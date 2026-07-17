Οι αθλητικές μεταδόσεις της Παρασκευής (17/7) – Πού θα δείτε το φιλικό αγώνα του Ολυμπιακού κόντρα στη Φορτούνα Σιτάρντ

Το φιλικό του Ολυμπιακού με τη Φορτούνα Σιτάρντ και η μονομαχία της Σάκκαρη με την Παρκς, για τα προημιτελικά του Athens Open ξεχωρίζουν στο πρόγραμμα με τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας.
Αναλυτικά όλες οι επιλογές:
05:00: COSMOTE SPORT 5 HD | DTM 2026 – Στιγμιότυπα Γερμανία, Νόρισρινγκ
08:30: Novasports 5HD | Τhe Οpen Championship 2026
11:30: COSMOTE SPORT 6 HD | ATP 250 2026 Γκστάαντ
13:00: Novasports 6HD | WTA 250 2026 Ιάσιο
13:00: COSMOTE SPORT 5 HD | WRC 2026 Εσθονία, SS1 Raanitsa 1
13:30: COSMOTE SPORT 6 HD | ATP 250 2026 Γκστάαντ
13:55: COSMOTE SPORT 5 HD | WRC 2026 Εσθονία, SS2 Karaski 1
14:30: Novasports 5HD | Τhe Οpen Championship 2026
14:30: ΑΝΤ1+ | Formula 1 Moët & Chandon Belgian Grand Prix 2026, Practice 1 Μηχανοκίνητα
14:45: COSMOTE SPORT 5 HD | WRC 2026 Εσθονία, SS3 Kanepi 1
15:00: Novasports 6HD | WTA 250 2026 Ιάσιο
15:30: COSMOTE SPORT 6 HD | ATP 250 2026 Γκστάαντ (Προημιτελικός)
17:30: Novasports 6HD | WTA 250 2026 Ιάσιο
18:00: ΑΝΤ1+ | Formula 1 Moët & Chandon Belgian Grand Prix 2026, Practice 2
18:30: COSMOTE SPORT 6 HD | ATP 250 2026 Γκστάαντ
19:30: Novasports 6HD | WTA 250 2026 Ιάσιο
19:30: ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ | WTA 250 Μαρία Σάκκαρη-Αλίσια Παρκς (Athens Open)
19:30: COSMOTE SPORT 1 HD | Ολυμπιακός – Φορτούνα Σίταρντ (Φιλικός Αγώνας)
20:30: Novasports 5HD | Τhe Οpen Championship 2026
22:30: ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ | WTA 250 2026 Athens Open