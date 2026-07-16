Σία Κοσιώνη: Η πρώτη ανάρτηση μετά τη μεταγραφή της στον ΑΝΤ1 – «Ανυπομονώ πραγματικά για όλα όσα έρχονται»

Την πρώτη της ανάρτηση μετά την ανακοίνωση της μεταγραφής της στον ΑΝΤ1 έκανε η Σία Κοσιώνη, σηματοδοτώντας την έναρξη ενός νέου κεφαλαίου στην επαγγελματική της πορεία.

Η δημοσιογράφος αποχώρησε από τον ΣΚΑΪ, έπειτα από 20 χρόνια συνεργασίας, και εντάχθηκε στο δυναμικό του σταθμού του Αμαρουσίου. Σύμφωνα με την επίσημη ανακοίνωση που εξέδωσε ο ΑΝΤ1 το μεσημέρι της Πέμπτης (16/7), η Σία Κοσιώνη θα συμμετέχει στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων ως σχολιάστρια, ενώ θα αναλάβει και δική της ενημερωτική εκπομπή.

Το μήνυμα της Σίας Κοσιώνη

Λίγες ώρες μετά την ανακοίνωση του τηλεοπτικού σταθμού, η δημοσιογράφος επιβεβαίωσε τη μεταγραφή της με ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, στην οποία αναφέρθηκε στη νέα επαγγελματική αρχή και ευχαρίστησε όσους την εμπιστεύθηκαν.

«Με μεγάλη χαρά και ακόμη μεγαλύτερη προσμονή ανοίγω σήμερα ένα νέο κεφάλαιο στην επαγγελματική μου διαδρομή», έγραψε η Σία Κοσιώνη, δημοσιεύοντας παράλληλα μία φωτογραφία της.

Στη συνέχεια, ανέφερε: «Από σήμερα ανήκω στην οικογένεια του ΑΝΤ1, σε μια νέα αρχή για μένα, την οποία υποδέχομαι με ενθουσιασμό και ανυπομονησία. Με την ίδια αφοσίωση στην απαιτητική αποστολή της ενημέρωσης, με πάθος για τη δουλειά που αγαπώ, με σκληρή δουλειά και πάντα με απόλυτο σεβασμό στους τηλεθεατές και στις ανάγκες τους, ανυπομονώ για το νέο μας τηλεοπτικό ραντεβού.

Θέλω να ευχαριστήσω από καρδιάς όλους όσοι με εμπιστεύθηκαν και με υποδέχονται με τόση ζεστασιά. Ανυπομονώ πραγματικά για όλα όσα έρχονται! Καλή μας αρχή!».