προβλήματα που συνοδεύουν την ελληνική οικονομία εδώ και δεκαετίες και να τεθούν οι βάσεις μιας ανάπτυξης που θα στηρίζεται στην παραγωγή, στην καινοτομία, στην εργασία, στη στέγη και στην κοινωνική συνοχή. Αντίθετα επιδεινώθηκαν διαρθρωτικά προβλήματα όπως η στεγαστική κρίση, το ιδιωτικό χρέος, το εμπορικό έλλειμμα.

Η ευκαιρία αυτή δεν αξιοποιήθηκε.

Αντίθετα, ενισχύθηκε ένα πρότυπο που ευνοεί τη συγκέντρωση οικονομικής ισχύος, αφήνοντας τη μεγάλη πλειονότητα των μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων, των ανθρώπων της εργασίας και των νέων παραγωγικών δυνάμεων στο περιθώριο της αναπτυξιακής διαδικασίας.

Η καθημερινότητα των πολιτών αποτελεί την πιο ισχυρή απόδειξη αυτής της αποτυχίας. Η ακρίβεια εξακολουθεί να συμπιέζει το διαθέσιμο εισόδημα των νοικοκυριών. Η στεγαστική κρίση έχει μετατραπεί σε ένα από τα μεγαλύτερα κοινωνικά προβλήματα της εποχής μας. Οι νέοι άνθρωποι δυσκολεύονται να αποκτήσουν πρόσβαση σε αξιοπρεπή κατοικία και να σχεδιάσουν τη ζωή τους με όρους ασφάλειας.

Οι μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις αντιμετωπίζουν σοβαρές δυσκολίες χρηματοδότησης, ενώ η παραγωγική βάση της χώρας παραμένει αδύναμη να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις του διεθνούς ανταγωνισμού. Ακόμη και οι προβλέψεις του ίδιου του Μεσοπρόθεσμου Προγράμματος καταγράφουν την επιβράδυνση της αναπτυξιακής δυναμικής τα επόμενα χρόνια (σχεδόν μηδενική ανάπτυξη το 2028-2029), επιβεβαιώνοντας ότι η σημερινή οικονομική πολιτική αδυνατεί να δημιουργήσει σταθερές προοπτικές για τη χώρα.

Η απάντηση σε αυτή την πραγματικότητα δεν μπορεί να περιοριστεί σε μια διαφορετική διαχείριση της ίδιας πολιτικής. Η χώρα χρειάζεται μια διαφορετική στρατηγική ανάπτυξης, με σαφείς προτεραιότητες, ενεργό δημόσιο ρόλο στους κρίσιμους τομείς της οικονομίας και μια νέα σχέση ανάμεσα στην παραγωγή, την εργασία και την κοινωνική συνοχή.

Αυτό ακριβώς υπηρετεί το προγραμματικό σχέδιο του ΣΥΡΙΖΑ-Προοδευτική Συμμαχία.

Οι 10+1 προγραμματικοί άξονες που έχουμε επεξεργαστεί συνιστούν μια ολοκληρωμένη πρόταση, η οποία απαντά ως βάση, στις θεμελιώδεις αδυναμίες του σημερινού παραγωγικού μοντέλου και διαμορφώνει τις προϋποθέσεις για μια οικονομία περισσότερο ανθεκτική, περισσότερο παραγωγική και περισσότερο δίκαιη.

Η εμπειρία των τελευταίων ετών απέδειξε ότι η αγορά, όταν λειτουργεί χωρίς ουσιαστικούς κανόνες και χωρίς στρατηγική δημόσια παρέμβαση, οδηγεί σε υπερσυγκέντρωση και τραυματίζει την κοινωνική ευημερία. Η ενεργειακή κρίση μετατράπηκε σε μηχανισμό υπερκερδών για λίγους. Οι τράπεζες κατέγραψαν ιστορικά υψηλές κερδοφορίες, την ώρα που η πραγματική οικονομία εξακολουθούσε να αντιμετωπίζει σοβαρό πρόβλημα πρόσβασης στη χρηματοδότηση. Η ακρίβεια εξελίχθηκε σε έναν μόνιμο μηχανισμό αναδιανομής εισοδήματος από τους πολλούς προς τους λίγους.

Για τον λόγο αυτό επιμένουμε στη συγκρότηση ενός ισχυρού δημόσιου πυλώνα στην ενέργεια, με δημόσιο έλεγχο της ΔΕΗ και των ΕΛΠΕ, ώστε η ενεργειακή πολιτική να υπηρετεί την ασφάλεια εφοδιασμού, την προσιτή τιμή και τη στήριξη των νοικοκυριών και της παραγωγής. Επιμένουμε στη δημιουργία ενός ισχυρού δημόσιου τραπεζικού πυλώνα, ικανού να χρηματοδοτήσει τις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις, την καινοτομία, τη μεταποίηση και την περιφερειακή ανάπτυξη. Επιμένουμε στη μείωση των έμμεσων φόρων, ώστε να ανακουφιστούν ουσιαστικά τα νοικοκυριά και να περιοριστούν οι πληθωριστικές πιέσεις.

Το ίδιο ισχύει και για τη στεγαστική πολιτική, για το δημογραφικό, για την ενίσχυση της δημόσιας υγείας και της δημόσιας παιδείας, για την προστασία της εργασίας και την παραγωγική ανασυγκρότηση της χώρας. Δεν αντιμετωπίζουμε τα προβλήματα αυτά ως μεμονωμένες πολιτικές. Τα αντιμετωπίζουμε ως στοιχεία μιας συνολικής στρατηγικής που έχει ως στόχο να αλλάξει τον τρόπο με τον οποίο παράγεται και κατανέμεται ο πλούτος στη χώρα.

Αυτή η προγραμματική επεξεργασία αποτελεί σήμερα ένα από τα σημαντικότερα πλεονεκτήματα του ΣΥΡΙΖΑ-Προοδευτική Συμμαχία. Σε μια περίοδο κατά την οποία η πολιτική αντιπαράθεση περιορίζεται συχνά σε επικοινωνιακές αντιπαραθέσεις και προσωποκεντρικές προσεγγίσεις, εμείς διαθέτουμε ένα ολοκληρωμένο σχέδιο για τη χώρα. Αυτό το σχέδιο οφείλουμε να το επικαιροποιούμε διαρκώς, να το εμπλουτίζουμε με τις νέες προκλήσεις και, κυρίως, να το μετατρέψουμε σε αντικείμενο ουσιαστικού διαλόγου με την κοινωνία, αλλά και σε βάση συνεργασίας προοδευτικών δυνάμεων.

