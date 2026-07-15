Τραμπ: «Δεν μου αρέσει να δίνω προθεσμίες, αλλά…» – Νέες αμερικανικές επιθέσεις στο Ιράν

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, δήλωσε σήμερα ότι δεν επιθυμεί να θέτει προθεσμίες, απαντώντας σε ερώτηση δημοσιογράφων σχετικά με το χρονικό περιθώριο που δίνει στο Ιράν πριν από ενδεχόμενη έναρξη αμερικανικών βομβαρδισμών.

«Δεν μου αρέσει να δίνω προθεσμίες, αλλά ξέρουν καλά, ξέρουν πώς πάει… Καλύτερα να φερθούν σωστά», είπε ο Τραμπ.

Χθες Τρίτη, ο Αμερικανός πρόεδρος είχε διαμηνύσει μέσω συνέντευξης που παραχώρησε στο Fox News ότι θα διατάξει να βομβαρδιστούν ηλεκτροπαραγωγικοί σταθμοί και γέφυρες στο Ιράν από την επόμενη εβδομάδα εάν η Τεχεράνη δεν καταλήξει σε «συμφωνία».

«Τα πράγματα θα πάνε αληθινά άσχημα γι’ αυτούς», καθώς «την επόμενη εβδομάδα θα πάρουν σειρά οι ηλεκτροπαραγωγικοί σταθμοί» και τη μεθεπόμενη θα «πάρουν σειρά οι γέφυρες» αν οι Ιρανοί «δεν καθίσουν στο τραπέζι να διαπραγματευτούν», είπε ο Τραμπ στο τηλεοπτικό δίκτυο.

Νέο κύμα αμερικανικών επιθέσεων

Αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις εξαπέλυσαν απόψε νέες επιθέσεις εναντίον του Ιράν, όπως ανακοίνωσε το διοικητήριο CENTCOM που είναι αρμόδιο για την περιοχή της Μέσης Ανατολής.

Σε ενημέρωση της CENTCOM μέσω Χ αναφέρεται ότι «στις 3:00 μ.μ. (ώρα Ανατολικής Ακτής στις ΗΠΑ, 22:00 στην Ελλάδα), αμερικανικές δυνάμεις εξαπέλυσαν δεύτερο γύρο επιθέσεων σήμερα εναντίον του Ιράν. Τα πλήγματα έχουν στόχο τα μέσα που χρησιμοποιεί ο ιρανικός στρατός για να απειλήσει πλοία που διέρχονται από τα Στενά του Ορμούζ, μια διεθνή θαλάσσια οδό ζωτικής σημασίας για το παγκόσμιο εμπόριο».