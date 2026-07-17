Ιωάννα Πηλιχού: «Είναι πολύ ευαίσθητη η ψυχή μου για να αντέχει την τοξικότητα»

Για τις εμπειρίες που τη διαμόρφωσαν, αλλά και για τη σημασία που έχει για την ίδια η ειλικρίνεια στις ανθρώπινες σχέσεις, μίλησε η Ιωάννα Πηλιχού σε συνέντευξή της στη δημοσιογράφο Δέσποινα Πολυχρονιάδου και το E-Daily.

Η ηθοποιός αναφέρθηκε σε δύσκολες στιγμές του παρελθόντος, κατά τις οποίες ήρθε αντιμέτωπη με συμπεριφορές που την επηρέασαν τόσο σε προσωπικό όσο και σε επαγγελματικό επίπεδο. Όπως εξήγησε, η ανάγκη της για αυθεντικές σχέσεις και ανθρώπους που την αποδέχονται πραγματικά αποτελεί βασική αξία στη ζωή της.

«Από μικρή είχα την πεποίθηση ότι δεν μπορούμε να αρέσουμε σε όλους. Είναι προβληματικό αν αρέσουμε σε όλους, δεν γίνεται αυτό. Δεν το κατανοώ, δεν θα γίνει ποτέ ζητούμενό μου. Θέλω αυτοί που είναι δίπλα μου να είναι γιατί γουστάρουν εμένα την ίδια. Είμαι ένας direct άνθρωπος, δεν κάνει σε όλους αυτό», ανέφερε χαρακτηριστικά η Ιωάννα Πηλιχού.

Η μάχη με τις τοξικές συμπεριφορές και οι δύσκολες προσωπικές εμπειρίες

Η ηθοποιός μίλησε και για τις φορές που συνάντησε τοξικές συμπεριφορές σε προσωπικό και επαγγελματικό επίπεδο, σημειώνοντας πως οι συγκεκριμένες εμπειρίες μπορεί να έχουν σημαντικές επιπτώσεις στην ψυχική αλλά και τη σωματική ευεξία ενός ανθρώπου.

«Σιχαίνομαι την τοξικότητα. Έχω συναναστραφεί με τοξικούς ανθρώπους είτε στην προσωπική μου ζωή είτε επάνω στη δουλειά μου. Είναι πολύ ευαίσθητη η ψυχή μου για να αντέχει την τοξικότητα και να μην τραυματίζεται, αυτό μπορεί να μεταφραστεί σε προβλήματα υγείας, άγχη».

Η ηθοποιός αναφέρθηκε και σε μια ιδιαίτερα δύσκολη προσωπική σχέση, περιγράφοντας έναν άνθρωπο του οποίου η πραγματική συμπεριφορά, όπως είπε, δεν ήταν εμφανής από την αρχή.

«Στην προσωπική μου ζωή έτυχε να γνωρίσω τρομερά τοξικό άνθρωπο, πέρασα πολύ δύσκολα και προφανώς δεν άντεξα πολύ καιρό δίπλα του. Μου έκανε τρομερή εντύπωση πώς μπορεί ένας άνθρωπος να είναι έτσι, είχε απίστευτα στοιχεία κακοποιητή και στην αρχή δεν φαινόταν καθόλου. Ναρκισσισμός, χειριστικότητα, να σε κάνει να νιώθεις ότι φταις», εξομολογείται η ηθοποιός αμέσως μετά.

Οι δοκιμασίες στον χώρο του θεάτρου και οι στιγμές αμφισβήτησης

Η συζήτηση έγινε ακόμη πιο προσωπική, όταν η Ιωάννα Πηλιχού αναφέρθηκε στις επαγγελματικές δοκιμασίες που κλήθηκε να αντιμετωπίσει κατά τη διάρκεια της πορείας της. Η ηθοποιός περιέγραψε στιγμές κατά τις οποίες βρέθηκε σε περιβάλλοντα όπου άνθρωποι με ισχυρή παρουσία και πολυετή εμπειρία στον χώρο επηρέαζαν σημαντικά τις ισορροπίες.

«Στην Ιωάννα πριν μπει στη δραματική σχολή θα της έλεγα “Προετοιμάσου, δεν είναι όλα τόσο ρόδινα όσο νομίζεις”. Πραγματικά, ειλικρινά, αυτό θα της έλεγα. Έχω υπάρξει σε δουλειές που με έχουν ρίξει πολύ ψυχολογικά, γιατί υπήρχαν άνθρωποι που ουσιαστικά έλυναν κι έδεναν λόγω των ετών που βρίσκονται σε αυτόν τον χώρο, της εμπειρίας, της αναγνωρισιμότητας», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Με εμφανή συγκίνηση και δάκρυα στα μάτια, η Ιωάννα Πηλιχού μίλησε και για τις περιόδους εκείνες που η πίεση ήταν τόσο έντονη, ώστε επέστρεφε από το θέατρο φορτισμένη συναισθηματικά και αναρωτιόταν αν θα μπορούσε να συνεχίσει την επαγγελματική της διαδρομή.

«Υπήρξαν σεζόν που με είχαν διαλύσει ψυχολογικά, γύριζα από το θέατρο και έκλαιγα κάθε βράδυ σπίτι μου και έλεγα “μάλλον πρέπει να αλλάξεις δουλειά, γιατί αν είναι να υφίστασαι αυτή τη συμπεριφορά μόνιμα, δεν θα αντέξεις κι αν πρέπει να γίνεις σαν αυτούς για να αντέξεις, δεν θέλω να σε δω έτσι”. Για τώρα αντέχω, μπορεί να έρθει μια στιγμή που να πω ότι δεν αντέχω», εξομολογήθηκε.