Η προγραμματική μας επάρκεια, όμως, δεν αρκεί από μόνη της. Μια προοδευτική πρόταση απαιτεί και μια αντίστοιχη πολιτική στρατηγική.

Η απόφαση της Κεντρικής Επιτροπής της 6ης Ιουνίου αποδείχθηκε ανεφάρμοστη. Οι εξελίξεις που ακολούθησαν το επιβεβαίωσαν. Οι δημόσιες τοποθετήσεις της ΕΛΑΣ και του Αλέξη Τσίπρα κατέστησαν σαφές ότι δεν υπήρχε πρόθεση να αναπτυχθεί μια συντεταγμένη διαδικασία συνεργασίας μεταξύ πολιτικών δυνάμεων. Αντί της συλλογικής προγραμματικής συζήτησης, αναδείχθηκε μια διαφορετική αντίληψη, που δίνει προτεραιότητα στις προσωπικές διαπραγματεύσεις, στις ατομικές μετακινήσεις στελεχών και στη σταδιακή συγκρότηση ενός νέου πολιτικού σχήματος μέσω προσχωρήσεων.

Ο ΣΥΡΙΖΑ-Προοδευτική Συμμαχία δεν μπορεί να ακολουθήσει αυτόν τον δρόμο.

Όχι γιατί εγκαταλείπει τη στρατηγική των συνεργασιών. Αντίθετα. Επειδή ακριβώς πιστεύει στις συνεργασίες, θεωρεί ότι αυτές προϋποθέτουν πολιτική ισοτιμία, δημόσιο προγραμματικό διάλογο, σεβασμό στην αυτοτέλεια κάθε πολιτικής δύναμης και συλλογικές αποφάσεις. Οι προσωπικές διαπραγματεύσεις δεν μπορούν να υποκαταστήσουν την πολιτική. Οι μετακινήσεις προσώπων δεν μπορούν να υποκαταστήσουν τις προγραμματικές συγκλίσεις. Και οι ατομικές επιλογές δεν μπορούν να αποτελέσουν τη βάση για τη συγκρότηση μιας νέας προοδευτικής πλειοψηφίας.

Αξιολογούμε τα πραγματικά πολιτικά δεδομένα, με απόλυτη συνέπεια στις στρατηγικές αρχές που διαχρονικά υπηρετεί ο ΣΥΡΙΖΑ-Προοδευτική Συμμαχία.

Το κόμμα θα είναι παρόν στις επερχόμενες εθνικές εκλογές μαζί με τις συμμαχίες που θα επιχειρήσει και θα καταφέρει να οικοδομήσει, μαζί με τους συμμάχους του, με όσους θέλουν και με όσους μπορούν.

Θα ζητήσει την ψήφο του ελληνικού λαού, με πίστη στο πρόγραμμα του, την ιστορία του αλλά και το όραμα του για σοσιαλισμό με δημοκρατία και ελευθερία.

Σε ό,τι αφορά τις πρόσφατες ανεξαρτητοποιήσεις βουλευτών από την Κοινοβουλευτική μας Ομάδα η θέση μας είναι επίσης σταθερή. Οι πολίτες δεν εξέλεξαν μεμονωμένα πρόσωπα. Εξέλεξαν ένα πολιτικό πρόγραμμα, μια συλλογική προσπάθεια και μια συγκεκριμένη παράταξη. Η κοινοβουλευτική έδρα δεν αποτελεί προσωπικό πολιτικό δικαίωμα. Πολύ περισσότερο δεν αποτελεί προσωπική αποσκευή που μπορεί να περιφέρεται και να βγαίνει στον πλειστηριασμό. Αποτελεί έκφραση της λαϊκής εντολής προς την πολιτική δύναμη με την οποία εξελέγη κάθε βουλευτής. Για τον λόγο αυτό θεωρούμε ότι όσοι επιλέγουν να ακολουθήσουν διαφορετική πολιτική διαδρομή οφείλουν, για λόγους πολιτικής συνέπειας και θεσμικής αξιοπιστίας, να παραδώσουν την κοινοβουλευτική τους έδρα.

Ο ΣΥΡΙΖΑ-Προοδευτική Συμμαχία δεν ξεκινά σήμερα από το μηδέν. Διαθέτει μια ιστορική εμπειρία που καμία άλλη δύναμη του προοδευτικού χώρου δεν διαθέτει. Διαθέτει ένα ιδεολογικό και προγραμματικό κεφάλαιο που διαμορφώθηκε μέσα από τη σχέση του με την κοινωνία, την κυβερνητική του εμπειρία και τη συνεχή επεξεργασία πολιτικών προτάσεων. Και διαθέτει ένα ανθρώπινο δυναμικό με γνώση, εμπειρία και δυνατότητες να αναλάβει ξανά την ευθύνη της συσπείρωσης των αριστερών δυνάμεων.

Οι απαντήσεις του αύριο βρίσκονται στα επιτεύγματα και τα διδάγματα του χθες.

Η ιστορική πορεία του ΣΥΡΙΖΑ δεν μπορεί να ερμηνευθεί ως προϊόν συγκυριών. Η οικονομική κρίση και τα μνημόνια δημιούργησαν συνθήκες βαθιάς πολιτικής αναδιάταξης, αλλά δεν δημιούργησαν από μόνα τους μια νέα κοινωνική πλειοψηφία. Αυτό που κατόρθωσε ο ΣΥΡΙΖΑ στις αρχές της προηγούμενης δεκαετίας ήταν να εκφράσει πολιτικά μια ευρύτερη κοινωνική ανάγκη για δημοκρατία, κοινωνική δικαιοσύνη και αλλαγή πορείας της χώρας. Κατόρθωσε να μετατρέψει τη διάχυτη κοινωνική δυσαρέσκεια σε μια συνεκτική πρόταση διακυβέρνησης και να πείσει ευρύτερα κοινωνικά στρώματα ότι υπήρχε μια ρεαλιστική εναλλακτική απέναντι στις πολιτικές της λιτότητας.

Αυτό το πολιτικό κεφάλαιο εξακολουθεί να έχει αξία. Γιατί αποτυπώνει το αδιαμφισβήτητο γεγονός ότι διαθέτουμε το ιδεολογικό, προγραμματικό και πολιτικό οπλοστάσιο να απαντάμε στις σύγχρονες ανάγκες. Όχι γιατί η κοινωνία παραμένει ίδια με εκείνη της προηγούμενης δεκαετίας, αλλά γιατί τα βασικά ερωτήματα εξακολουθούν να είναι επίκαιρα. Η εργασία, η κοινωνική προστασία, η αναδιανομή του πλούτου, η ποιότητα της δημοκρατίας, η ισόρροπη ανάπτυξη, η θέση της χώρας στην Ευρώπη και στον κόσμο εξακολουθούν να αποτελούν τα μεγάλα διακυβεύματα της εποχής μας.

