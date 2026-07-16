Marfin: Δύο σακίδια κι ένα σημάδι στο μέτωπο οδήγησαν την ΕΛ.ΑΣ. στην ταυτοποίηση των κατηγορούμενων – Οι φωτογραφίες που τους «αποκάλυψαν»

Δύο χαρακτηριστικά σακίδια και ένα ιδιαίτερο σημάδι στο μέτωπο φέρεται να αποτέλεσαν βασικά στοιχεία της έρευνας της ΕΛ.ΑΣ. για την ταυτοποίηση των δύο κατηγορουμένων για την εμπρηστική επίθεση στο υποκατάστημα της Marfin, τον Μάιο του 2010.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της αστυνομικής έρευνας, οι αρμόδιοι αξιωματικοί συνέκριναν φωτογραφικό υλικό από την ημέρα της επίθεσης με παλαιότερες φωτογραφίες των κατηγορουμένων, οι οποίες είχαν ληφθεί κατά τη διάρκεια διακοπών τους από το 2008 έως το 2010.

Η σύγκριση επικεντρώθηκε σε δύο σακίδια, σε ένα χαρακτηριστικό σημάδι στο μέτωπο του ενός κατηγορουμένου και στον σωματότυπο του δεύτερου. Τα στοιχεία αυτά συμπεριλήφθηκαν στην τεχνική έκθεση της Διεύθυνσης Εγκληματολογικών Ερευνών, η οποία αριθμεί 117 σελίδες.

Το φωτογραφικό αρχείο που εξετάστηκε το 2020

Οι αστυνομικές Αρχές είχαν συγκεντρώσει από την πρώτη στιγμή οπτικό υλικό και άλλα στοιχεία από την επίθεση στη Marfin. Ωστόσο, η έρευνα φέρεται να προχώρησε σημαντικά το 2020, όταν αξιωματικοί που εξέταζαν διαφορετική υπόθεση, απέκτησαν πρόσβαση σε εκτεταμένο φωτογραφικό αρχείο με πρόσωπα που φέρονταν να κινούνται στον αντιεξουσιαστικό χώρο.

Κατά την εξέταση του αρχείου, οι ερευνητές εντόπισαν αντικείμενα με χαρακτηριστικά παρόμοια με εκείνα που διακρίνονταν στα οπτικά ντοκουμέντα από την επίθεση. Οι αστυνομικοί εστίασαν ιδιαίτερα σε δύο τσάντες πλάτης, τις οποίες θεωρούν ότι αναγνώρισαν τόσο στις εικόνες από τη Marfin όσο και σε παλαιότερες φωτογραφίες των κατηγορουμένων.

Παρότι οι δράστες φορούσαν κουκούλες, μαντήλια και κράνη κατά τη διάρκεια της επίθεσης, οι ειδικοί ανέλυσαν τα ακάλυπτα σημεία του κρανίου και του προσώπου τους. Παράλληλα, εξέτασαν τον σωματότυπο, την ενδυμασία και τα αντικείμενα που έφεραν.

Σύμφωνα με την τεχνική έκθεση, ένα ιδιαίτερο σημάδι στο μέτωπο του κατηγορουμένου με το προσωνύμιο «Εναερίτης» αποτέλεσε ένα από τα στοιχεία που συνέβαλαν στην ταυτοποίησή του. Στην περίπτωση του δεύτερου κατηγορουμένου, με το προσωνύμιο «Ψηλός», οι αστυνομικοί συνέκριναν τον χαρακτηριστικό σωματότυπό του με πλάνα από κάμερες ασφαλείας και φωτογραφίες από τα επεισόδια.

Τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά των δύο σακιδίων

Το πρώτο σακίδιο είναι μαύρο και φέρει, σύμφωνα με την αστυνομική έρευνα, ένα κόκκινο σύμβολο πανκ μουσικού συγκροτήματος, το οποίο φαίνεται να έχει σχεδιαστεί με το χέρι. Οι αξιωματικοί του Τμήματος Ανθρωποκτονιών θεωρούν ότι εντόπισαν το ίδιο σύμβολο σε φωτογραφικά καρέ από την ημέρα της επίθεσης.

