Μεξικό: Δολοφονήθηκε ακόμη ένας δημοσιογράφος – Βαρύς ο φόρος αίματος για την ελευθερία του Τύπου

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

Δημοσιογράφος που κάλυπτε θέματα δημόσιας ασφάλειας στο Μεξικό δολοφονήθηκε την Πέμπτη στην πολιτεία Πουέμπλα, όπου ζούσε και εργαζόταν, σύμφωνα με ανακοίνωση των τοπικών αρχών.

Ο Χοσουέ Μαρτίνες ήταν διευθυντής του ενημερωτικού μέσου Noticias San Martín Texmelucan και κάλυπτε ζητήματα που αφορούσαν την ασφάλεια και σημαντικά γεγονότα της τοπικής κοινωνίας, όπως ανέφερε η μη κυβερνητική οργάνωση Άρθρο 19.

Josué Martínez realizaba cobertura de temas de seguridad y hechos de alto impacto en San Martín Texmelucan. De acuerdo con testimonios de periodistas de la zona e informes de autoridades locales, fue interceptado y atacado con arma de fuego en la colonia San Lucas Atoyatenco,… — ARTICLE 19 México y Centroamérica (@article19mxca) July 16, 2026

Η οργάνωση ζήτησε τη διεξαγωγή πλήρους έρευνας για την υπόθεση, υπογραμμίζοντας ότι μία από τις βασικές γραμμές που πρέπει να εξεταστούν είναι το ενδεχόμενο η δολοφονία να συνδέεται με τη δημοσιογραφική του δραστηριότητα.

Η κυβέρνηση της Πουέμπλα καταδίκασε τη δολοφονία και κάλεσε την εισαγγελία να προχωρήσει στις απαραίτητες ενέργειες για τον εντοπισμό των δραστών και τη διαλεύκανση των κινήτρων της επίθεσης.

El Gobierno del Estado de Puebla reafirma contundentemente su rechazo a la violencia y refrenda su compromiso con el respeto irrestricto a la libertad de expresión, al disenso, a la información y a la verdad, garantizadas por las leyes del estado y del país. Por ello, condena… pic.twitter.com/Gz0PGWPsYq — Gobierno de Puebla (@Gob_Puebla) July 16, 2026

Τον δολοφόνησαν έξω από το σπίτι του μπροστά στο γιο του

Σύμφωνα με δημοσιεύματα του Τύπου, ο Χοσουέ Μαρτίνες δολοφονήθηκε μερικά μέτρα από το σπίτι του από δυο ανθρώπους που κινούνταν με μοτοσικλέτα. Δίπλα του ήταν ο γιος του, που ειδοποίησε την αστυνομία.

Ο εκλιπών, γνωστός επίσης με το προσωνύμιο El Jaguar («Ο ιαγουάρος»), ήταν δικηγόρος, που όμως αποφάσισε να αφοσιωθεί στη δημοσιογραφία, κι ήταν επίσης μέλος ένωσης υπεράσπισης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, της Cre-Arte.

⭕ AL MOMENTO | Asesinado en Puebla el periodista Josué Martínez, director del medio Noticias San Martín Texmelucan Dos sujetos en moto han disparado contra el comunicador a pocos metros de su casa https://t.co/tqpl8Ic36K — EL PAÍS México (@elpaismexico) July 16, 2026

Η μακρά λίστα των θυμάτων της δημοσιογραφίας

Στην αρχή αυτού του μήνα, η Ροξάνα Γκουσμάν, διευθύντρια τοπικού μέσου ενημέρωσης, που είχε απαχθεί τη 2η Ιουνίου μέσα από το σπίτι της, «επιβεβαιώθηκε» πως δολοφονήθηκε στη Βερακρούς, μια από τις μεξικανικές πολιτείες όπου καταμετρώνται τα περισσότερα εγκλήματα σε βάρος δημοσιογράφων.

Άλλος δημοσιογράφος, ελεύθερος ρεπόρτερ, ο Λουίς Άνχελ Λόπες Βαλδές, δολοφονήθηκε επίσης τον Ιούνιο, ενώ βρισκόταν μέσα σε ταξί. Κι αυτό παρότι θεωρητικά του παρεχόταν προστασία από τις αρχές, επειδή είχε δεχτεί απειλές λόγω της δημοσιογραφικής δουλειάς του.

Η Ροξάνα Γκουσμάν ήταν η τρίτη δημοσιογράφος που δολοφονήθηκε στη Βερακρούς την τρέχουσα χρονιά. Τον Ιανουάριο, ο Κάρλος Κάστρο έπεφτε νεκρός από σφαίρες μέσα σε εστιατόριο.

Σύμφωνα με τη ΜΚΟ Άρθρο 19, τουλάχιστον δέκα δημοσιογράφοι έχουν δολοφονηθεί στο Μεξικό αφότου ανέλαβε την εξουσία η πρόεδρος της Αριστεράς, Κλαούδια Σέινμπαουμ, τον Οκτώβριο του 2024, γεγονός που υπογραμμίζει τη φήμη του Μεξικού ως μιας από τις πιο επικίνδυνες χώρες του κόσμου για τους εργαζόμενους σε μέσα ενημέρωσης, πέραν εμπόλεμων ζωνών.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της οργάνωσης Δημοσιογράφοι Χωρίς Σύνορα (Reporters sans frontières – RSF), εννέα δημοσιογράφοι έχασαν τη ζωή τους στο Μεξικό το 2025. Από το 1994, η ίδια οργάνωση έχει καταγράψει τουλάχιστον 150 δολοφονίες επαγγελματιών των μέσων ενημέρωσης στη χώρα.