Ταυτόχρονα, ο ΣΥΡΙΖΑ διαθέτει και μια μοναδική εμπειρία διακυβέρνησης. Η περίοδος 2015-2019 δεν μπορεί να αντιμετωπίζεται ούτε με διάθεση εξιδανίκευσης ούτε με τη συστηματική απαξίωση που επιχειρεί η Νέα Δημοκρατία και οι επικοινωνιακοί της βραχίονες. Υπήρξε η μοναδική σύγχρονη εμπειρία προοδευτικής διακυβέρνησης στη χώρα και άφησε ένα αποτύπωμα που δεν μπορεί να διαγραφεί από τη συλλογική μνήμη.

Παρά τις εξαιρετικά δύσκολες δημοσιονομικές συνθήκες, η κυβέρνησή μας κατάφερε να οδηγήσει τη χώρα εκτός μνημονίων, να αποκαταστήσει τη δημοσιονομική της αξιοπιστία, να δημιουργήσει δημοσιονομικό χώρο για κοινωνικές πολιτικές και να παραδώσει μια οικονομία σταθερότερη από εκείνη που παρέλαβε. Ταυτόχρονα, διεύρυνε την πρόσβαση των ανασφάλιστων στο δημόσιο σύστημα υγείας, προχώρησε σε σημαντικές παρεμβάσεις υπέρ της εργασίας και των κοινωνικών δικαιωμάτων και υλοποίησε μεταρρυθμίσεις που εξακολουθούν να επηρεάζουν θετικά τη λειτουργία του κράτους.

Στην εξωτερική πολιτική, η Συμφωνία των Πρεσπών αποτέλεσε μια επιλογή ευθύνης, που ενίσχυσε τη διεθνή θέση της χώρας και ανέδειξε την Ελλάδα ως δύναμη σταθερότητας και επίλυσης διαφορών στην περιοχή.

Η Νέα Δημοκρατία επιχειρεί συστηματικά να απαξιώσει εκείνη την περίοδο. Δεν το κάνει μόνο για λόγους κομματικής αντιπαράθεσης. Το κάνει γιατί γνωρίζει ότι η εμπειρία της κυβέρνησης του ΣΥΡΙΖΑ αποτελεί τη μοναδική σύγχρονη απόδειξη ότι μπορεί να υπάρξει μια διαφορετική άσκηση της εξουσίας, με προτεραιότητα το δημόσιο συμφέρον, την κοινωνική συνοχή και τη δημοκρατική λογοδοσία. Η υπεράσπιση αυτής της εμπειρίας δεν αποτελεί πράξη αυτοδικαίωσης. Αποτελεί αναγκαία προϋπόθεση για να οικοδομηθεί μια νέα ανασυγκρότηση της σύγχρονης Αριστεράς. Και οι πρόσφατες επιθέσεις κατά της κυβέρνησής μας πρέπει να αποτελέσουν μάθημα ότι οι αντίπαλοι δεν θα «χαριστούν» σε καμία βολική ή νέου τύπου και εμφάνισης αριστερά.

Η εμπειρία που αποκτήθηκε το 2015-2019 συνοδεύεται και από ένα σημαντικό ανθρώπινο κεφάλαιο. Ο ΣΥΡΙΖΑ διαθέτει και μπορεί να ενεργοποιήσει, στελέχη με κυβερνητική εμπειρία, ανθρώπους της αυτοδιοίκησης, της επιστήμης, της εργασίας, του πολιτισμού και της κοινωνικής οικονομίας, οι οποίοι μπορούν να συμβάλουν ουσιαστικά στη διαμόρφωση και στην εφαρμογή μιας νέας προοδευτικής πολιτικής. Η αξιοποίηση αυτού του δυναμικού αποτελεί στρατηγική επιλογή. Όχι με όρους εσωκομματικής ισορροπίας, αλλά με κριτήριο τη γνώση, την αποτελεσματικότητα και την ικανότητα προσφοράς.

Με την ίδια λογική απευθύνουμε ένα ανοιχτό πολιτικό κάλεσμα σε όσους και όσες συμπορευτήκαμε τα προηγούμενα χρόνια, σε όσους και όσες οι δρόμοι μας χώρισαν μετά το 2023, αλλά εξακολουθούν να αναγνωρίζουν την ανάγκη μιας ισχυρής σύγχρονης Αριστεράς, καθώς και σε νέες κοινωνικές και δημιουργικές δυνάμεις που αναζητούν έναν χώρο ουσιαστικής πολιτικής συμμετοχής. Η ανασυγκρότηση του ΣΥΡΙΖΑ δεν θα είναι διαδικασία περιχαράκωσης. Θα είναι διαδικασία διεύρυνσης, ανανέωσης και επανασύνδεσης με τις παραγωγικές και δημιουργικές δυνάμεις της Αριστεράς και της ελληνικής κοινωνίας.

Από αυτή την αφετηρία προκύπτει και το περιεχόμενο της ανασυγκρότησης που εισηγούμαστε σήμερα.

Η ανασυγκρότηση του ΣΥΡΙΖΑ-Προοδευτική Συμμαχία δεν μπορεί να αντιμετωπιστεί ως μια εσωκομματική διαδικασία ούτε ως μια απλή αναδιοργάνωση των λειτουργιών του κόμματος. Δεν ανασυγκροτούμαστε για να λύσουμε τα εσωτερικά μας προβλήματα. Ανασυγκροτούμαστε για να ανταποκριθούμε στις ανάγκες της κοινωνίας και να καταστήσουμε ξανά την παράταξή μας δύναμη που θα αλλάξει τον πολιτικό χάρτη και θα πρωταγωνιστήσει.

