Τελικός Μουντιάλ 2026: Πάνω από 15 λεπτά θα διαρκέσει η ανάπαυλα λόγω του 11λεπτου σόου που έχει ετοιμαστεί

Περισσότερο από τα καθιερωμένα 15 λεπτά αναμένεται να διαρκέσει το ημίχρονο στον τελικό του Μουντιάλ ανάμεσα στην Ισπανία και την Αργεντινή, ο οποίος θα διεξαχθεί την Κυριακή.

Σύμφωνα με πηγές που επικαλείται το Reuters, η παράταση του διαλείμματος οφείλεται στις εργασίες εγκατάστασης που απαιτούνται για την πραγματοποίηση του σόου του ημιχρόνου, το οποίο θα έχει διάρκεια 11 λεπτών.

Επτά λεπτά για την προετοιμασία

Η προετοιμασία του χώρου αναμένεται να διαρκέσει περίπου επτά λεπτά πριν από την έναρξη της παράστασης. Ως εκ τούτου, το συνολικό διάλειμμα θα ξεπεράσει την παραδοσιακή διακοπή των 15 λεπτών.

Πηγή: Reuters