Πέθανε ο Λορέντζο Καριέρε – Ήταν γιος της Ματούλας και σύζυγος της Έλενας Κατραβα

Θλίψη έχει προκαλέσει η είδηση του θανάτου του Λορέντζο Καριέρε, ο οποίος πέθανε την Τετάρτη 15 Ιουλίου. Ήταν ο γιος της ηθοποιού και τραγουδίστριας Ματούλας, και έγινε ευρύτερα γνωστός μέσα από τη συμμετοχή του στο τηλεοπτικό ριάλιτι «Bar» του Mega.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο Λορέντζο Καριέρε αντιμετώπιζε το τελευταίο διάστημα σοβαρό πρόβλημα υγείας. Μέχρι στιγμής, δεν έχουν δημοσιοποιηθεί περισσότερα στοιχεία για την κατάσταση της υγείας του ή την ακριβή αιτία του θανάτου του.

Η συμμετοχή στο «Bar» και η ενασχόληση με τη μουσική

Ο Λορέντζο Καριέρε έγινε γνωστός στο ευρύ κοινό το 2002, όταν συμμετείχε στο «Bar», ένα από τα δημοφιλέστερα τηλεοπτικά ριάλιτι εκείνης της περιόδου. Πριν από την τηλεοπτική εμφάνισή του, είχε εργαστεί ως μοντέλο. Μετά την ολοκλήρωση του παιχνιδιού, ασχολήθηκε επαγγελματικά με τη μουσική. Μαζί με τον συμπαίκτη του στο «Bar», Γιώργο Ελευθέρα, δημιούργησε το συγκρότημα «Φίλοι για Πάντα».

Ο γάμος με την Έλενα Κατραβά και οι δύο γιοι τους

Ο Λορέντζο Καριέρε ήταν παντρεμένος με την Έλενα Κατραβά, με την οποία απέκτησε δύο γιους, τον 16χρονο Αλεσάντρο και τον 14χρονο Ρομπέρτο. Ο μικρότερος γιος του πήρε το όνομα του παππού του από την πλευρά του πατέρα του.

Η οικογένεια και η σχέση με τη Ματούλα

Ο Λορέντζο Καριέρε γεννήθηκε το 1975 και ήταν γιος της Ματούλας, κατά κόσμον Διαμάντως Κουτροπούλου, και του Ιταλού επιχειρηματία Ρομπέρτο Καριέρε. Οι γονείς του παντρεύτηκαν το 1974, ωστόσο ο γάμος τους δεν διήρκεσε και στη συνέχεια ακολούθησαν χωριστούς δρόμους.

Ο Ρομπέρτο Καριέρε δημιούργησε αργότερα νέα οικογένεια με τη Μαριαλένα Οικονομίδου, με την οποία απέκτησε ακόμη δύο παιδιά. Ο ίδιος πέθανε το 2015, σε ηλικία 70 ετών.

Κατά καιρούς, δημοσιεύματα ανέφεραν ότι η σχέση του Λορέντζο Καριέρε με τη μητέρα του πέρασε περιόδους έντασης και αποξένωσης, οι οποίες είχαν απασχολήσει τα μέσα ενημέρωσης.

Η Ματούλα πέθανε το 2023. Λίγο πριν από τον θάνατό της, είχε παραχωρήσει συνέντευξη στην εκπομπή «Ποιος είναι πρωινιάτικα» του OPEN, στην οποία είχε μιλήσει για την προσωπική και επαγγελματική πορεία της, τη δραστηριότητά της στο τραγούδι και τον κινηματογράφο, καθώς και για τις δυσκολίες που αντιμετώπισε στη ζωή της.

Στην ίδια συνέντευξη είχε αναφερθεί στην περίοδο κατά την οποία βρέθηκε στη φυλακή, επισημαίνοντας ότι εκεί κατάφερε να απεξαρτηθεί από τα ναρκωτικά. Παράλληλα, είχε μιλήσει για τη σχέση της με τον Ανδρέα Μπάρκουλη, αλλά και για την αγάπη της προς τον Τόλη Βοσκόπουλο και τα τραγούδια του.