Αυτό προϋποθέτει, πρώτα απ’ όλα, την επανασύνδεσή μας με τις κοινωνικές δυνάμεις που ιστορικά εκπροσωπήσαμε, αλλά και με νέες κοινωνικές κατηγορίες που διαμορφώθηκαν τα τελευταία χρόνια. Με τους εργαζόμενους που βλέπουν την εργασία τους να γίνεται ολοένα πιο επισφαλής. Με τους νέους ανθρώπους που δυσκολεύονται να σχεδιάσουν το μέλλον τους. Με τις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις που πιέζονται από την έλλειψη ρευστότητας και τον αθέμιτο ανταγωνισμό. Με τον αγροτικό κόσμο που αναζητά ένα νέο παραγωγικό μοντέλο. Με τους επιστήμονες, τους ανθρώπους του πολιτισμού, της έρευνας, της αυτοδιοίκησης και της κοινωνικής οικονομίας. Με όλους όσοι αισθάνονται ότι η σημερινή πορεία της χώρας δεν απαντά στις ανάγκες και στις προσδοκίες τους.

Η επανασύνδεση αυτή θα επιτευχθεί μέσα από την κοινοβουλευτική μας παρουσία και την καθημερινή πολιτική αντιπαράθεση. Απαιτεί ανοιχτό διάλογο, διαρκή παρουσία στους χώρους εργασίας και δημιουργίας, ουσιαστική συμμετοχή στην παραγωγή πολιτικής και διαμόρφωση ενός σύγχρονου κόμματος που δεν θα μιλά μόνο εξ ονόματος της κοινωνίας, αλλά θα συνδιαμορφώνει μαζί της τις απαντήσεις στα μεγάλα προβλήματα της εποχής.

Με αυτές τις προϋποθέσεις εισηγούμαστε τις οργανωτικές αποφάσεις της επόμενης περιόδου.

Η συγκρότηση συλλογικής ηγεσίας μέχρι τις εθνικές εκλογές αποτελεί συνειδητή πολιτική επιλογή. Ανταποκρίνεται στην ανάγκη να εκφραστεί έμπρακτα η συλλογικότητα στη λήψη των αποφάσεων, να αξιοποιηθεί το σύνολο του στελεχιακού δυναμικού του κόμματος και να διασφαλιστεί ότι η επόμενη περίοδος θα στηριχθεί στη σύνθεση, στη συνεργασία και στη συλλογική ευθύνη.

Η συλλογική ηγεσία, θα αναλάβει τον συνολικό συντονισμό της πολιτικής και οργανωτικής προετοιμασίας ενόψει των εθνικών εκλογών. Αποστολή της δεν θα είναι μόνο η κατάρτιση του εκλογικού σχεδιασμού, αλλά και η οργάνωση της εξωστρέφειας του κόμματος, η ανάδειξη του προγράμματός μας, και η διαμόρφωση μιας συνολικής στρατηγικής πολιτικής παρέμβασης σε ολόκληρη τη χώρα.

Πρώτιστη ανάγκη είναι να ξεκινήσει άμεσα η διαδικασία συγκρότησης των ψηφοδελτίων μας. Η επιλογή των υποψηφίων θα αποτυπώνει τη στρατηγική της ανανέωσης, της κοινωνικής εκπροσώπησης και της αξιοποίησης όλων των δημιουργικών δυνάμεων της χώρας.

Η περίοδος που ανοίγεται μπροστά μας πρέπει να χαρακτηρίζεται από συνεχή εξωστρέφεια. Να μην είναι μια περίοδος εσωτερικών συζητήσεων, αλλά μια περίοδος πολιτικής παρουσίας σε κάθε πεδίο όπου αναπτύσσονται οι πραγματικές αγωνίες και οι πραγματικές διεκδικήσεις της κοινωνίας.

Ιδιαίτερη ευθύνη έχουμε και απέναντι στα ιστορικά μέσα ενημέρωσης της παράταξής μας. Η Αυγή και ο ραδιοφωνικός σταθμός «Στο Κόκκινο» Αποτελούν τμήμα της ιστορικής διαδρομής της ελληνικής Αριστεράς, χώρο παραγωγής ιδεών, δημόσιου διαλόγου και δημοκρατικής έκφρασης. Η διασφάλιση της βιώσιμης λειτουργίας και της αναβάθμισής τους αποτελεί θεμελιώδες στοιχείο της συνολικής μας προσπάθειας για την ανασυγκρότηση της παράταξης.

Η κορύφωση της προσπάθειας συγκερασμού όλων των δυνάμεων και των μέσων που διαθέτουμε οφείλουμε να αποτυπωθεί και στη μεγάλη πολιτική και πολιτιστική πρωτοβουλία που θα αναλάβει ο ΣΥΡΙΖΑ μαζί με την Αυγή το «Στο Κόκκινο» τον Σεπτέμβριο, σηματοδοτώντας την έναρξη μιας νέας φάσης πολιτικής εξόρμησης.

Συντρόφισσες και σύντροφοι,

Οι αποφάσεις που καλούμαστε να λάβουμε σήμερα δεν κλείνουν έναν κύκλο. Ανοίγουν έναν νέο.

Ο ΣΥΡΙΖΑ-Προοδευτική Συμμαχία θα είναι παρών στις επόμενες εκλογές.

Παραμένουμε σταθεροί στη στρατηγική των ευρύτερων προοδευτικών συγκλίσεων, αλλά αναγνωρίζουμε ότι αυτές μπορούν να οικοδομηθούν μόνο στη βάση της ισοτιμίας, του προγράμματος και των συλλογικών διαδικασιών.

Ένας ισχυρός, αξιόπιστος και κοινωνικά γειωμένος ΣΥΡΙΖΑ-Προοδευτική Συμμαχία μπορεί να αποτελέσει τον πυρήνα μιας Αριστεράς που ανασυγκροτείται και αντεπιτίθεται.

Η ευθύνη μας απέναντι στην κοινωνία είναι μεγαλύτερη από τις δυσκολίες που αντιμετωπίσαμε και αντιμετωπίζουμε.

Οι ανάγκες που ανέδειξαν τον ΣΥΡΙΖΑ σε δύναμη διακυβέρνησης δεν έχουν εκλείψει.

Με αυτή την ευθύνη εισηγούμαστε σήμερα τις αποφάσεις μας στην Κεντρική Επιτροπή.

Είναι αποφάσεις που θα διαμορφώσουν τις προϋποθέσεις για μια νέα πορεία του ΣΥΡΙΖΑ-Προοδευτική Συμμαχία, με αυτοπεποίθηση, πολιτική αξιοπιστία, κοινωνική γείωση και σαφή προγραμματικό προσανατολισμό.

Για να μπορέσει ξανά να εκφράσει την πλειοψηφική ανάγκη της ελληνικής κοινωνίας για δημοκρατία, κοινωνική δικαιοσύνη και προοδευτική διακυβέρνηση».

