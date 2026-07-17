Οι αθλητικές μεταδόσεις της Παρασκευής (17/7) – Πού θα δείτε το φιλικό αγώνα του Ολυμπιακού κόντρα στη Φορτούνα Σιτάρντ

Το πρόγραμμα των αθλητικών μεταδόσεων της Παρασκευής (17/7) περιλαμβάνει τον φιλικό αγώνα του Ολυμπιακού με τη Φορτούνα Σιτάρντ και τη μονομαχία της Μαρίας Σάκκαρη με την Αλίσια Παρκς για τα προημιτελικά του Athens Open. Αναλυτικά, το άρθρο παρουσιάζει όλες τις τηλεοπτικές επιλογές των αθλητικών γεγονότων της ημέρας.

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Αθλητικές μεταδόσεις
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Το φιλικό του Ολυμπιακού με τη Φορτούνα Σιτάρντ μεταδίδεται στις 19:30 από το COSMOTE SPORT 1 HD.
  • Η μονομαχία της Σάκκαρη με την Παρκς, για τα προημιτελικά του Athens Open, μεταδίδεται στις 19:30 από την ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ.
  • Το πρόγραμμα των αθλητικών μεταδόσεων περιλαμβάνει επίσης DTM, γκολφ, τένις (ATP 250, WTA 250), WRC και Formula 1.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Το φιλικό του Ολυμπιακού με τη Φορτούνα Σιτάρντ και η μονομαχία της Σάκκαρη με την Παρκς, για τα προημιτελικά του Athens Open ξεχωρίζουν στο πρόγραμμα με τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας.

Αναλυτικά όλες οι επιλογές:

05:00: COSMOTE SPORT 5 HD | DTM 2026 – Στιγμιότυπα Γερμανία, Νόρισρινγκ

08:30: Novasports 5HD | Τhe Οpen Championship 2026

11:30: COSMOTE SPORT 6 HD | ATP 250 2026 Γκστάαντ

13:00: Novasports 6HD | WTA 250 2026 Ιάσιο

13:00: COSMOTE SPORT 5 HD | WRC 2026 Εσθονία, SS1 Raanitsa 1

13:30: COSMOTE SPORT 6 HD | ATP 250 2026 Γκστάαντ

13:55: COSMOTE SPORT 5 HD | WRC 2026 Εσθονία, SS2 Karaski 1

14:30: Novasports 5HD | Τhe Οpen Championship 2026

14:30: ΑΝΤ1+ | Formula 1 Moët & Chandon Belgian Grand Prix 2026, Practice 1 Μηχανοκίνητα

14:45: COSMOTE SPORT 5 HD | WRC 2026 Εσθονία, SS3 Kanepi 1

15:00: Novasports 6HD | WTA 250 2026 Ιάσιο

15:30: COSMOTE SPORT 6 HD | ATP 250 2026 Γκστάαντ (Προημιτελικός)

17:30: Novasports 6HD | WTA 250 2026 Ιάσιο

18:00: ΑΝΤ1+ | Formula 1 Moët & Chandon Belgian Grand Prix 2026, Practice 2

18:30: COSMOTE SPORT 6 HD | ATP 250 2026 Γκστάαντ

19:30: Novasports 6HD | WTA 250 2026 Ιάσιο

19:30: ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ | WTA 250 Μαρία Σάκκαρη-Αλίσια Παρκς (Athens Open)

19:30: COSMOTE SPORT 1 HD | Ολυμπιακός – Φορτούνα Σίταρντ (Φιλικός Αγώνας)

20:30: Novasports 5HD | Τhe Οpen Championship 2026

22:30: ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ | WTA 250 2026 Athens Open

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