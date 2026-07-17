ΣΥΡΙΖΑ: Η επιστολή της Δούρου για την υποψηφιότητά της – «Η ΚΟ όπως και συνολικά το κόμμα είναι σε κρίση – Η κατάσταση είναι αναστρέψιμη»

Την υποψηφιότητά της για τη θέση του προέδρου της ΚΟ του ΣΥΡΙΖΑ δήλωσε με επιστολή της η Ρένα Δούρου.

Όπως αναφέρει μεταξύ άλλων, «ανταποκρίνομαι όχι σε κάποια προσωπική φιλοδοξία αλλά στο κάλεσμα συντροφισσών και συντρόφων για να υπάρξει ένα νέο ξεκίνημα του ΣΥΡΙΖΑ-Π.Σ από την Κοινοβουλευτική Ομάδα».

Τονίζει ακόμη ότι «η ΚΟ, για λόγους που δεν σχετίζονται με την ποιότητα της δουλειάς της, βρίσκεται και αυτή όπως και συνολικά το κόμμα σε κρίση. Ανεξαρτητοποιήσεις χωρίς παράδοση της έδρας, παραιτήσεις, χωρίς διατύπωση συγκεκριμένων πολιτικών διαφορών, όλα αυτά την έχουν λαβώσει, μικρύνει, αποδυναμώσει. Όχι όμως απαξιώσει. Αποτελεί βαθιά μου πεποίθηση ότι η κατάσταση αυτή είναι αναστρέψιμη».

Ολόκληρη η επιστολή της Ρένας Δούρου

«Συντρόφισσες και σύντροφοι, με την παρούσα επιστολή μου δηλώνω την υποψηφιότητά μου για τη θέση του Προέδρου της Κοινοβουλευτικής Ομάδας του κόμματός μας.

Ανταποκρίνομαι, όχι σε κάποια προσωπική φιλοδοξία αλλά στο κάλεσμα συντροφισσών και συντρόφων για να υπάρξει ένα νέο ξεκίνημα του ΣΥΡΙΖΑ-Π.Σ από την Κοινοβουλευτική Ομάδα του. Μια ΚΟ που έχει προσφέρει σοβαρό έργο από το 2023 ως σήμερα, ασκώντας τεκμηριωμένη κριτική στη δεξιά κυβέρνηση της σήψης και της διαφθοράς, τιμώντας πλήρως την εμπιστοσύνη και την ψήφο των πολιτών.

Σήμερα η ΚΟ, για λόγους που δεν σχετίζονται με την ποιότητα της δουλειάς της, βρίσκεται και αυτή όπως και συνολικά το κόμμα σε κρίση.

Ανεξαρτητοποιήσεις χωρίς παράδοση της έδρας, παραιτήσεις, χωρίς διατύπωση συγκεκριμένων πολιτικών διαφορών, όλα αυτά την έχουν λαβώσει, μικρύνει, αποδυναμώσει. Όχι όμως απαξιώσει.

Αποτελεί βαθιά μου πεποίθηση ότι η κατάσταση αυτή είναι αναστρέψιμη. Η ανάταξη του ΣΥΡΙΖΑ- Π.Σ, η αναδιάταξη των δυνάμεών του ενόψει της συμμετοχής του στις επερχόμενες εκλογές, είτε με ένα ενωτικό, προοδευτικό ψηφοδέλτιο είτε αυτόνομα, είναι μονόδρομος και πρέπει να ξεκινήσει από την ΚΟ.

Με αίσθηση ευθύνης απέναντι στους πολίτες που μας τίμησαν με την ψήφο τους, απέναντι στους συμπολίτες μας που μας στηρίζουν, με σκληρή δουλειά, σοβαρότητα, συνέπεια, χωρίς διχαστικές συμπεριφορές και προσωπικούς ανταγωνισμούς, βάζοντας το “εμείς” πάνω από τα “εγώ”, με σεβασμό στις απόψεις όλων, ό, τι δηλαδή χαρακτηρίζει διαχρονικά το ήθος της Αριστεράς, έχουμε το χρέος να κάνουμε την ΚΟ την αιχμή του δόρατος του αγώνα μας κατά της διεφθαρμένης δεξιάς κυβέρνησης. Και την αφετηρία για την αναγέννηση του κόμματός μας.

Με στόχο μετά από τις εκλογές ο ΣΥΡΙΖΑ-Π.Σ, να είναι παρών στη Βουλή, λειτουργώντας ως καταλύτης για ένα ευρύ προοδευτικό μέτωπο, τον εναλλακτικό πόλο διακυβέρνησης για την ελπίδα και την αλλαγή, για το μέλλον του τόπου».