Ρένα Δούρου: Οφείλουμε να ανατάξουμε το κόμμα μας – Δεν έχουμε την πολυτέλεια νέων ή αναπαλαιωμένων εγωισμών

«Ο ΣΥΡΙΖΑ βρίσκεται σε ένα οριακό σημείο, που για πολλούς είναι σημείο μη επιστροφής. Σας καλώ να ανατάξουμε το κόμμα γιατί είναι στο χέρι μας. Δεν θα το κάνουμε για ένα γινάτι ή για τις βουλευτικές έδρες» είπε η πρόεδρος της Κ.Ο., Ρένα Δούρου, στην ομιλία της στην ΚΕ του ΣΥΡΙΖΑ.

«Οφείλουμε να ανατάξουμε το κόμμα μας, γιατί είναι το μόνο κόμμα της ανανεωτικής και ριζοσπαστικής αριστεράς στη χώρα. Τον ιστορικό κύκλο ενός κόμματος τον κλείνουν οι πολίτες» πρόσθεσε.

«Δεν θέλουμε τα 7 χρόνια της δεξιάς διακυβέρνησης να γίνουν 11» πρόσθεσε.

«Ο ΣΥΡΙΖΑ θα παραμείνει παρών στην κοινωνία, τη Βουλή και την Ευρωβουλή» επεσήμανε. «Μπορώ να σας διαβεβαιώσω ότι τον αγώνα θα τον δώσουμε με απόλυτο σεβασμό στο καταστατικό μας» συμπλήρωσε.

«Όλοι και όλες είμαστε πολύτιμοι. Δεν γνωριζόμαστε σήμερα και ξέρετε ότι πάντα λειτουργούσα ενωτικά» τόνισε.

«Δεν έχουμε την πολυτέλεια νέων ή αναπαλαιωμένων εγωισμών» είπε με νόημα. «Δεν έχουμε την επιλογή της ήττας» υπογράμμισε.

«Την άποψη ότι ο ΣΥΡΙΖΑ είναι το τοξικό κόμμα, θα την αντιπαλέψουμε με νύχια και με δόντια» είπε στη συνέχεια.

Η ομιλία της Ρένας Δούρου

Συντρόφισσες και σύντροφοι

σπάνια η φράση “κρίσιμη καμπή” είναι τόσο πραγματική όσο σήμερα για το κόμμα μας.

Σήμερα ο ΣΥΡΙΖΑ-Π.Σ βρίσκεται πράγματι σε κρίσιμη καμπή, σε ένα οριακό σημείο μη επιστροφής.

Στο χέρι μας είναι να ανατάξουμε το κόμμα μας.

Όχι για ένα γινάτι. Όχι για τις βουλευτικές έδρες που εμείς τις τιμάμε και δεν τις περιφέρουμε ως περιουσία μας σε πλειστηριασμούς.

Οφείλουμε να ανατάξουμε το κόμμα μας, το κόμμα της σύγχρονης ανανεωτικής και ριζοσπαστικής αριστεράς

Γιατί τον ιστορικό κύκλο ενός κόμματος τον κλείνουν οι πολίτες.

Γιατί ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ έχει πολλά ακόμη να προσφέρει στην κοινωνία που χειμάζεται από την ακρίβεια, τη διαφθορά και τη σήψη – όλα με την υπογραφή της Δεξιάς και των 7 χρόνων διακυβέρνησής της.

Γιατί δεν θέλουμε τα 7 χρόνια της δεξιάς στην εξουσία να γίνουν 11,

Γιατί θέλουμε να υπάρξει ένας εναλλακτικός πόλος προοδευτικής διακυβέρνησης,

Γιατί η Αριστερά δεν έκανε ποτέ πίσω στα δύσκολα

για όλα αυτά θα παλέψουμε με όλες μας τις δυνάμεις, ο ΣΥΡΙΖΑ-Π.Σ να παραμείνει παρών στην κοινωνία, την Βουλή, Ευρωβουλή.

Θα δώσουμε τον αγώνα για να ανασυνταχθεί το κόμμα μας, να πάρει μέρος στις εκλογές, είτε με ενωτικό ψηφοδέλτιο με όσους θέλουν και μπορούν είτε αυτόνομα.

Μπορώ να σας διαβεβαιώσω ότι τον αγώνα αυτό θα τον δώσουμε

με απόλυτο σεβασμό στο Καταστατικό μας που δεν επιτρέπει αδιέξοδα

με διαφάνεια,

με ευπρέπεια,

με ήθος,

με συλλογικότητα

Με στόχο την αποκατάσταση της ενότητας και της αξιοπιστίας του κόμματος στην κοινωνία.

Και στον αγώνα αυτόν δεν περισσεύει κανείς και καμία, όλες και όλοι είναι πολύτιμοι.

Συντρόφισσες και σύντροφοι

Ανέκαθεν λειτούργησα και λειτουργώ ενωτικά, πάντα με συνθετικό πνεύμα.

Με τον τρόπο αυτό το 2015 κράτησα ενωμένη τη Δύναμη Ζωής,

την περιφερειακή παράταξη της ΠΑΤΤ, που περιλάμβανε από τη ΛΑΕ και το ΜεΡΑ25 ως τους ΑΝΕΛ μαζί με ανένταχτους, τα πάντα όλα!

Μείναμε ενωμένοι και διοικήσαμε κάνοντας σοβαρό έργο υποδομής στην Περιφέρεια 5 χρόνια, μια ολόκληρη θητεία.

Το ίδιο θα κάνουμε και με την ΚΟ, βάζοντας τέλος στην αιμορραγία, καθιστώντας την ξανά αξιόπιστη, παράγοντα αλλαγής του κόμματός μας.

Η ΚΟ μας μπορεί να στείλει το μήνυμα εξωστρέφειας το μόνο που χρειάζεται σήμερα το κόμμα.

Μπορεί να κλείσει την επικίνδυνη παρένθεση της ΚΕ της 6/6,

μιας ΚΕ όπου για πρώτη φορά, στα 33 κομματικής ζωής, βγήκα δημόσια να εκφράσω διαφορετική θέση από την πλειοψηφούσα

γιατί κινδύνευε η ύπαρξη του ΣΥΡΙΖΑ ,

γιατί μας οδηγούσε σε διάλυση του.

Συντρόφισσες και σύντροφοι

απέναντι στους ανθρώπους που μας στηρίζουν ακόμη και σήμερα που βρισκόμαστε σε δημοσκοπική περιδίνηση

απέναντι στους ψηφοφόρους μας,

απέναντι στην κοινωνία,

δεν έχουμε την πολυτέλεια νέων διχασμών.

