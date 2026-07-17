«Οδύσσεια»: Με… το δεξί μπήκε η ταινία στην Ελλάδα – Το ιστορικό ρεκόρ προπώλησης εισιτηρίων

Η «Οδύσσεια» είναι η πιο πολυσυζητημένη κινηματογραφική παραγωγή της χρονιάς, και όχι άδικα. Η 13η ταινία στην οποία ο Κρίστοφερ Νόλαν υπογράφει το σενάριο, κατάφερε πριν ακόμα ξεκινήσει να τραβήξει τα βλέμματα όσων αγαπούν τη μεγάλη οθόνη πάνω της, κάτι που φαίνεται και από τα νούμερα.

Σύμφωνα με τα όσα έχουν γίνει γνωστά, η ταινία έκανε ρεκόρ προπώλησης στα Village Cinemas, με περισσότερα από 32.000 εισιτήρια. Αξίζει να σημειωθεί ότι για την χώρα μας, η πρεμιέρα έγινε την Πέμπτη 16 Ιουλίου.

Συγκεκριμένα, περισσότεροι από 32.000 θεατές είχαν ήδη εξασφαλίσει τη θέση τους, καταγράφοντας το μεγαλύτερο κύμα προπώλησης στην ιστορία των Village Cinemas και ξεπερνώντας ακόμη και το «Avengers: Endgame», που διατηρούσε μέχρι σήμερα το σχετικό ρεκόρ.

Η νέα ταινία του βραβευμένου με Όσκαρ σκηνοθέτη Κρίστοφερ Νόλαν αποτελεί ήδη το κινηματογραφικό γεγονός της χρονιάς. Και όχι άδικα: είναι η πρώτη μεγάλου μήκους ταινία που γυρίστηκε εξ ολοκλήρου με κάμερες IMAX, προσφέροντας μια εμπειρία που αξίζει να ζήσει κανείς στη μεγάλη οθόνη.

Το ενδιαφέρον για τις προβολές IMAX είναι πρωτοφανές. Τα Village Cinemas στην Αθήνα συγκαταλέγονται στις 30 κορυφαίες αίθουσες IMAX παγκοσμίως, καταλαμβάνοντας την 26η θέση ανάμεσα σε περισσότερες από 1.800 αίθουσες IMAX σε όλο τον κόσμο.

Ο ενθουσιασμός φάνηκε ήδη από τις ειδικές Midnight Screenings, οι οποίες έγιναν sold out μέσα σε λίγες ημέρες, με εκατοντάδες fans να ζουν την εμπειρία ανάμεσα στους πρώτους θεατές της ταινίας.