ΣΥΡΙΖΑ: Η ψηφοφορία για την εκλογή της Ρένας Δούρου στη θέση της προέδρου της Κ.Ο. – Δείτε φωτογραφίες

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Πολιτική

ΣΥΡΙΖΑ
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Σε εξέλιξη είναι η διαδικασία της ψηφοφορίας για την εκλογή της Ρένας Δούρου στη θέση της προέδρου της Κοινοβουλευτικής Ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ. 

ΣΥΡΙΖΑ: Σήμερα η εκλογή νέας προέδρου της Κοινοβουλευτικής Ομάδας – Η Ρένα Δούρου και το στοίχημα της επόμενης ημέρας

Η ψηφοφορία αυτή την ώρα είναι σε εξέλιξη σε αίθουσα της Βουλής.

Η ανάδειξη της νέας προέδρου της Κοινοβουλευτικής Ομάδας θεωρείται κομβικής σημασίας για την επόμενη ημέρα του ΣΥΡΙΖΑ, καθώς καλείται να διαμορφώσει τη στρατηγική του κόμματος στη Βουλή και να συμβάλει στην αποκατάσταση της εσωκομματικής συνοχής

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. Παράλληλα, εντός της ημέρας συνεχίζονται και οι εργασίες της Κεντρικής Επιτροπής, με αντικείμενο τις οργανωτικές εξελίξεις και τον σχεδιασμό για την επόμενη περίοδο.

Δείτε φωτογραφίες:

ΣΥΡΙΖΑ

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