Νέων προσωπικών στρατηγικών.

Νέων ή αναπαλαιωμένων εγωϊσμών.

“γκώσαμε” όπως θα έλεγε και η γιαγιά μου.

Σήμερα πλέον δεν έχουμε την επιλογή της ήττας : ο ΣΥΡΙΖΑ-Π.Σ έχει ιστορικό χρέος να βρίσκεται στην επόμενη βουλή.

Για να είναι ο καταλύτης για ένα προοδευτικό μέτωπο, για έναν εναλλακτικό πόλο διακυβέρνησης.

Σε αυτή την πορεία η σημερινή συνεδρίαση, συνέχεια εκείνης το περασμένου Σαββάτου,

κλείνει μια επώδυνη παρένθεση.

Την ατυχή απόφαση της συνεδρίασης της ΚΕ στις 6/6,

εκείνης που οδηγούσε το κόμμα στην πρωτοφανή εξέλιξη της αυτοαναίρεσής του,

στη βάση μιας πλήρως εσφαλμένης ανάγνωσης της πραγματικότητας και ψευτοδιλημμάτων.

Η απόφασή της ήταν τομή.

Η πορεία μας είναι πλέον σαφής.

Συνεχίζουμε συντεταγμένα.

Ενωτικά. Συλλογικά.

Ο ΣΥΡΙΖΑ-Π.Σ θα είναι παρών στη ΔΕΘ με τις θέσεις μας, με το επεξεργασμένο, κοστολογημένο πρόγραμμά μας, με λύσεις για όλα τα σημαντικά προβλήματα της κοινωνίας, από την ακρίβεια μέχρι την εξωτερική πολιτική.

Ο ΣΥΡΙΖΑ-Π.Σ θα είναι παρών στην εκλογική μάχη, εφαρμόζοντας τις αποφάσεις του 5ου συνεδρίου μας.

Συντρόφισσες και σύντροφοι

προλαβαίνω το ερώτημά σας: μπορούμε να μπούμε στη Βουλή;

Ναι, μπορούμε.

Όλες οι δημοσκοπήσεις δείχνουν ότι από τους ψηφοφόρους του ΣΥΡΙΖΑ,

το 54% έως 65 % πηγαίνει στην ΕΛΑΣ.

Το υπόλοιπο είναι πάνω από το 5% του εκλογικού σώματος.

Από αυτούς, το 1,5%, παρόλο που τους έχουμε μπερδέψει με το αν θα κατεβούμε ή όχι στις εκλογές,

με τρόπο ηρωικά συγκινητικό εξακολουθεί να δηλώνει ότι θα ψηφίσει ΣΥΡΙΖΑ.

Και είναι σίγουρο ότι μόλις σοβαρευτούμε,

εκπέμψουμε ενότητα και δείξουμε επιτέλους ενιαία ξεκάθαρη θέση, συγκεκριμένη, κατανοητή,

με ταξικό πρόσημο υπέρ των ευάλωτων κοινωνικών ομάδων και όλων όσοι συντρίβονται από τις πολιτικές της Δεξιάς,

τότε, όχι μόνο θα μπούμε στη βουλή αλλά θα έχουμε και αξιοπρεπές ποσοστό.

Συντρόφισσες και σύντροφοι

προλαβαίνω ένα δεύτερο κρίσιμο ερώτημά σας:

Θα κατέβουμε αντιπαραθετικά με τον Τσίπρα;

Ανακαλύφθηκε εσχάτως η έννοια της αντιπαράθεσης

και αναλόγως την ερμηνεία που δίνουμε, μπορεί να σημαίνει το οτιδήποτε.

Να το ξεκαθαρίσουμε :

το διαφορετικό δεν σημαίνει απαραιτήτως και αντιπαραθετικό.

Έχουμε κοινή ιδεολογία με την ΕΛ.Α.Σ; Όχι!

Εμείς εκπροσωπούμε την καθαρή, ανόθευτη αριστερά του δημοκρατικού σοσιαλισμού που έχει δομηθεί με το τρόπο που αρμόζει σε αριστερό κόμμα.

Συμφωνούμε σε όλα; Όχι!

Έχουμε κοινά σημεία κυβερνητικού προγράμματος; Ναι!

Μπορούμε να ταυτιστούμε; Όχι!

Μπορούμε να συμπορευτούμε; Ναι!

Όπως μπορούμε να συμπορευθούμε με όλες τις προοδευτικές δυνάμεις.

Ας μην ξεχνάμε: εμείς έχουμε μονομέτωπο αγώνα κατά της Δεξιάς.

Θέλουμε να συμβάλουμε και θα δώσουμε όλες μας τις δυνάμεις στο αγώνα κατά της δεξιάς.

Στην άποψη ότι ο ΣΥΡΙΖΑ είναι τοξικό κόμμα όχι μόνο θα αντιπαρατεθούμε,

όχι μόνο θα συγκρουστούμε

αλλά θα την αντιπαλέψουμε με νύχια και με δόντια.

Σήμερα παγκοσμίως η αντίθεση Δεξιάς – Αριστεράς είναι παρούσα παντού –

σε Ευρώπη, Αμερική.

Ενώ η αριστερή πυξίδα αποτελεί σημείο αναφοράς σε νικηφόρες περιπτώσεις όπως του νέου Δημάρχου της Νέας Υόρκης, Μαμντάνι.

Συνεπώς, η ιδεολογικοπολιτική μας βάση όχι μόνο δεν έκλεισε τον κύκλο της

αλλά συνεχίζει να είναι σημείο αναφοράς.

Συντρόφισσες και σύντροφοι

ένα τρίτο κρίσιμο ερώτημα:

τι κάνουμε, αν εντέλει δεν τα καταφέρουμε και με αποκλειστική ευθύνη των άλλων δυνάμεων, δεν επιτευχθεί ενωτικό ψηφοδέλτιο του προοδευτικού χώρου;

θα παροπλιστούμε και θα παραμείνουμε παρατηρητές των εξελίξεων;

ή θα μπούμε με όλες μας τις δυνάμεις στον αγώνα να φύγει η δεξιά και να υπάρξει προοδευτική κυβέρνηση;

Γιατί έχουμε τα μέσα και την ικανότητα ως οργανωμένος ενιαίος ΣΥΡΙΖΑ-Π.Σ να παλέψουμε αποτελεσματικότερα στον αγώνα κατά της Δεξιάς.

