Τραμπ: «Δεν μου αρέσει να δίνω προθεσμίες, αλλά…» – Νέες αμερικανικές επιθέσεις στο Ιράν

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, δήλωσε ότι δεν επιθυμεί να θέτει προθεσμίες, απειλώντας ωστόσο το Ιράν με βομβαρδισμούς στρατηγικών υποδομών εάν δεν επιτευχθεί συμφωνία. Παράλληλα, αμερικανικές δυνάμεις εξαπέλυσαν νέες επιθέσεις εναντίον του Ιράν, στοχεύοντας στρατιωτικά μέσα που χρησιμοποιούνται για την απειλή πλοίων στα Στενά του Ορμούζ.

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Διεθνή Νέα

Τραμπ
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, δήλωσε ότι δεν επιθυμεί να θέτει προθεσμίες, ωστόσο διαμήνυσε ότι «τα πράγματα θα πάνε αληθινά άσχημα γι’ αυτούς» εάν οι Ιρανοί «δεν καθίσουν στο τραπέζι να διαπραγματευτούν».
  • Ο Τραμπ είχε απειλήσει ότι θα διατάξει να βομβαρδιστούν ηλεκτροπαραγωγικοί σταθμοί και γέφυρες στο Ιράν από την επόμενη εβδομάδα εάν η Τεχεράνη δεν καταλήξει σε «συμφωνία».
  • Αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις εξαπέλυσαν νέες επιθέσεις εναντίον του Ιράν, στοχεύοντας μέσα που χρησιμοποιεί ο ιρανικός στρατός για να απειλήσει πλοία που διέρχονται από τα Στενά του Ορμούζ.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, δήλωσε σήμερα ότι δεν επιθυμεί να θέτει προθεσμίες, απαντώντας σε ερώτηση δημοσιογράφων σχετικά με το χρονικό περιθώριο που δίνει στο Ιράν πριν από ενδεχόμενη έναρξη αμερικανικών βομβαρδισμών.

Τραμπ: Απειλεί με πλήγματα σε ενεργειακές υποδομές του Ιράν εάν δεν υπάρξει συμφωνία – «Οι επιθέσεις θα συνεχιστούν μέχρι να πω αρκετά»

«Δεν μου αρέσει να δίνω προθεσμίες, αλλά ξέρουν καλά, ξέρουν πώς πάει… Καλύτερα να φερθούν σωστά», είπε ο Τραμπ.

Χθες Τρίτη, ο Αμερικανός πρόεδρος είχε διαμηνύσει μέσω συνέντευξης που παραχώρησε στο Fox News ότι θα διατάξει να βομβαρδιστούν ηλεκτροπαραγωγικοί σταθμοί και γέφυρες στο Ιράν από την επόμενη εβδομάδα εάν η Τεχεράνη δεν καταλήξει σε «συμφωνία».

«Τα πράγματα θα πάνε αληθινά άσχημα γι’ αυτούς», καθώς «την επόμενη εβδομάδα θα πάρουν σειρά οι ηλεκτροπαραγωγικοί σταθμοί» και τη μεθεπόμενη θα «πάρουν σειρά οι γέφυρες» αν οι Ιρανοί «δεν καθίσουν στο τραπέζι να διαπραγματευτούν», είπε ο Τραμπ στο τηλεοπτικό δίκτυο.

Νέο κύμα αμερικανικών επιθέσεων

Αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις εξαπέλυσαν απόψε νέες επιθέσεις εναντίον του Ιράν, όπως ανακοίνωσε το διοικητήριο CENTCOM που είναι αρμόδιο για την περιοχή της Μέσης Ανατολής.

Σε ενημέρωση της CENTCOM μέσω Χ αναφέρεται ότι «στις 3:00 μ.μ. (ώρα Ανατολικής Ακτής στις ΗΠΑ, 22:00 στην Ελλάδα), αμερικανικές δυνάμεις εξαπέλυσαν δεύτερο γύρο επιθέσεων σήμερα εναντίον του Ιράν. Τα πλήγματα έχουν στόχο τα μέσα που χρησιμοποιεί ο ιρανικός στρατός για να απειλήσει πλοία που διέρχονται από τα Στενά του Ορμούζ, μια διεθνή θαλάσσια οδό ζωτικής σημασίας για το παγκόσμιο εμπόριο».

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