Η απόφαση Πολάκη να αποσυρθεί

Την ίδια ώρα απέσυρε την υποψηφιότητά του για την προεδρία της Κ.Ο. του ΣΥΡΙΖΑ ο Παύλος Πολάκης.

Η δήλωσή του Παύλου Πολάκη

«Τον Νοέμβριο του 2024, έχοντας λάβει σχεδόν 44% στις εκλογές για την ανάδειξη νέου προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, αρνήθηκα να σύρω τον κόσμο μας σε 2ο εκλογικό γύρο. Τότε, πήρα την απόφαση αυτή, κρίνοντας ότι δεν είχαμε αυτή την πολυτέλεια. Με συντροφικότητα αποδέχτηκα τη νίκη του Σωκράτη Φάμελλου, δεν εξέφρασα καμία πικρία για την αλαζονική και σίγουρα μη συντροφική επιλογή που έκανε όσον αφορά τη στελέχωση των οργάνων του κόμματος και συνέχισα τη δουλειά που έκανα μαζί με τους συντρόφους του Τμήματος Διαφάνειας. Για μια ακόμα φορά η ομαδική μας δουλειά, είχε αποτελέσματα (π.χ. παραίτηση Λαζαρίδη).

Αυτά μέχρι την «ανεξήγητη» στροφή του κόμματος και την αλλοπρόσαλλή απόφαση της Κεντρικής Επιτροπής του Ιουνίου, όταν με εισήγηση του παραιτηθέντος πια προέδρου Σωκράτη Φάμελλου, αποφασίσαμε να στηρίξουμε ένα άλλο κόμμα, το οποίο μάλιστα είχε μόλις ιδρυθεί και το οποίο δεν είχε δημοσιοποιήσει καν τις προγραμματικές του θέσεις. Η μοναδική στην παγκόσμια πολιτική ιστορία αυτή απόφαση, είχε ως αποτέλεσμα τη ραγδαία δημοσκοπική κατάρρευση του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ.

Κόντρα σε όλα τα προγνωστικά, καταφέραμε να ανατρέψουμε τα σχέδια όσων ήθελαν τον ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ εκτός εκλογικής μάχης και με την έκτακτη Κ.Ε. του περασμένου Σαββάτου εξασφαλίσαμε την αυτονομία του κόμματος.

Σήμερα, είμαι μπροστά σε μια ακόμα δύσκολη απόφαση. Έχω από καιρό ξεκαθαρίσει ότι η δημιουργία ενός προοδευτικού μετώπου για την ανατροπή Μητσοτάκη μπορεί να γίνει μόνο στη βάση μιας προγραμματικής σύγκλισης που θα αναδιανέμει πλούτο υπέρ της εργασίας, θα επαναφέρει υπό δημόσιο έλεγχο στρατηγικούς πυλώνες της οικονομίας, θα ακυρώσει τους άδικους μνημονιακούς νόμους, αλλάζοντας κράτος και δικαιοσύνη.

Κάτι τέτοιο απαιτεί μια καθαρή λύση στην ηγεσία του κόμματος και μια ομόφωνη απόφαση εκλογής προέδρου Κ.Ο., συνθήκη που από ότι φαίνεται δεν υπάρχει. Κάποιοι/ες έχουν κάνει άλλες επιλογές.

Άραγε, το αν οι Βουλευτές μας ανεξαρτητοποιούνται ή παραδίδουν την έδρα τους, είναι ατομική τους απόφαση ή σχέδιο;

Άραγε, οι απειλές για αποχώρηση, αν μου γινόταν η τιμή να ηγηθώ της Κοινοβουλευτικής μας Ομάδας, είναι έκφραση συντροφικότητας;

Άραγε, έχουμε την πολυτέλεια σε μια Κ.Ο. 8 ατόμων ,να έχουμε δυο υποψηφιότητες;

Σε αυτό το πολιτικό σκηνικό που διαμορφώνεται γύρω μου, κάνω την επιλογή να αποσύρω την υποψηφιότητα μου για την προεδρία της Κοινοβουλευτικής μας Ομάδας.

Από καρδιάς θα ήθελα να ευχαριστήσω για μια ακόμα φορά τον κόσμο που τόσα χρόνια με στηρίζει.

ΥΓ. Τα υπόλοιπα στην Κεντρική Επιτροπή του Σαββάτου.

«Στράτα μου ίδια ήσουνα κι ίδια πομένεις πάντα…»