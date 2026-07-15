Κυψέλη: «Υπάρχουν ρωγμές σε τουλάχιστον 15 πολυκατοικίες», λένε κάτοικοι της περιοχής – «Δεν έχει διαπιστωθεί ζήτημα στατικής λειτουργίας», απαντά η Ελληνικό Μετρό

Ανησυχία και προβληματισμό έχουν προκαλέσει στους κατοίκους στην Κυψέλη, οι ρωγμές που καταγράφονται σε πολυκατοικίες γύρω από το εργοτάξιο της Γραμμής 4 του μετρό και δη στην περιοχή από την πλατεία της Κυψέλης μέχρι και τα δικαστήρια της Ευελπίδων.

Ένοικοι και ιδιοκτήτες των πολυκατοικιών υποστηρίζουν ότι οι ζημιές δεν είναι λίγες και ζητούν την άμεση παρέμβαση των Αρχών, με την Ελληνικό Μετρό να απαντά πως δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα στατικής λειτουργίας των κτιρίων, ούτε και επηρεασμός του φέροντος οργανισμού.

«Αυτά (οι ρωγμές) είναι από περίπου 9 Μαρτίου. Επειδή το φαινόμενο συνεχίστηκε για αρκετό καιρό, οι ρωγμές έχουν αποκτήσει άλλο εύρος τώρα», σημειώνει ιδιοκτήτης στην περιοχή.

Άλλη κάτοικος αναφέρει ότι «σχηματίστηκε ρωγμή ανάμεσα σε δύο πολυκατοικίες. Υπάρχουν αρκετές ρωγμές σε διαμερίσματα, στην τοιχοποιία και στους φωταγωγούς. Φοβάμαι ιδιαίτερα γιατί βλέπω ρωγμές και δεν ξέρω, δεν μπορώ να μαντέψω αν είναι η κολώνα ή κάτι άλλο».

«Φωνάξαμε πολιτικούς μηχανικούς από την κοινοπραξία, οι οποίοι μας είπαν ότι η πολυκατοικία έχει υποστεί μια καθίζηση της τάξεως των 1,8 εκατοστών αλλά ομοιόμορφη και πιστεύουν ότι δεν υπάρχει θέμα με τη στατικότητα του κτιρίου», σημείωσε άλλος ιδιοκτήτης.

«Ξαφνικά άρχισαν μετά τα έργα να εμφανίζονται ρωγμές παντού», λέει ενοικιαστής πολυκατοικίας στον ΑΝΤ1. Τουλάχιστον 15 πολυκατοικίες, σύμφωνα με τους κατοίκους, εμφανίζουν ρωγμές.

«Μπλόκαρε η πόρτα της πολυκατοικίας. Την έφτιαξαν την ίδια ημέρα, παρόλα αυτά δεν είμαστε σίγουροι για την ασφάλειά μας», τονίζει άλλη ένοικος.

«Ήρθε ο μηχανικός μας είπε ότι δεν είναι κάτι σοβαρό αλλά για μας είναι σοβαρό γιατί με τις πρώτες βροχές τον χειμώνα δεν ξέρουμε τι θα γίνει», αναφέρει κάτοικος της περιοχής στην κάμερα του σταθμού.

Η ανακοίνωση της «Ελληνικό Μετρό»

Σε κανένα κτίριο στην Κυψέλη δεν έχει διαπιστωθεί ζήτημα στατικής λειτουργίας ή επηρεασμός του φέροντος οργανισμού, διαβεβαιώνει η Ελληνική Μετρό σε ανακοίνωση της. Παράλληλα, ο ανάδοχος του έργου ως οφείλει έχει ήδη δρομολογήσει και εκτελεί, με μέριμνα, ευθύνη και δαπάνες του, εργασίες αποκατάστασης των ρηγματώσεων σε συνεργασία με τους ιδιοκτήτες και τους ενοίκους των κτιρίων.

Όπως αναφέρει η Ελληνικό Μετρό: Από τις 08/05/26 οι εργασίες του TBM έχουν ανασταλεί καθώς διαπιστώθηκαν μη αναμενόμενες και ανιχνεύσιμες συνθήκες στο ιδιαίτερο ασθενές γεωλογικό υπόβαθρο που είχε ήδη μελετηθεί, κατά τη φάση σχεδιασμού του έργου. Η επιλογή αυτή ήταν συνέπεια της διαπίστωσης μετακινήσεων που υπερέβαιναν αυτές που είχαν προβλεφθεί στη μελέτη. Τα στελέχη του Ελληνικού Μετρό και του Αναδόχου έχουν λάβει από την πρώτη στιγμή όλα τα κτίρια, έχουν κάνει αυτοψίες και ενημερώνουν τους ενοίκους για την πραγματική έκταση του ζητήματος.

