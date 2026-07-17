Θεσσαλονίκη: «Γέφυρα ζωής» για τη διακομιδή νεογνού στο νοσοκομείο – Μεταφέρθηκε μέσα σε 12 λεπτά στο «Ιπποκράτειο»

Mία επιχείρηση – «γέφυρα ζωής» στήθηκε με απόλυτη επιτυχία νωρίς το απόγευμα της Παρασκευής στη Θεσσαλονίκη, για την κατεπείγουσα μεταφορά ενός νεογέννητου αγοριού, μόλις 20 ημερών, στο νοσοκομείο.

Το ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ ξεκίνησε την πορεία του από την περιοχή της Ευκαρπίας. Λόγω της κρισιμότητας της κατάστασης του βρέφους, κρίθηκε απαραίτητη η συνδρομή της Αστυνομίας για τη γρήγορη διέλευση μέσα από την κίνηση της πόλης.

Στις 17:00, δικυκλιστές αστυνομικοί συνάντησαν το ασθενοφόρο και ανέλαβαν αμέσως δράση, ανοίγοντας τον δρόμο και εξασφαλίζοντας ελεύθερη δίοδο στις διασταυρώσεις.

Χάρη στον άψογο συντονισμό, η πομπή κάλυψε την απόσταση μέχρι το Ιπποκράτειο Νοσοκομείο σε χρόνο-ρεκόρ, φτάνοντας στις 17:12. Η μεταφορά διήρκεσε μόλις 12 λεπτά, με το βρέφος να παραδίδεται αμέσως στα χέρια του ιατρικού και νοσηλευτικού προσωπικού που βρισκόταν σε ετοιμότητα, σύμφωνα με το makthes.gr.

Στην επιτυχημένη επιχείρηση συμμετείχαν ενεργά δυνάμεις της Τροχαίας Θεσσαλονίκης καθώς και δικυκλιστές της Ομάδας Ζ.