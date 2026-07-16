Κυψέλη: Ανεξάρτητοι εμπειρογνώμονες του ΤΕΕ θα ελέγξουν τα κτίρια – Τι αποφασίστηκε στη σύσκεψη υπό τον Νίκο Ταχιάο για τις ζημιές

Ο ορισμός ανεξάρτητων πραγματογνωμόνων από το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος για τον έλεγχο των ζημιών σε κτίρια της Κυψέλης, καθώς και την εκπόνηση ειδικής γεωτεχνικής μελέτης πριν από την επανέναρξη της διάνοιξης της σήραγγας της Γραμμής 4 του Μετρό αποφασίστηκε σε σημερινή σύσκεψη στο υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών υπό τον αρμόδιο υφυπουργό Νίκο Ταχιάο, λόγω των προβλημάτων στην περιοχή μετά την διέλευση του TBM (μετροπόντικα) «ΝΙΚΗ».

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση της Ελληνικό Μετρό η σύσκεψη έγινε στο υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών με θέματα αφενός την αντιμετώπιση των ζημιών που παρατηρήθηκαν σε διαμερίσματα της Κυψέλης μετά την διέλευση του TBM (μετροπόντικα) «ΝΙΚΗ» και αφετέρου την ασφαλή επανέναρξη της διάνοιξης της σήραγγας της Γραμμής 4.

Είχε προηγηθεί συνάντηση μηχανικών της «Ελληνικό Μετρό Α.Ε.», και της αναδόχου κοινοπραξίας, υπό τον πρόεδρο και τον διευθύνοντα σύμβουλο της εταιρίας κ.κ. Χρήστο Καραδήμα και Χρήστο Φαφούτη, με τον δεήμαρχο Αθηναίων Χάρη Δούκα, συνεργάτες του και εκπροσώπους των ενοίκων των επηρεασθέντων κτιρίων. Στη διάρκειά της και σε εποικοδομητικό κλίμα, τα στελέχη της Ελληνικό Μετρό Α.Ε. και της κατασκευάστριας κοινοπραξίας ενημέρωσαν τους συνομιλητές τους για τα πραγματικά περιστατικά στην διέλευση από την περιοχή της Κυψέλης και τα πρωτόκολλα ασφαλείας που ακολουθεί το έργο και άκουσαν τις απόψεις τους.

Τι αποφασίστηκε στη σύσκεψη

Πιο αναλυτικά, όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση, στη σύσκεψη υπό τον υφυπουργό αποφασίστηκαν:

1. Η «Ελληνικό Μετρό Α.Ε.» θα αιτηθεί στο Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος, τεχνικό σύμβουλο της πολιτείας, τον ορισμό πραγματογνωμόνων, οι οποίοι θα επισκεφθούν τα κτίρια και τα διαμερίσματα στα οποία έχουν εμφανισθεί ζημίες και θα εκδώσουν σχετικά πορίσματα για την κατάσταση των κατασκευών. Η σχετική δαπάνη δεν θα βαρύνει τους ιδιώτες.

Σκοπός της πρωτοβουλίας αυτής είναι να υπάρξει και η τεκμηριωμένη γνώμη τρίτων προς το έργο ειδικών, ώστε να εδραιωθεί η αίσθηση ασφαλείας των ενοίκων και να επιβεβαιωθεί η επάρκεια των αποκαταστάσεων τις οποίες υποχρεούται από την σύμβασή της να εκτελέσει -και εκτελεί ήδη όπου έχει ζητηθεί- η ανάδοχος κοινοπραξία. Στη διάθεση των πραγματογνωμόνων θα τεθούν όλα τα δεδομένα, τα οποία έχουν καταγραφεί εφόσον θεωρηθούν απαραίτητα για το έργο τους.

2. Προκειμένου στις αμέσως προσεχείς εβδομάδες να επανεκκινήσουν οι εργασίες διάνοιξης της σήραγγας, εκπονείται για λογαριασμό της αναδόχου κοινοπραξίας μελέτη των συνθηκών διάτρησης και των ιδιαίτερων γεωτεχνικών συνθηκών από εξειδικευμένους εμπειρογνώμονες.

Τα πορίσματα και η μεθοδολογία της σχετικής έκθεσης θα παρουσιαστούν πριν από την έναρξη των εργασιών, ώστε να υπάρξει δημόσια πληροφόρηση σχετικά με τα επιπρόσθετα μέτρα που υιοθετούνται για την πλήρη ασφάλεια των υπερκείμενων κατασκευών και των χρηστών τους, στο ιδιαίτερο γεωτεχνικό περιβάλλον στο οποίο εξελίσσεται σε αυτήν τη φάση, το έργο της Γραμμής 4.

«Η Ελληνικό Μετρό Α.Ε. διαβεβαιώνει για μία ακόμη φορά, ότι τα στελέχη της εταιρίας και οι επιλεγέντες κατά περίπτωση ανάδοχοι των μελετών και των έργων της, διαθέτουν στο ακέραιο την απαιτούμενη τεχνογνωσία για την υλοποίηση έργων αστικού σιδηροδρόμου και στα πιο δυσμενή περιβάλλοντα, ενώ και στα συμβατικά τεύχη υιοθετούν τα πιο αυστηρά πρωτόκολλα για θέματα ασφαλείας και για την αποκατάσταση τυχόν ζημιών. Παράλληλα, βασική μέριμνα της εταιρίας αποτελεί και η θεμελίωση της εμπιστοσύνης των πολιτών στην ασφάλεια και την ποιότητα των έργων.» επισημαίνεται στην ανακοίνωση.