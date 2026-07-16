Marfin: «Αθώα» δηλώνει η 46χρονη που κρατείται στο Λονδίνο – «Δεν έχω την παραμικρή σύνδεση με το άθλιο γεγονός της δολοφονίας των ανθρώπων»

Η 46χρονη που κρατείται στο Λονδίνο αρνείται οποιαδήποτε εμπλοκή στην εμπρηστική επίθεση στη Marfin και δηλώνει ότι επιστρέφει οικειοθελώς στην Ελλάδα, προκειμένου να τεθεί στη διάθεση των διωκτικών αρχών.

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Κοινωνία

Marfin, Μαρφίν, Τραγωδία
Φωτογραφία αρχείου: Intime
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Την αθωότητά της υποστηρίζει η 46χρονη που κρατείται στο Λονδίνο, εν αναμονή της έκδοσής της στην Ελλάδα, σχετικά με την υπόθεση της εμπρηστικής επίθεσης στη Marfin.
  • Η 46χρονη δηλώνει ότι επιστρέφει οικειοθελώς στην Ελλάδα και αρνείται οποιαδήποτε σχέση με την επίθεση, χαρακτηρίζοντας τη δολοφονία των εργαζομένων «άθλιο γεγονός».
  • «Είμαι αθώα. Δεν έχω την παραμικρή σύνδεση με το άθλιο γεγονός της δολοφονίας των ανθρώπων της Marfin», δηλώνει η 46χρονη.

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Την αθωότητά της υποστηρίζει η 46χρονη που κρατείται στο Λονδίνο, εν αναμονή της έκδοσής της στην Ελλάδα, σχετικά με την υπόθεση της εμπρηστικής επίθεσης στη Marfin.

Σε δήλωσή της στον ANT1, η 46χρονη αναφέρει ότι επιστρέφει οικειοθελώς στην Ελλάδα και ότι θα τεθεί στη διάθεση των διωκτικών Αρχών. Παράλληλα, αρνείται οποιαδήποτε σχέση με την επίθεση και χαρακτηρίζει τη δολοφονία των εργαζομένων της τράπεζας «άθλιο γεγονός».

«Επιστρέφω στην Ελλάδα οικειοθελώς και τίθεμαι στη διάθεση των διωκτικών Αρχών για την όποια έρευνα διεξάγουν, έχοντας την ελπίδα ότι θα τύχω δίκαιης αντιμετώπισης, καθώς είμαι αθώα. Δεν έχω την παραμικρή σύνδεση με το άθλιο γεγονός της δολοφονίας των ανθρώπων της Marfin», δηλώνει η 46χρονη.

Η 46χρονη παραμένει υπό κράτηση στη βρετανική πρωτεύουσα, έως την ολοκλήρωση της διαδικασίας για την έκδοσή της στην Ελλάδα.

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