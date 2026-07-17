Διάγγελμα Ντόναλντ Τραμπ: «Η Κίνα διέπραξε τη μεγαλύτερη παραβίαση εκλογικών δεδομένων στις ΗΠΑ» – Στο στόχαστρο ABC και NBC μετά το διάγγελμα

Διάγγελμα προς τον αμερικανικό λαό απηύθυνε από τον Λευκό Οίκο, τα ξημερώματα της Παρασκευής, ο Ντόναλντ Τραμπ, προαναγγέλλοντας ότι η ομιλία του θα επικεντρωνόταν, μεταξύ άλλων, στις προεδρικές εκλογές και στη λειτουργία των εκλογικών μηχανισμών.

Ο Αμερικανός πρόεδρος αναφέρθηκε εκ νέου στις εκλογές του 2020 και στους ισχυρισμούς περί ξένης παρέμβασης, επαναφέροντας το ζήτημα της ασφάλειας και της αξιοπιστίας της εκλογικής διαδικασίας στις ΗΠΑ.

Ο Ντόναλντ Τραμπ έχει αναφερθεί επανειλημμένα στο συγκεκριμένο θέμα, υποστηρίζοντας ότι απαιτούνται αλλαγές για την ενίσχυση της ασφάλειας και της αξιοπιστίας της εκλογικής διαδικασίας.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ κατηγόρησε την Κίνα για τη «μεγαλύτερη παραβίαση» δεδομένων που συνδέονται με τις αμερικανικές προεδρικές εκλογές του 2020, υποστηρίζοντας ότι θα προχωρήσει στον αποχαρακτηρισμό πληροφοριών σχετικά με, όπως ανέφερε, «σοκαριστικές ευπάθειες» του εκλογικού συστήματος.

Όπως σημείωσε, ζήτησε από την επικεφαλής των υπηρεσιών πληροφοριών και το FBI να διερευνήσουν να προχωρήσουν σε έρευνα σχετικά με την Κίνα.

«Για μια περίοδο ετών, ξεκινώντας από τον εκλογικό κύκλο του 2020, η Λαϊκή Δημοκρατία της Κίνας πραγματοποίησε αυτό που θεωρείται η μεγαλύτερη παραβίαση εκλογικών δεδομένων στην ιστορία, με αποτέλεσμα την παράνομη απόκτηση 220 εκατομμυρίων αρχείων Αμερικανών ψηφοφόρων», δήλωσε ο Τραμπ.

«Να ανακληθούν οι άδειες των τηλεοπτικών δικτύων που δεν μετέδωσαν την ομιλία μου»

Ο Ντόναλντ Τραμπ, δήλωσε ότι τα αμερικανικά τηλεοπτικά δίκτυα που δεν μετέδωσαν την ομιλία του θα έπρεπε να χάσουν τις άδειές τους.

«Αυτοί και άλλοι στα μέσα ενημέρωσης αποτελούν μέρος μιας συνωμοσίας. Απάτη αυτού του είδους θα πρέπει να σημαίνει ανάκληση των αδειών τους», δήλωσε ο Ντόναλντ Τραμπ, αναφερόμενος σε αμερικανικά τηλεοπτικά δίκτυα που δεν μετέδωσαν την ομιλία του.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ κατονόμασε συγκεκριμένα τα δίκτυα ABC και NBC, υποστηρίζοντας ότι χρησιμοποιούν δημόσιες συχνότητες «αξίας δισεκατομμυρίων δολαρίων» χωρίς να καταβάλλουν αντίτιμο.

Ο Τραμπ επανέλαβε επίσης τον ισχυρισμό του ότι η ήττα του στις προεδρικές εκλογές του 2020 ήταν «στημένη». Ωστόσο, περισσότερες από 60 δικαστικές προσφυγές που κατατέθηκαν από τον ίδιο και τους συμμάχους του δεν οδήγησαν σε απόφαση που να διαπιστώνει εκλογική νοθεία ικανή να αλλάξει το αποτέλεσμα, ενώ επανακαταμετρήσεις, έλεγχοι και το ίδιο το υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ δεν εντόπισαν στοιχεία που να επιβεβαιώνουν τέτοιους ισχυρισμούς.