Επισημαίνεται ότι, βάσει των μέχρι σήμερα στοιχείων από τους σχετικούς ελέγχους, σε κανένα κτίριο δεν έχει διαπιστωθεί ζήτημα στατικής λειτουργίας ή επηρεασμός του φέροντος οργανισμού, ενώ από την ενόργανη παρακολούθηση δεν προκύπτει καμία περαιτέρω εξέλιξη του φαινομένου.

Παράλληλα, ο Ανάδοχος του έργου ως οφείλει έχει ήδη δρομολογήσει και εκτελεί, με μέριμνα, ευθύνη και δαπάνες του, εργασίες αποκατάστασης των ρηγματώσεων σε συνεργασία με τους ιδιοκτήτες και τους ενοίκους των κτιρίων.

Κατόπιν εντολής της Ελληνικό Μετρό στον Ανάδοχο του έργου και προκειμένου να επαναληφθούν οι εργασίες του TBM, βρίσκεται σε εξέλιξη τεχνική διερεύνηση με τη συνδρομή ειδικών τεχνικών συμβούλων από την Ελλάδα και το εξωτερικό. Δεν πρέπει να επισημανθεί ότι τα TBM (Μετροπόντικες) του έργου είναι μηχανήματα τελευταίας γενιάς, σχεδιασμένα για εκδόσεις σηράγγων σε ιδιαίτερα εδάφη με δυνατότητα συνεχούς ελέγχου και προσαρμογής στις εκάστοτε γεωτεχνικές συνθήκες.

Η κατασκευή της σήραγγας της Γραμμής 4 του μετρό, όπως επισημαίνει η εταιρεία, εκτελείται σε πλήρη συμμόρφωση με τα πιο σύγχρονα πρότυπα ασφαλείας για την κατασκευή σηράγγων σε αστικό περιβάλλον.

Ήδη έχει ολοκληρωθεί επιτυχώς από το TBM Αθηνά η διάνοιξη στο τμήμα «Γουδή -Ευαγγελισμός» και έχει ξεκινήσει η αποσυναρμολόγησή του. Στο τμήμα «Άλσος Βεΐκου – Ευαγγελισμός» επιχειρεί το TBM Νίκη, το οποίο έχει διέλθει κάτω από την πλατεία της Κυψέλης με κατεύθυνση προς τα δικαστήρια.

Εισαγγελική παρέμβαση

Σημειώνεται ότι ο προϊστάμενος της Εισαγγελίας Πρωτοδικών της Αθήνας διέταξε διέταξε κατεπείγουσα προκαταρκτική έρευνα μετά τις καταγγελίες για τις ρωγμές σε σπίτια στην Κυψέλη.

Ο εισαγγελικός λειτουργός που καλείται να κάνει την έρευνα, καλείται να δει εάν υπάρχει όντως επικινδυνότητα, εάν υπάρχουν αξιόποινες πράξεις και κατ’ επέκταση να αποδοθούν οι σχετικές ευθύνες.

Χάρης Δούκας για Κυψέλη: Πολλοί κάτοικοι εγκατέλειψαν τα σπίτια τους

Το όλο ζήτημα που έχει ανακύψει από την κατασκευή της γραμμής 4 του μετρό σχολίασε και ο δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Δούκας.

Σε ανάρτηση που έκανε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ο Δήμαρχος Αθηναίων αναφέρει ότι «πολλοί κάτοικοι αναγκάστηκαν να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους», τονίζοντας ότι το θέμα θα τεθεί στο Δημοτικό Συμβούλιο.

Ο κ. Δούκας αναφέρει επίσης ότι «ο Δήμος Αθηναίων με κάθε νόμιμο μέσο θα προασπίσει τους πολίτες και την περιουσία τους».

Η ανάρτηση του Χάρη Δούκα

«Στην περιοχή της Κυψέλης που πραγματοποιούνται εργασίες του μετρό, παρατηρήθηκαν επικίνδυνες ρωγμές και βλάβες σε διψήφιο αριθμό πολυκατοικιών.

Ως αποτέλεσμα, πολλοί κάτοικοι αναγκάστηκαν να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους.

Έθεσα σήμερα το θέμα στον αρμόδιο εισαγγελέα, ο οποίος στη συνέχεια διέταξε κατεπείγουσα προκαταρκτική εξέταση για αναζήτηση ευθυνών.

Παράλληλα, ζητώ συνάντηση με το αρμόδιο Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών και τη Διοίκηση του Ελληνικού Μετρό.

Μάλιστα, υπάρχει ήδη προγραμματισμένη συζήτηση του σοβαρού αυτού θέματος στο σημερινό Δημοτικό Συμβούλιο της Αθήνας.

Ο Δήμος Αθηναίων με κάθε νόμιμο μέσο θα προασπίσει τους πολίτες και την περιουσία τους».