Όπως δείχνουν οι δημοσκοπήσεις κανένας μόνος του δεν μπορεί να νικήσει την δεξιά. Υποχρεωτικά οι προοδευτικές δυνάμεις μετεκλογικά θα αναγκαστούν να συνομιλήσουν. Σε αυτή την συνομιλία μπορεί ο ΣΥΡΙΖΑ να είναι απών;

Η άποψή μου, η άποψή μας είναι ότι πρέπει να είναι παρών,

δυναμωμένος και να παίξει καταλυτικό ρόλο.

Μπορεί η πραγματική αριστερή φωνή να λείψει από πιθανή προοδευτική κυβερνητική πλειοψηφία;

Ούτε που διανοούμαι ότι σαν άλλο ΚΚΕ, θα βρεθούμε στο περιθώριο δηλώνοντας ότι θα περιμένουμε την Δευτέρα παρουσία!

Συντρόφισσες και σύντροφοι

Θα είμαστε εκεί με καταλυτικό ρόλο

και όπως ξέρετε ο καταλύτης ακόμα και αν είναι μικρή ποσότητα,

είναι απαραίτητος για να ξεκινήσει η χημική αντίδραση!

Συντρόφισσες και σύντροφοι

Σε αυτή τη μάχη, πέρα από το πρόγραμμά μας, πέρα από την πολύτιμη εμπειρία της διακυβέρνησης της περιόδου 15 – 19, έχουμε συμμάχους μας τους ανθρώπους μας,

τους ανθρώπους της Αριστεράς που ξέρουν να δίνουν τους δύσκολους, καλούς αγώνες.

Γιατί έχουμε συνείδηση ότι η προεκλογική εκστρατεία που ήδη έχει ξεκινήσει, δεν θα είναι εύκολη.

Το καθεστώς της δεξιάς, το καθεστώς σήψης και διαφθοράς, θα κάνει τα πάντα για να μείνει γαντζωμένο στην εξουσία.

Προσωπικά έχω ζήσει στο πετσί μου τι θα πει “θα κάνει τα πάντα”: από δολοφονία χαρακτήρα ως φέικ νιούζ, η εμβέλεια του ψεύδους και της χυδαιότητας είναι μεγάλη.

Μπορούμε να την αντιμετωπίσουμε χωρίς να δίνουμε με τη στάση μας, τροφή σε ένα ολόκληρο σύστημα μκδ, τρολ, πετσωμένων ΜΜΕ, παρατρεχάμενων της εξουσίας, για να πλήξουν όχι απλά ένα κόμμα.

Αλλά την Αριστερά, τις αξίες της.

Γιατί όταν εμείς διασύρουμε αυτές τις αξίες, οι γεωργιάδηδες και οι βοριδηδες, επαγγελματίες της εξουσίας κάνουν πάρτυ.

Θα μου επιτρέψετε εδώ μια παρατήρηση.

Η εικόνα των περιφερόμενων κοινοβουλευτικών εδρών

η εικόνα των παραιτήσεων, των ανεξαρτητοποιήσεων, της μη παράδοσης της έδρας από μέχρι πρότινος βουλεύτριες και βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ,

είναι εικόνα τραυματική,

όχι μόνο για τον ΣΥΡΙΖΑ-Π.Σ,

είναι τραυματική για την Αριστερά,

για το κοινοβούλιο

για την πολιτική.

Πλήττει τη λαϊκή βούληση.

Τρέφει το όλοι ίδιοι είναι,

ρίχνει νερό στο μύλο της αντιπολτικής,

ενισχύει την ακροδεξιά.

Αυτή την εικόνα έχουμε χρέος να την ακυρώσουμε.

Και από εδώ και πέρα;

Πως θα λειτουργήσουμε;

Το καταστατικό μας αναφέρει ότι λειτουργούμε “με βάση τις αρχές της Δημοκρατίας, της συλλογικότητας, της ισότητας και της αλληλεγγύης”.

Δεν λειτουργούμε με βάση “την βούληση του κυρίου”, εικαζόμενη ή εκφρασμένη, του αρχηγού, του ενός.

Δεν είμαστε αρχηγικό κόμμα αλλά ούτε και κόμμα παραγόντων.

Είμαστε κόμμα μελών και αξιών.

Πιστεύω ότι αν κάνουμε προσπάθεια, θα βρούμε ένα συλλογικό σχήμα που θα μπορέσει να μας πάει νικηφόρα στις εκλογές.

Συντρόφισσες και σύντροφοι

ήδη το πρώτο βήμα έγινε.

Εννοώ την ΚΟ, που πλέον ο στόχος μας είναι να γίνει η αφετηρία της εσωστρέφειας και ανάταξης του κόμματός μας ενόψει των εκλογών.

Κλείνουμε τον κύκλο της ασάφειας.

Ξεκινάμε την πορεία της νέας, απαραίτητης ενότητας των προοδευτικών δυνάμεων.

Στέλνουμε το μήνυμα ότι κανένας μόνος του δεν μπορεί – ενωμένοι μπορούμε να μεγαλουργήσουμε για την κοινωνία, για το λαό μας, για την ελπίδα και την αλλαγή.

Σας ευχαριστώ.

Παύλος Πολάκης: «Έχουμε να αντιμετωπίσουμε ένα σχέδιο διάλυσης του ΣΥΡΙΖΑ από τον Αλέξη Τσίπρα»

«Να δώσω συγχαρητήρια στη Ρένα Δούρου για την εκλογή της και να της ευχηθώ να κάνει ό,τι καλύτερο για το κόμμα και τη χώρα» είπε στην ομιλία του στην Κ.Ε. του ΣΥΡΙΖΑ, ο Παύλος Πολάκης, ο οποίος στη συνέχεια εξαπέλυσε επίθεση τόσο στον Αλέξη Τσίπρα, όσο και στον Σωκράτη Φάμελλο.

«Μόνο οι εξαιρετικά ξεκάθαρες και κρυστάλλινες κουβέντες μπορούν να δώσουν προοπτική και συνέχεια στον χώρο» υπογράμμισε.

«Έχουμε να αντιμετωπίσουμε ένα σχέδιο διάλυσης του ΣΥΡΙΖΑ από τον Αλέξη Τσίπρα» επεσήμανε. «Αν η ΕΛΑΣ στις επόμενες εκλογές πάρει 17,18 ή 19%, είναι αισιόδοξα σενάρια αυτά, και ξεπεράσει το ΠΑΣΟΚ, αναδεικνύεται στον πόλο απέναντι στον Μητσοτάκη. Τότε εμείς θα πρέπει να πάρουμε 1% ή ο,5%. Αν πάρουμε 6%, τότε αυτό το σενάριο δεν υλοποιείται» πρόσθεσε.

