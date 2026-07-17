Axios: Ο Τραμπ στέλνει δεκάδες αεροσκάφη στο Ισραήλ – Εξετάζει το ενδεχόμενο για νέα μεγάλης κλίμακας επίθεση στο Ιράν

Δεκάδες επιπλέον αεροσκάφη εναέριου ανεφοδιασμού φέρεται να στέλνε στο Ισραήλ ο Ντόναλντ Τραμπ, καθώς εξετάζει το ενδεχόμενο να εξαπολύσει νέα μεγάλης κλίμακας αεροπορική εκστρατεία βομβαρδισμών κατά του Ιράν.

Αμερικανοί και Ισραηλινοί αξιωματούχοι δήλωσαν στον ειδησεογραφικό ιστότοπο Axios ότι ο Τραμπ ενδέχεται να κλιμακώσει τις επιθέσεις κατά του Ιράν τις επόμενες ημέρες, έπειτα από έξι συνεχόμενες νύχτες αμερικανικών βομβαρδισμών εναντίον στόχων σε ολόκληρο το Ιράν, μετά την κατάρρευση του μνημονίου κατανόησης (MOU) του περασμένου μήνα.

Σταθμευμένα στο αεροδρόμιο Μπεν Γκουριόν 33 αεροσκάφη

Αυτή τη στιγμή, σύμφωνα με το Times of Israel, 33 αμερικανικά αεροσκάφη εναέριου ανεφοδιασμού βρίσκονται σταθμευμένα στο αεροδρόμιο Μπεν Γκουριόν, γεγονός που έχει περιορίσει τον διαθέσιμο χώρο για άλλα αεροσκάφη που χρησιμοποιούνται σε εμπορικές πτήσεις. Η υπουργός Μεταφορών του Ισραήλ, Μίρι Ρεγκέβ, ανακοίνωσε νωρίτερα μέσα στην εβδομάδα ότι ο αριθμός τους θα μειωθεί σε 20, καθώς επιδιώκει να αποτρέψει προβλήματα στις θερινές αεροπορικές μετακινήσεις.

Ωστόσο, σύμφωνα με σχετικό δημοσίευμα, η Ρεγκέβ ενδέχεται να επιχειρήσει τον Οκτώβριο να χρησιμοποιήσει την παρουσία τους ως δικαιολογία για να προσπαθήσει να αναστείλει τις πτήσεις τσάρτερ Ισραηλινών που επιστρέφουν στη χώρα για να ψηφίσουν στις επερχόμενες εκλογές. Αν και η ίδια δήλωσε ότι τα αμερικανικά στρατιωτικά αεροσκάφη θα κατευθύνονται σε ισραηλινές στρατιωτικές βάσεις, η CENTCOM φέρεται να προτιμά την πρόσβαση και τις υποδομές του Αεροδρομίου Μπεν Γκουριόν.

Ενημέρωσε τον Νετανιάχου

Το Axios αναφέρει αρχικά ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες «ενημέρωσαν» το Ισραήλ για την προγραμματισμένη άφιξη των επιπλέον αεροσκαφών ανεφοδιασμού, γεγονός που υποδηλώνει ότι η Ιερουσαλήμ δεν έχει λόγο στην απόφαση. Ωστόσο, αργότερα στο ίδιο δημοσίευμα αναφέρεται ότι ο Πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου θα έχει τον τελικό λόγο επί του ζητήματος.

Δημοσίευμα του ειδησεογραφικού ιστότοπου Ynet, το οποίο δεν επικαλείται συγκεκριμένες πηγές, αναφέρει ότι τα επιπλέον αεροσκάφη που κατευθύνονται προς το Ισραήλ δεν αναμένεται να προσγειωθούν στο Αεροδρόμιο Μπεν Γκουριόν και ότι προβλέπεται να καταφθάνουν πέντε έως οκτώ αεροσκάφη ημερησίως.