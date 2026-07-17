Μεξικό: Η στιγμή που «χτυπά» ο ισχυρός σεισμός – Συγκλονιστικά βίντεο με πολυώροφα κτίρια να «χορεύουν» στα 7,3 Ρίχτερ

Συγκλονιστικά είναι τα βίντεο που έχουν ανέβει στα social media από τη στιγμή του ισχυρού σεισμού μεγέθους 7,3 Ρίχτερ στο Μεξικό. Σημειώνεται ότι ακολούθησε και δεύτερος σεισμός 6 Ρίχτερ.
Σύμφωνα με τη σεισμολογική υπηρεσία του Μεξικού (Servicio Sismológico Nacional, SSN), το εστιακό βάθος υπολογίζεται σε περίπου 10 χιλιόμετρα, ενώ το επίκεντρο εντοπίζεται στη θαλάσσια περιοχή 135 χιλιόμετρα νοτιοδυτικά της πόλης Χιδάλγο, στην πολιτεία Τσιάπας.
Μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν πληροφορίες για θύματα ή για την έκταση των καταστροφών.
Όπως φαίνεται στα βίντεο πολυώροφα κτίρια «χορεύουν», δίνοντας την αίσθηση σε όσους βρίσκονται μέσα σε αυτά ότι θα καταρρεύσουν.
🇲🇽🌍 BREAKING: Powerful 7.4 Magnitude Earthquake Strikes Off Mexico’s Pacific Coast! 🚨⚠️
A magnitude 7.4 earthquake has struck off the southwestern coast of Mexico, approximately 71 km west-southwest of Puerto Madero, at a depth of 10 km, according to the USGS. pic.twitter.com/YjIJPY3Qs9
— Disaster Zone (@Disaster_X_) July 17, 2026
Σύννεφα σκόνης έχουν δημιουργηθεί από την πτώση χωμάτων και υλικών από τα κτίρια.
🚨 MORE QUAKE FOOTAGE EMERGES
Newly surfaced footage captures the intense shaking caused by the 7.4M earthquake in Mexico, with structures swaying and residents evacuating moments after the quake struck.#BreakingNews #Earthquake #Mexico #Tsunami #TsunamiWarning #Seismic… pic.twitter.com/6icf1BHqJB
— Rosa News Official (@Mirha1206) July 17, 2026