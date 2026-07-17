Μεξικό: Η στιγμή που «χτυπά» ο ισχυρός σεισμός – Συγκλονιστικά βίντεο με πολυώροφα κτίρια να «χορεύουν» στα 7,3 Ρίχτερ

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Συγκλονιστικά είναι τα βίντεο που έχουν ανέβει στα social media από τη στιγμή του ισχυρού σεισμού μεγέθους 7,3 Ρίχτερ στο Μεξικό. Σημειώνεται ότι ακολούθησε και δεύτερος σεισμός 6 Ρίχτερ.

Σύμφωνα με τη σεισμολογική υπηρεσία του Μεξικού (Servicio Sismológico Nacional, SSN), το εστιακό βάθος υπολογίζεται σε περίπου 10 χιλιόμετρα, ενώ το επίκεντρο εντοπίζεται στη θαλάσσια περιοχή 135 χιλιόμετρα νοτιοδυτικά της πόλης Χιδάλγο, στην πολιτεία Τσιάπας.

Μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν πληροφορίες για θύματα ή για την έκταση των καταστροφών.

Όπως φαίνεται στα βίντεο πολυώροφα κτίρια «χορεύουν», δίνοντας την αίσθηση σε όσους βρίσκονται μέσα σε αυτά ότι θα καταρρεύσουν.

Σύννεφα σκόνης έχουν δημιουργηθεί από την πτώση χωμάτων και υλικών από τα κτίρια.