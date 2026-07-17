Οι αθλητικές μεταδόσεις της Παρασκευής (17/7) – Πού θα δείτε το φιλικό αγώνα του Ολυμπιακού κόντρα στη Φορτούνα Σιτάρντ

Το πρόγραμμα των αθλητικών μεταδόσεων της Παρασκευής (17/7) περιλαμβάνει τον φιλικό αγώνα του Ολυμπιακού με τη Φορτούνα Σιτάρντ και τη μονομαχία της Μαρίας Σάκκαρη με την Αλίσια Παρκς για τα προημιτελικά του Athens Open. Αναλυτικά, το άρθρο παρουσιάζει όλες τις τηλεοπτικές επιλογές των αθλητικών γεγονότων της ημέρας.