«Εμείς έχουμε ξεκάθαρη γραμμή σε σχέση με τα βασικά επίδικα της κοινωνίας μας» τόνισε.

«Το δικό μου μερίδιο στη συλλογικότητα και την υπεράσπιση του κόμματος το έχω δώσει με το παραπάνω. Τα όσα λέγονται για «ατομικούς σχεδιασμούς» τα επιστρέφω. Ο Φάμελλος υπηρέτησε σχέδιο και ας μου κάνει μήνυση» περιέγραψε.

«Δεν καταλαβαίνω τις δηλώσεις ότι αν βγει ο Πολάκης πρόεδρος, εγώ θα φύγω. Εγώ για το καλό του ΣΥΡΙΖΑ τα ξεπέρασα αυτά. Αν ήμουν αψύς θα μπορούσα να μην τα ξεπεράσω» πρόσθεσε.

Νίκος Παππάς: Ο ΣΥΡΙΖΑ είναι εδώ – Για άλλη μια φορά θα υπερβούμε τις δυσκολίες

«Ο ΣΥΡΙΖΑ είναι εδώ» ήταν το μήνυμα του Νίκου Παππά στην εισήγησή του στην ΚΕ του ΣΥΡΙΖΑ, αφού πρώτα ευχήθηκε στη νέα πρόεδρο της Κ.Ο., Ρένα Δούρου.

«Είμαστε εδώ, με την ιστορία μας, με τα στελέχη μας. Για άλλη μια φορά θα υπερβούμε τις δυσκολίες. Ας το βάλουν καλά στο μυαλό τους θα κατέβουμε στις εκλογές και θα μπούμε στη Βουλή και θα πρωταγωνιστήσουμε στην ανασυγκρότηση της Αριστεράς» περιέγραψε.

«Πρέπει να παραδώσουν τις έδρες στο κόμμα με το οποίο εξελέγησαν. Ο ΣΥΡΙΖΑ θα είναι παρών στις επόμενες εθνικές εκλογές» τόνισε.

«Ο ιστορικός μας κύκλος δεν έκλεισε. Ο ΣΥΡΙΖΑ δεν υπήρξε τοξικός. Και δεν είναι τοξικός. Έχει, όμως, υποστεί τοξικές επιθέσεις. Και εκτοξεύεται αυτή η κατηγορία από κάποιους που δεν ήταν μαζί μας όταν κάναμε όλοι μαζί την Αριστερά κυβερνώσα. Αντίθετα ήταν εναντίον μας. Ανοίγουμε λοιπόν έναν νέο κύκλο. Με τη συλλογική μας ηγεσία προχωράμε στην εκλογική προετοιμασία. Με το ιδεολογικό, προγραμματικό και στελεχιακό δυναμικό μας, αλλά και τους συμμάχους μας, θα είμαστε παρόντες στις επόμενες εθνικές εκλογές» ανέφερε.

«Η Αυγή και ο ραδιοφωνικός σταθμός «Στο Κόκκινο» αποτελούν τμήμα της ιστορικής διαδρομής της ελληνικής Αριστεράς. Είναι κρίσιμος συνεκτικός ιστός για τον κόσμο του κόμματος και της ευρύτερης Αριστεράς. Χώρος παραγωγής ιδεών, δημόσιου διαλόγου και δημοκρατικής έκφρασης. Οφείλουμε να διασφαλίσουμε τη βιώσιμη λειτουργία και την αναβάθμισή τους. Θα ξεκινήσουμε λοιπόν με μια μεγάλη πολιτική και πολιτιστική πρωτοβουλία που πρέπει να αναλάβουν η Αυγή και το «Στο Κόκκινο» τον Σεπτέμβριο» σημείωσε ο Νίκος Παππάς.

«Η συγκρότηση συλλογικής ηγεσίας μέχρι τις εθνικές εκλογές αποτελεί συνειδητή πολιτική επιλογή. Απαντά στην ανάγκη να εκφράσουμε έμπρακτα τη συλλογικότητα στη λήψη των αποφάσεων. Να αξιοποιήσουμε το σύνολο του στελεχιακού δυναμικού του κόμματος. Και να διασφαλίσουμε ότι η επόμενη περίοδος θα στηριχθεί στη σύνθεση, στη συνεννόηση και στη συνεργασία» συμπλήρωσε.

«Έχω πλήρη συνείδηση της ευθύνης και των δυσκολιών»

«Θα ήθελα να εκφράσω την ευγνωμοσύνη μου και τις βαθιές ευχαριστίες προς τους συντρόφους και τις συντρόφισσες για την εμπιστοσύνη στο πρόσωπό μου» τόνισε ο Νίκος Παππάς, μετά την ανάδειξή του σε γραμματέα της ΚΕ του ΣΥΡΙΖΑ-Προοδευτική Συμμαχία.

Όπως υπογράμμισε ο Νίκος Παππάς, «έχω βαθιά συνείδηση της ευθύνης. Γνωρίζω πάρα πολύ καλά από ποιο σημείο ξεκινάμε για την ανασυγκρότησή μας. Πιστεύω, όμως, βαθιά ότι η σημερινή εικόνα του ΣΥΡΙΖΑ αδικεί το κόμμα μας, αδικεί την παράταξή μας και θα δώσουμε όλοι μαζί το καλύτερο των προσπαθειών μας για να ανασυγκροτηθεί ο χώρος, να επανασυσπειρωθεί, να ενεργοποιηθεί ένα πολιτικό δυναμικό που δυστυχώς είχε προωθηθεί, παραμεληθεί προς την πολιτική αδράνεια.

Αυτός είναι ο βασικός στόχος. Και ξεκινάμε και δουλεύουμε, συγκροτώντας από την αυριανή κιόλας μέρα την προσπάθειά μας και τη στρατηγική μας για τα ψηφοδέλτιά μας και την εκλογική μάχη. Για τη συνολική ανασυγκρότηση του χώρου μας και για να αλλάξει εκ νέου ο πολιτικός χάρτης και να γίνει η σύγχρονη Αριστερά μια πρωταγωνιστική δύναμη».

Καταλήγοντας, τόνισε: «Έχω πλήρη συνείδηση της ευθύνης και των δυσκολιών. Έχω βαθιά πίστη στις ιδέες μας, στο πρόγραμμά μας και στο ανθρώπινο δυναμικό που επιμένει και μπορεί να εγγυηθεί τη νέα ανάκαμψη».