Μάρω Κοντού: Την Παρασκευή η κηδεία της σπουδαίας ηθοποιού – Η τελευταία επιθυμία της

Η σπουδαία ηθοποιός Μάρω Κοντού απεβίωσε σε ηλικία 92 ετών, βυθίζοντας σε θλίψη τον καλλιτεχνικό κόσμο. Η κηδεία της θα τελεστεί την Παρασκευή, 17 Ιουλίου στις 11:00 στο Α' Νεκροταφείο Αθηνών, ενώ η οικογένειά της παρακαλεί αντί στεφάνων να γίνουν δωρεές στο κέντρο βρεφών «ΜΗΤΕΡΑ» του οποίου υπήρξε πρόεδρος. Η Μάρω Κοντού είχε εκμυστηρευτεί στον Πρόεδρο της Βουλής, Νικήτα Κακλαμάνη, την τελευταία της επιθυμία.

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ΜΑΡΩ ΚΟΝΤΟΥ
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Η σπουδαία ηθοποιός Μάρω Κοντού απεβίωσε σε ηλικία 92 ετών, βυθίζοντας στη θλίψη τον καλλιτεχνικό κόσμο. Η κηδεία της θα τελεστεί την Παρασκευή, 17 Ιουλίου, στο Α’ Νεκροταφείο Αθηνών.
  • Η Μάρω Κοντού είχε εκμυστηρευτεί στον Νικήτα Κακλαμάνη την τελευταία της επιθυμία: να αφήσει μπροστά στην άδεια καρέκλα της ένα τσιγάρο και ένα ποτήρι ουίσκι στην επόμενη συνάντηση της παρέας τους.
  • Η οικογένεια της εκλιπούσας παρακάλεσε, αντί στεφάνων, να γίνουν δωρεές στο κέντρο βρεφών «ΜΗΤΕΡΑ», του οποίου η Μάρω Κοντού υπήρξε πρόεδρος.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Tην Παρασκευή, 17 Ιουλίου στις 11:00 στο Α’ Νεκροταφείο Αθηνών θα γίνει η κηδεία της Μάρως Κοντού, η οποία άφησε την τελευταία της πνοή σήμερα, σε ηλικία 92 ετών βυθίζοντας στη θλίψη τον καλλιτεχνικό κόσμο.

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Η ηθοποιός έχει αφήσει ανεξίτηλο το στίγμα της στον κινηματογράφο και το θέατρο μέσα από εμβληματικές ερμηνείες. Επικήδειο θα εκφωνήσει ο Πρόεδρος της Βουλής και στενός της φίλος, Νικήτας Κακλαμάνης.

Σε εκείνον μάλιστα, η Μάρω Κοντού είχε εκμυστηρευτεί την τελευταία της επιθυμία. Συγκεκριμένα, η ηθοποιός τού είχε ζητήσει, σύμφωνα με ρεπορτάζ του MEGA, την επόμενη φορά που η παρέα τους θα βρεθεί για φαγητό ή για μπιρίμπα, να αφήσει μπροστά στην άδεια καρέκλα της ένα τσιγάρο και ένα ποτήρι ουίσκι.

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Στην σελίδα που έχουν δημιουργήσει οι φανς στο Facebook αναφέρεται το εξής: Την αγαπημένη μας ΜΑΡΩ ΚΟΝΤΟΥ, αποχαιρετούμε την Παρασκευή στις 11πμ, από την Μητρόπολη Αθηνών. Θα ακολουθήσει η ταφή στο Α’ Νεκροταφείο Αθηνών.

Παράκληση της οικογένειας ,αντί στεφάνων, να γίνουν δωρεές στο κέντρο βρεφών «ΜΗΤΕΡΑ»  του οποίου υπήρξε πρόεδρος.

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