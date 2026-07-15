Μάρω Κοντού: Την Παρασκευή η κηδεία της σπουδαίας ηθοποιού – Η τελευταία επιθυμία της

Tην Παρασκευή, 17 Ιουλίου στις 11:00 στο Α’ Νεκροταφείο Αθηνών θα γίνει η κηδεία της Μάρως Κοντού, η οποία άφησε την τελευταία της πνοή σήμερα, σε ηλικία 92 ετών βυθίζοντας στη θλίψη τον καλλιτεχνικό κόσμο.

Η ηθοποιός έχει αφήσει ανεξίτηλο το στίγμα της στον κινηματογράφο και το θέατρο μέσα από εμβληματικές ερμηνείες. Επικήδειο θα εκφωνήσει ο Πρόεδρος της Βουλής και στενός της φίλος, Νικήτας Κακλαμάνης.

Σε εκείνον μάλιστα, η Μάρω Κοντού είχε εκμυστηρευτεί την τελευταία της επιθυμία. Συγκεκριμένα, η ηθοποιός τού είχε ζητήσει, σύμφωνα με ρεπορτάζ του MEGA, την επόμενη φορά που η παρέα τους θα βρεθεί για φαγητό ή για μπιρίμπα, να αφήσει μπροστά στην άδεια καρέκλα της ένα τσιγάρο και ένα ποτήρι ουίσκι.

Στην σελίδα που έχουν δημιουργήσει οι φανς στο Facebook αναφέρεται το εξής: Την αγαπημένη μας ΜΑΡΩ ΚΟΝΤΟΥ, αποχαιρετούμε την Παρασκευή στις 11πμ, από την Μητρόπολη Αθηνών. Θα ακολουθήσει η ταφή στο Α’ Νεκροταφείο Αθηνών.

Παράκληση της οικογένειας ,αντί στεφάνων, να γίνουν δωρεές στο κέντρο βρεφών «ΜΗΤΕΡΑ» του οποίου υπήρξε πρόεδρος.