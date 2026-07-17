Σαν σήμερα 17 Ιουλίου: Τα σημαντικότερα γεγονότα της ημέρας

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Επέτειοι

Παγκόσμια Ημέρα Διεθνούς Δικαιοσύνης

Γεγονότα

1912: Οι κάτοικοι της Ικαρίας επαναστατούν κατά των τουρκικών αρχών. Ανακηρύσσεται η «Ελευθέρα Πολιτεία Ικαρίας» και σχηματίζεται προσωρινή διοίκηση έως τις 4 Νοεμβρίου του ιδίου έτους, οπότε άγημα του Ελληνικού Στόλου θα αποβιβαστεί στη νήσο και θα την απελευθερώσει οριστικά.

Οι κάτοικοι της Ικαρίας επαναστατούν κατά των τουρκικών αρχών. Ανακηρύσσεται η «Ελευθέρα Πολιτεία Ικαρίας» και σχηματίζεται προσωρινή διοίκηση έως τις 4 Νοεμβρίου του ιδίου έτους, οπότε άγημα του Ελληνικού Στόλου θα αποβιβαστεί στη νήσο και θα την απελευθερώσει οριστικά. 1936: Με την εξέγερση του στρατηγού Φράνκο εναντίον της προσφάτως νόμιμα εκλεγμένης αριστερής κυβέρνησης του Λαϊκού Μετώπου, αρχίζει ο ισπανικός εμφύλιος πόλεμος, που θα διαρκέσει έως το 1939 και θα τελειώσει με την πλήρη επικράτηση του στρατηγού.

Με την εξέγερση του στρατηγού Φράνκο εναντίον της προσφάτως νόμιμα εκλεγμένης αριστερής κυβέρνησης του Λαϊκού Μετώπου, αρχίζει ο ισπανικός εμφύλιος πόλεμος, που θα διαρκέσει έως το 1939 και θα τελειώσει με την πλήρη επικράτηση του στρατηγού. 1945: Αρχίζει στο Πότσνταμ της Γερμανίας η διάσκεψη κορυφής, με τη συμμετοχή των Ιωσήφ Στάλιν, Χάρι Τρούμαν και Γουίνστον Τσόρτσιλ, που θα αντικατασταθεί από τον Κλέμεντ Άτλι όταν γίνουν γνωστά τα αποτελέσματα των βρετανικών εκλογών. Είναι η τελευταία διασυμμαχική διάσκεψη του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου, που θα καθορίσει την τύχη της ηττημένης Γερμανίας και τις διαδικασίες για τις μελλοντικές συνθήκες ειρήνης στην Ευρώπη.

Αρχίζει στο Πότσνταμ της Γερμανίας η διάσκεψη κορυφής, με τη συμμετοχή των Ιωσήφ Στάλιν, Χάρι Τρούμαν και Γουίνστον Τσόρτσιλ, που θα αντικατασταθεί από τον Κλέμεντ Άτλι όταν γίνουν γνωστά τα αποτελέσματα των βρετανικών εκλογών. Είναι η τελευταία διασυμμαχική διάσκεψη του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου, που θα καθορίσει την τύχη της ηττημένης Γερμανίας και τις διαδικασίες για τις μελλοντικές συνθήκες ειρήνης στην Ευρώπη. 1973: Καύσωνας πλήττει την Ελλάδα και θα διαρκέσει έως τις 20 Ιουλίου.Ορισμένες ενδεικτικές θερμοκρασίες: Λαμία 46,5°C, Ελευσίνα 46,4°C, Αγχίαλος 46,2°C, Τανάγρα 46,0°C, Λάρισα 45,2°C, Νέα Φιλαδέλφεια 42,4°C και Αστεροσκοπείο Αθηνών 41,2°C.

Καύσωνας πλήττει την Ελλάδα και θα διαρκέσει έως τις 20 Ιουλίου.Ορισμένες ενδεικτικές θερμοκρασίες: Λαμία 46,5°C, Ελευσίνα 46,4°C, Αγχίαλος 46,2°C, Τανάγρα 46,0°C, Λάρισα 45,2°C, Νέα Φιλαδέλφεια 42,4°C και Αστεροσκοπείο Αθηνών 41,2°C. 2015: Σε ανασχηματισμό της κυβέρνησης προχωρά ο Αλέξης Τσίπρας, μετά την ανταρσία βουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ στην ψηφοφορία της 16ης Ιουλίου για το νέο μνημόνιο. Εκτός κυβέρνησης τίθενται οι Λαφαζάνης, Στρατούλης, Βαλαβάνη και Ήσυχος. Μετακινούνται οι Πάνος Σκουρλέτης και Γιώργος Κατρούγκαλος, νέα πρόσωπα ο Δημήτρης Βίτσας, ο Χριστόφορος Βερναρδάκης, ο Παύλος Πολάκης, η Σία Αναγνωστοπούλου, ο Γιάννης Αμανατίδης, ο Παύλος Χαϊκάλης, αλλά και η Όλγα Γεροβασίλη, που αναλαμβάνει καθήκοντα κυβερνητικού εκπροσώπου.

Γεννήσεις

1870: Ιωάννης Γρυπάρης, Έλληνας ποιητής, συγγραφέας και μεταφραστής, από τον Αρτεμώνα της Σίφνου. (Θαν. 10/3/1942)

Ιωάννης Γρυπάρης, Έλληνας ποιητής, συγγραφέας και μεταφραστής, από τον Αρτεμώνα της Σίφνου. (Θαν. 10/3/1942) 1926: Νίκος Καρούζος, Έλληνας ποιητής. (Θαν. 28/9/1990)

Νίκος Καρούζος, Έλληνας ποιητής. (Θαν. 28/9/1990) 1939: Μίλβα, διάσημη Ιταλίδα τραγουδίστρια. (Θαν. 23/4/2021)

Μίλβα, διάσημη Ιταλίδα τραγουδίστρια. (Θαν. 23/4/2021) 1944: Μίνα Αδαμάκη, Ελληνίδα ηθοποιός

Μίνα Αδαμάκη, Ελληνίδα ηθοποιός 1954: Άνγκελα Μέρκελ, πρώην Γερμανίδα Καγκελάριος

Άνγκελα Μέρκελ, πρώην Γερμανίδα Καγκελάριος 1961: Guru, Αμερικανός ράπερ (MC), μέλος των Gang Starr (Πραγμ. όνομα: Κιθ Έντουαρντ Έλαμ)

Θάνατοι