Τελικός Μουντιάλ 2026: Πάνω από 15 λεπτά θα διαρκέσει η ανάπαυλα λόγω του 11λεπτου σόου που έχει ετοιμαστεί

Το διάλειμμα του ημιχρόνου στον τελικό του Παγκοσμίου Κυπέλλου αναμένεται να ξεπεράσει τα 15 λεπτά. Η παράταση συνδέεται με τις εργασίες εγκατάστασης που απαιτούνται για το 11λεπτο σόου.

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Αθλητισμός

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FILE - Sprinklers water grass during the pitch installation for World Cup at NYNJ Stadium, May 7, 2026, in East Rutherford, N.J. (AP Photo/Yuki Iwamura, File)
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Περισσότερο από τα καθιερωμένα 15 λεπτά αναμένεται να διαρκέσει το ημίχρονο στον τελικό του Μουντιάλ ανάμεσα στην Ισπανία και την Αργεντινή, ο οποίος θα διεξαχθεί την Κυριακή.

Σύμφωνα με πηγές που επικαλείται το Reuters, η παράταση του διαλείμματος οφείλεται στις εργασίες εγκατάστασης που απαιτούνται για την πραγματοποίηση του σόου του ημιχρόνου, το οποίο θα έχει διάρκεια 11 λεπτών.

Επτά λεπτά για την προετοιμασία

Η προετοιμασία του χώρου αναμένεται να διαρκέσει περίπου επτά λεπτά πριν από την έναρξη της παράστασης. Ως εκ τούτου, το συνολικό διάλειμμα θα ξεπεράσει την παραδοσιακή διακοπή των 15 λεπτών.

Πηγή: Reuters

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