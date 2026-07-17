Ελεγκτικό Συνέδριο: «Τρύπα» στον ΕΛΕΓΕΠ με 52 εκατ. ευρώ λανθασμένες πληρωμές – Αδυναμίες και ελλείμματα έδειξε ο έλεγχος

Το Ελεγκτικό Συνέδριο πραγματοποίησε έλεγχο στον ΕΛΕΓΕΠ (Ειδικός Λογαριασμός Εγγυήσεων Γεωργικών Προϊόντων) για το οικονομικό έτος 2023 και συνέταξε σχετική έκθεση κατασταλτικού ελέγχου, σύμφωνα με την οποία διαπιστώνεται η ύπαρξη ελλειμμάτων, για την αποκατάσταση των οποίων θα ξεκινήσει άμεσα η διαδικασία αναζήτησης των σχετικών χρηματικών ποσών από τους υπευθύνους.

Ακόμη, σύμφωνα με την έκθεση «βασικό συμπέρασμα του ελέγχου ΕΛΕΓΕΠ για το οικονομικό έτος 2023 είναι ότι υπήρξαν σημαντικές αδυναμίες και ελλείψεις στο σύστημα εσωτερικού ελέγχου και τις διαδικασίες ελέγχων και πληρωμών του πρώην ΟΠΕΚΕΠΕ, εξαιτίας κυρίως:

Αδυναμιών αποτελεσματικής λειτουργίας του πληροφοριακού συστήματος, κατά τη διαδικασία μετάβασης σ΄ ένα νέο ενιαίο πληροφοριακό σύστημα,

Αδυναμιών και λαθών κατά τη διαδικασία υπολογισμού δικαιούμενων ποσών ενίσχυσης,

Ελλείψεων επαρκών ασφαλιστικών δικλίδων στο σύστημα ελέγχων για την επαλήθευση των κριτηρίων επιλεξιμότητας των δικαιούχων».

Παράλληλα, αναφέρεται στην έκθεση, σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ, ότι «διενεργήθηκε λανθασμένη πληρωμή σε δικαιούχους συνολικού ύψους 52 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων 9 εκατ. ευρώ αφορούν στο καθεστώς Πράσινης Ενίσχυσης, λόγω υπολογισμού των δικαιούμενων ποσών ενίσχυσης με βάση τα δικαιώματα των αιτούντων παραγωγών προηγούμενου οικονομικού έτους», ενώ «διαπιστώθηκαν περιπτώσεις παράτυπων – μη νόμιμων πληρωμών βάσει των οποίων θα ακολουθήσει διαδικασία ανάκτησης».

Η ανακοίνωση του Ελεγκτικού Συνεδρίου

Συγκεκριμένα, σε ανακοίνωσή του, το Ελεγκτικό Συνέδριο, αναφέρει:

«Στις 13 Ιουλίου 2026 κοινοποιήθηκε, στον Αντιπρόεδρο της Κυβέρνησης, τον Υπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, τον Υπουργό Δικαιοσύνης και τον Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.), η έκθεση κατασταλτικού ελέγχου της οικονομικής διαχείρισης του Ειδικού Λογαριασμού Εγγυήσεων Γεωργικών Προϊόντων (Ε.Λ.Ε.ΓΕ.Π.) οικονομικού έτους 2023, (περίοδος 16.10.2022 – 15.10.2023) που εκπονήθηκε από την 2η Υπηρεσία Επιτρόπου Αγροτικής Ανάπτυξης του Ελεγκτικού Συνεδρίου.

Ο Ε.Λ.Ε.ΓΕ.Π. είναι ειδικός λογαριασμός του Δημοσίου και τηρείται στην Τράπεζα της Ελλάδος με διαχειριστή τον εκάστοτε Οργανισμό Πληρωμών και το έτος 2023 χρηματοδοτήθηκε κυρίως από ενωσιακούς πόρους ύψους περίπου 3,4 δισ. ευρώ που αφορούσε σε 104 διαφορετικά μέτρα – καθεστώτα και περίπου 652.000 Έλληνες δικαιούχους, στο πλαίσιο εφαρμογής της Κοινής Γεωργικής Πολιτικής (CAP).

Κατά το επίμαχο έτος ελέγχθηκαν:

οι εν γένει οικονομικές καταστάσεις Ε.Λ.Ε.ΓΕ.Π., οικονομικού έτους 2023, στις οποίες αποτυπώνεται η εκτέλεση του αντίστοιχου προϋπολογισμού του, ως προς την νομιμότητα, κανονικότητα και αξιοπιστία τους

οι ενισχύσεις που χορηγήθηκαν το ίδιο έτος στους δικαιούχους του καθεστώτος Πράσινης Ενίσχυσης και του Προγράμματος Μελιού δειγματοληπτικά με βάση την στατιστική δειγματοληψία

το μέτρο «Αποκατάσταση ζημιών σε δάση εξαιτίας δασικών πυρκαγιών, φυσικών καταστροφών και καταστροφικών συμβάντων», ως προς την αποτελεσματικότητα της εφαρμογής του,

οι διαφωνίες μεταξύ του διοικητή του Οργανισμού Πληρωμών και της αρμόδιας Αρχής Πληρωμής αυτού (άρθρο 26 του ν. 4270/2014), ως προς τη νομιμότητά τους και

τα συστήματα εσωτερικού ελέγχου, ως προς την αποτελεσματικότητά τους και την αξιοπιστία τους.

Οι διαπιστώσεις του ελέγχου αφορούν σε συστημικές παθογένειες του Οργανισμού Πληρωμών, για την αποτροπή των οποίων διατυπώνονται επιμέρους συστάσεις, καθώς και στην ύπαρξη ελλειμμάτων, για την αποκατάσταση των οποίων, θα εκκινήσει άμεσα η διαδικασία αναζήτησης των σχετικών χρηματικών ποσών από τους δημοσιονομικώς υπευθύνους.

Τέλος, επισημαίνεται ότι αναμένεται η έκθεση των προκαταρκτικών ευρημάτων ελέγχου της οικονομικής διαχείρισης του Ε.Λ.Ε.ΓΕ.Π. για το οικονομικό έτος 2024 καθώς και, ενόψει των μεταβολών στον Οργανισμό Πληρωμών και της αναμενόμενης ομαλοποίησης του συστήματος πληρωμών, η έγκριση από το αρμόδιο Τμήμα του Δικαστηρίου της διενέργειας δειγματοληπτικού ελέγχου της οικονομικής διαχείρισης του Ε.Λ.Ε.ΓΕ.Π., οικονομικού έτους 2025».