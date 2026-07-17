Προπονητής Χαλ: «Κλεισμένος κατά 95% ο Τζολάκης – Απομένουν οι ιατρικές εξετάσεις και οι υπογραφές»

Ο Κωνσταντίνος Τζολάκης βρίσκεται κοντά στη μετακίνησή του από τον Ολυμπιακό στη Χαλ, η οποία θα αγωνιστεί στην Premier League. Ο προπονητής της αγγλικής ομάδας ανέφερε ότι η μεταγραφή έχει κλείσει κατά 95%, διευκρινίζοντας ότι απομένουν οι ιατρικές εξετάσεις και η υπογραφή των συμβολαίων.

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Αθλητισμός

Κωνσταντής Τζόλακης, Ολυμπιακός
Πηγή: Intime
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Ο προπονητής της Χαλ, Σεργκέι Γιακίροβιτς, δήλωσε ότι η μεταγραφή του Κωνσταντίνου Τζολάκη από τον Ολυμπιακό στην αγγλική ομάδα είναι «κλεισμένη κατά 95%».
  • Απομένουν μόνο οι ιατρικές εξετάσεις και οι υπογραφές για την οριστικοποίηση της συμφωνίας, η οποία φέρεται να προσεγγίζει τα 20 εκατ. ευρώ για τον Ολυμπιακό, συμπεριλαμβανομένων των μπόνους.
  • Ο Τζολάκης, ο οποίος ολοκληρώνει μία επταετή πορεία στον Ολυμπιακό με 131 συμμετοχές και τίτλους, προορίζεται για τη θέση του βασικού τερματοφύλακα στην ομάδα της Premier League.

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Ο Κωνσταντής Τζολάκης βρίσκεται κοντά στη μεταγραφή του από τον Ολυμπιακό στη Χαλ, σύμφωνα με όσα δήλωσε ο προπονητής της αγγλικής ομάδας, Σεργκέι Γιακίροβιτς.

Η Χαλ εξασφάλισε την άνοδό της και θα αγωνιστεί τη νέα αγωνιστική περίοδο στην Premier League, με τον Έλληνα διεθνή τερματοφύλακα να αποτελεί βασικό μεταγραφικό στόχο της.

Ο Γιακίροβιτς, μιλώντας στο BBC, υποστήριξε ότι η συμφωνία βρίσκεται πολύ κοντά στην ολοκλήρωσή της. «Κατά 95% έχει κλείσει η μεταγραφή. Είναι καλό παιδί, μιλήσαμε. Τον περιμένω την επόμενη εβδομάδα στην προετοιμασία. Είναι διεθνής», δήλωσε ο προπονητής της Χαλ.

Αναφερόμενος στις διαδικασίες που απομένουν, πρόσθεσε: «Είναι τα ιατρικά και φυσικά να πέσουν οι υπογραφές. Αυτό είναι το 5% που απομένει».

Οι εκκρεμότητες της μεταγραφής

Παρά τις δηλώσεις του προπονητή της Χαλ, η μεταγραφή δεν έχει ακόμη ανακοινωθεί επίσημα από τις δύο ομάδες. Ο Τζολάκης πρέπει να ολοκληρώσει τις ιατρικές εξετάσεις και στη συνέχεια να υπογράψει το νέο του συμβόλαιο.

Ο διεθνής τερματοφύλακας αναμένεται, σύμφωνα με τις υπάρχουσες πληροφορίες, να ταξιδέψει στην Αγγλία την Τρίτη 21 Ιουλίου ή την Τετάρτη 22 Ιουλίου, προκειμένου να ολοκληρώσει τις απαραίτητες διαδικασίες και να ενσωματωθεί στην προετοιμασία της Χαλ.

Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν ότι η αγγλική ομάδα έχει καταθέσει σημαντική πρόταση στον Ολυμπιακό. Το συνολικό ύψος της συμφωνίας φέρεται να προσεγγίζει τα 20 εκατ. ευρώ, εφόσον συνυπολογιστούν τα προβλεπόμενα μπόνους.

Καθοριστικό ρόλο στην εξέλιξη της υπόθεσης έχει και η επιθυμία του ποδοσφαιριστή. Σε περίπτωση ολοκλήρωσης της μεταγραφής, ο Τζολάκης προορίζεται για τη θέση του βασικού τερματοφύλακα της Χαλ.

Η άνοδος στην Premier League αναμένεται να εξασφαλίσει στη Χαλ σημαντικά αυξημένα έσοδα, γεγονός που επιτρέπει στην αγγλική ομάδα να προχωρήσει σε επενδύσεις για την ενίσχυση του ρόστερ της.

Η παρουσία του στον Ολυμπιακό

Ο Τζολάκης ολοκληρώνει μία επταετή πορεία στον Ολυμπιακό, κατά τη διάρκεια της οποίας κατέκτησε εγχώριους τίτλους και το Conference League.

Την αγωνιστική περίοδο 2025-2026, ο Έλληνας τερματοφύλακας:

  • αγωνίστηκε σε 43 αναμετρήσεις,
  • διατήρησε ανέπαφη την εστία του σε 23 αγώνες,
  • συμπλήρωσε συνολικά 131 συμμετοχές με την πρώτη ομάδα του Ολυμπιακού.
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