Ιράν: Επίθεση σε πλοίο στα Στενά του Ορμούζ

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Διεθνή Νέα

Ιράν
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Το Ιράν φέρεται να επιτέθηκε σε πλοίο με σημαία Ταϊλάνδης στα Στενά του Ορμούζ, σύμφωνα με αναφορές ημιεπίσημων ιρανικών Μέσων Ενημέρωσης, τα οποία επικαλείται το Times of Israel.

Συγκεκριμένα, το ιρανικό Πολεμικό Ναυτικό επιτέθηκε στο πλοίο στα Στενά του Ορμούζ, αναφέρει το ημιεπίσημο ιρανικό πρακτορείο ειδήσεων Tasnim, το οποίο με τη σειρά του επικαλείται ανώνυμο αξιωματούχο.

Σύμφωνα με τον αξιωματούχο, το πλοίο προσπαθούσε να διέλθει χωρίς άδεια από το ιρανικό πολεμικό ναυτικό, παρά τις προειδοποιήσεις που είχε λάβει, οπότε και χτυπήθηκε.

 

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