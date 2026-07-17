Λαμία: Στα 25 τα κρούσματα σαλμονέλας – Τι έδειξαν τα αποτελέσματα από τα πρώτα δείγματα εργαζομένων σε κατάστημα εστίασης

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Σε ύφεση φαίνεται να βρίσκεται η συρροή κρουσμάτων σαλμονέλας στη Λαμία, καθώς οι περισσότεροι ασθενείς έχουν λάβει εξιτήριο, ενώ οι αρμόδιες Αρχές συνεχίζουν τους εργαστηριακούς ελέγχους για τον εντοπισμό της πηγής της μόλυνσης.

Το βράδυ της Πέμπτης 16 Ιουλίου 2026, ακόμη ένα άτομο με συμπτώματα σαλμονέλωσης προσήλθε στο Νοσοκομείο Λαμίας. Σύμφωνα με το LamiaReport, οι γιατροί εξέτασαν τον ασθενή, έλαβαν δείγμα για εργαστηριακό έλεγχο και του έδωσαν τις απαραίτητες οδηγίες, προτού εκείνος επιστρέψει στο σπίτι του.

Το συγκεκριμένο περιστατικό αποτέλεσε το 25ο επιβεβαιωμένο κρούσμα μεταξύ των πολιτών που αναζήτησαν ιατρική βοήθεια στο νοσοκομείο. Δεν αποκλείεται να υπήρξαν και άλλα περιστατικά με ηπιότερα συμπτώματα, τα οποία αντιμετωπίστηκαν κατόπιν οδηγιών ιδιωτών γιατρών, χωρίς οι ασθενείς να μεταβούν στα Επείγοντα.

Από τους τέσσερις τελευταίους ασθενείς που νοσηλεύονταν, οι τρεις έλαβαν εξιτήριο το μεσημέρι της Παρασκευής. Ένα άτομο παραμένει προληπτικά στο νοσοκομείο και ακολουθεί φαρμακευτική αγωγή, ενώ ενδέχεται να επιστρέψει στο σπίτι του το Σάββατο.

Έλεγχοι σε οκτώ καταστήματα εστίασης

Η Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας της Περιφερειακής Ενότητας Φθιώτιδας και ο ΕΦΕΤ πραγματοποίησαν τις προηγούμενες ημέρες ελέγχους και ιχνηλάτηση σε επιχειρήσεις εστίασης της περιοχής.

Οι αρμόδιες υπηρεσίες έλεγξαν συνολικά οκτώ καταστήματα σε διαφορετικές περιοχές της Λαμίας, τα οποία συνδέονταν με τουλάχιστον ένα επιβεβαιωμένο περιστατικό. Οι επαγγελματίες συνεργάστηκαν με τις υγειονομικές Αρχές και παρέδωσαν τα απαιτούμενα δείγματα, προκειμένου να συνεχιστεί η διερεύνηση.

Παράλληλα, οι Αρχές απομάκρυναν από την αγορά την επίμαχη παρτίδα προϊόντων και τα καταστήματα έλαβαν πρόσθετα μέτρα υγιεινής, με στόχο να αποτραπεί ενδεχόμενη επιμόλυνση άλλων τροφίμων ή επιφανειών.

Αρνητικά τα πρώτα δείγματα εργαζομένων

Σύμφωνα με το LamiaReport, ο ΕΟΔΥ απέστειλε τα πρώτα εργαστηριακά αποτελέσματα από τα δείγματα εργαζομένων και ιδιοκτητών του καταστήματος στο οποίο είχε καταγραφεί το πρώτο κρούσμα και είχε πραγματοποιηθεί ο αρχικός έλεγχος.

Οι σχετικές εξετάσεις ήταν αρνητικές για το βακτήριο της σαλμονέλας.

Περισσότερα αποτελέσματα αναμένονται τη Δευτέρα 20 Ιουλίου και αφορούν σε δείγματα τροφίμων, καθώς και τον προσδιορισμό του ορότυπου του βακτηρίου. Με βάση τα συμπτώματα και τη διάρκειά τους, εξετάζεται το ενδεχόμενο να πρόκειται για συνηθισμένο στέλεχος σαλμονέλας, το οποίο προκαλεί τροφική δηλητηρίαση με διάρροια, εμετούς, κοιλιακό πόνο και, σε ορισμένες περιπτώσεις, πυρετό.

Στον ΕΟΔΥ έχουν αποσταλεί οι καλλιέργειες των ασθενών, δείγματα τροφίμων από τα ελεγχόμενα καταστήματα και δείγματα από εργαζομένους. Οι αρμόδιες υπηρεσίες έλαβαν επίσης επιχρίσματα από επιφάνειες, πάγκους και εξοπλισμό παρασκευής φαγητού, μέσω ελέγχων τύπου swab test.

Οι αρχές αναμένουν, τέλος, τα αποτελέσματα των ελέγχων που πραγματοποίησε η Διεύθυνση Κτηνιατρικής άλλης Περιφερειακής Ενότητας στην επιχείρηση από την οποία φέρεται να διακινήθηκε η επίμαχη παρτίδα κοτόπουλου. Τα εργαστηριακά ευρήματα αναμένεται να αποσαφηνίσουν την ακριβή προέλευση και την έκταση της μόλυνσης.