Το δεύτερο σακίδιο είναι ανοιχτόχρωμο και διακρίνεται, κατά τις ίδιες πληροφορίες, από ίχνη σκουριάς στα φερμουάρ του. Οι ερευνητές εκτιμούν ότι τα συγκεκριμένα χαρακτηριστικά συνδέουν τα πρόσωπα που εμφανίζονται στις φωτογραφίες από τις διακοπές με εκείνα που έχουν καταγραφεί στα ντοκουμέντα από τη Marfin.

Σε δύο από τις επίμαχες φωτογραφίες, οι αστυνομικοί θεωρούν ότι απεικονίζεται ο άνδρας τον οποίο περιγράφουν ως τον «ψηλό» στα οπτικά ντοκουμέντα της επίθεσης. Ο ίδιος φέρεται να κρατά σε καθεμία από τις φωτογραφίες ένα από τα δύο σακίδια που εξετάστηκαν.

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Marfin: Σε Μαλανδρίνο και Ναύπλιο οι δύο προφυλακισθέντες

Στις φυλακές Μαλανδρίνου και Ναυπλίου οδηγούνται οι δύο άνδρες που προφυλακίστηκαν για την εμπρηστική επίθεση στο υποκατάστημα της Marfin, η οποία είχε ως αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους τρεις εργαζόμενοι.

Οι δύο κατηγορούμενοι αναμένεται να μεταχθούν υπό αυστηρά μέτρα ασφαλείας, μετά την ολοκλήρωση των προβλεπόμενων διαδικασιών.

Η μεταγωγή των δύο κατηγορουμένων

Στις φυλακές Μαλανδρίνου αναμένεται να μεταφερθεί ο 42χρονος, ο οποίος, σύμφωνα με την Αστυνομία, κατηγορείται ότι έσπασε την τζαμαρία της τράπεζας κατά τη διάρκεια της επίθεσης.

Η απόφαση για τη μεταγωγή του στο συγκεκριμένο σωφρονιστικό κατάστημα συνδέεται με τη βαρύτητα των πράξεων που του αποδίδονται. Ο 42χρονος κατηγορείται ως άμεσος αυτουργός ενέργειας που, σύμφωνα με το κατηγορητήριο, συνέβαλε στον θάνατο των τριών υπαλλήλων.

Στις φυλακές Μαλανδρίνου κρατούνται, μεταξύ άλλων, βαρυποινίτες που έχουν καταδικαστεί για σοβαρά αδικήματα, όπως ανθρωποκτονίες, ληστείες και συμμετοχή σε οργανωμένο έγκλημα.

Ο δεύτερος κατηγορούμενος, ο οποίος αναφέρεται ως «Εναερίτης», αναμένεται να μεταφερθεί στις φυλακές Ναυπλίου. Το συγκεκριμένο σωφρονιστικό κατάστημα λειτουργεί ως δικαστική φυλακή και φιλοξενεί κυρίως υπόδικους, καθώς και κρατούμενους που εκτίουν μικρότερες ποινές.

Τα μέτρα ασφαλείας στις φυλακές

Σύμφωνα με το προβλεπόμενο πρωτόκολλο, οι δύο κατηγορούμενοι θα παραμείνουν αρχικά για λίγες ημέρες σε απομόνωση. Κατά το διάστημα αυτό θα υποβληθούν σε ιατρικούς ελέγχους και θα πραγματοποιήσουν συνεντεύξεις με τις διευθύνσεις των σωφρονιστικών καταστημάτων.

Στη συνέχεια, οι αρμόδιες υπηρεσίες θα αξιολογήσουν τα δεδομένα και θα αποφασίσουν την τοποθέτησή τους σε κελιά αυξημένης ασφάλειας ή προστασίας. Στόχος των μέτρων είναι να περιοριστεί η άμεση επαφή τους με άλλους κρατούμενους και να αποτραπούν πιθανά επεισόδια.