Marfin: «Αθώα» δηλώνει η 46χρονη που κρατείται στο Λονδίνο – «Δεν έχω την παραμικρή σύνδεση με το άθλιο γεγονός της δολοφονίας των ανθρώπων»

Την αθωότητά της υποστηρίζει η 46χρονη που κρατείται στο Λονδίνο, εν αναμονή της έκδοσής της στην Ελλάδα, σχετικά με την υπόθεση της εμπρηστικής επίθεσης στη Marfin.

Σε δήλωσή της στον ANT1, η 46χρονη αναφέρει ότι επιστρέφει οικειοθελώς στην Ελλάδα και ότι θα τεθεί στη διάθεση των διωκτικών Αρχών. Παράλληλα, αρνείται οποιαδήποτε σχέση με την επίθεση και χαρακτηρίζει τη δολοφονία των εργαζομένων της τράπεζας «άθλιο γεγονός».

«Επιστρέφω στην Ελλάδα οικειοθελώς και τίθεμαι στη διάθεση των διωκτικών Αρχών για την όποια έρευνα διεξάγουν, έχοντας την ελπίδα ότι θα τύχω δίκαιης αντιμετώπισης, καθώς είμαι αθώα. Δεν έχω την παραμικρή σύνδεση με το άθλιο γεγονός της δολοφονίας των ανθρώπων της Marfin», δηλώνει η 46χρονη.

Η 46χρονη παραμένει υπό κράτηση στη βρετανική πρωτεύουσα, έως την ολοκλήρωση της διαδικασίας για την έκδοσή της στην Ελλάδα.