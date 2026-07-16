Φωτιά στην Εργάνη Ροδόπης- Επιχειρούν και εναέρια μέσα

Πυρκαγιά ξέσπασε σε χαμηλή βλάστηση κοντά στην τοπική κοινότητα Εργάνης στη Ροδόπη, με το Πυροσβεστικό Σώμα να κινητοποιεί άμεσα επίγειες και εναέριες δυνάμεις για την κατάσβεση. Στο σημείο επιχειρούν 24 πυροσβέστες, επτά οχήματα, μία ομάδα πεζοπόρων και τέσσερα εναέρια μέσα, με τη συνδρομή υδροφόρων του Δήμου Μαρώνειας-Σαπών. Το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Ξάνθης μεταβαίνει για τη διερεύνηση των αιτιών

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Φωτιά, πυροσβεστική, δασική πυρκαγιά
φωτογραφία αρχείου
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Πυρκαγιά ξέσπασε σε χαμηλή βλάστηση κοντά στην τοπική κοινότητα Εργάνης στη Ροδόπη. Το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος ενημερώθηκε στις περίπου 18:30.
  • Στο πεδίο επιχειρούν 24 πυροσβέστες με επτά οχήματα και μία ομάδα πεζοπόρων της 7ης ΕΜΟΔΕ, ενώ από αέρος ρίψεις νερού πραγματοποιούν τρία αεροσκάφη και ένα ελικόπτερο.
  • Το Ενιαίο Συντονιστικό Κέντρο Επιχειρήσεων και Διαχείρισης Κρίσεων (ΕΣΚΕΔΙΚ) λαμβάνει συνεχή εικόνα εξέλιξης της πυρκαγιάς από drone. Στο σημείο μεταβαίνει το Ανακριτικό Κλιμάκιο Ξάνθης για τη διερεύνηση των αιτίων.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Πυρκαγιά ξέσπασε σε χαμηλή βλάστηση κοντά στην τοπική κοινότητα Εργάνης στη Ροδόπη.

Το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος ενημερώθηκε για τη φωτιά στις περίπου 18:30 και άμεσα κινητοποιήθηκαν τόσο επίγειες όσο και εναέριες δυνάμεις.

Στο πεδίο επιχειρούν 24 πυροσβέστες με επτά οχήματα και μία ομάδα πεζοπόρων της 7ης ΕΜΟΔΕ, ενώ από αέρος ρίψεις νερού πραγματοποιούν τρία αεροσκάφη και ένα ελικόπτερο. Παράλληλα, υδροφόρες του Δήμου Μαρώνειας -Σαπών συνδράμουν στο έργο της κατάσβεσης, υποστηρίζοντας τις επιχειρήσεις του Πυροσβεστικού Σώματος.

Σημειώνεται ότι το Ενιαίο Συντονιστικό Κέντρο Επιχειρήσεων και Διαχείρισης Κρίσεων (ΕΣΚΕΔΙΚ) λαμβάνει συνεχή εικόνα εξέλιξης της πυρκαγιάς από το drone μέσω οπτικής και θερμικής κάμερας.

Στο σημείο μεταβαίνει το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Ξάνθης, προκειμένου να διερευνήσει τα αίτια εκδήλωσης της πυρκαγιάς.

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