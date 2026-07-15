Τραμπ: Απειλεί με πλήγματα σε ενεργειακές υποδομές του Ιράν εάν δεν υπάρξει συμφωνία – «Οι επιθέσεις θα συνεχιστούν μέχρι να πω αρκετά»

Ο Ντόναλντ Τραμπ απείλησε με βομβαρδισμούς ηλεκτροπαραγωγικών σταθμών και γεφυρών στο Ιράν, εάν η Τεχεράνη δεν καταλήξει σε συμφωνία, δηλώνοντας ότι οι επιθέσεις θα συνεχιστούν «μέχρι να πω αρκετά». Οι ένοπλες δυνάμεις των ΗΠΑ διεξάγουν ήδη νέο κύμα πληγμάτων και επανέφεραν τον αποκλεισμό νότιων λιμανιών, αν και ο Τραμπ φάνηκε να ανακαλεί την επιβολή φόρου στα πλοία που διέρχονται από τα Στενά του Ορμούζ.

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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Ο Ντόναλντ Τραμπ διεμήνυσε ότι θα διατάξει να βομβαρδιστούν ηλεκτροπαραγωγικοί σταθμοί και γέφυρες στο Ιράν από την επόμενη εβδομάδα εάν η Τεχεράνη δεν κλείσει συμφωνία.
  • Σε ερώτημα για το πόσο θα διαρκέσουν οι βομβαρδισμοί των ΗΠΑ, ο Ντόναλντ Τραμπ απάντησε «θα συνεχιστούν μέχρι να πω ότι αρκετά».
  • Οι ένοπλες δυνάμεις των ΗΠΑ ανακοίνωσαν νέο κύμα πληγμάτων εναντίον του Ιράν κι επανέφεραν σε ισχύ τον αποκλεισμό των νότιων λιμανιών του, ωστόσο ο Ντόναλντ Τραμπ φάνηκε να παίρνει πίσω την αναγγελία για φόρο στα πλοία στα Στενά του Ορμούζ.

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Ο Ντόναλντ Τραμπ διεμήνυσε αργά την Τρίτη, κατά τη διάρκεια συνέντευξης που παραχώρησε στο Fox News, ότι θα διατάξει να βομβαρδιστούν ηλεκτροπαραγωγικοί σταθμοί και γέφυρες στο Ιράν από την επόμενη εβδομάδα εάν η Τεχεράνη δεν κλείσει συμφωνία.

«Τα πράγματα θα πάνε αληθινά άσχημα γι’ αυτούς», καθώς «την επόμενη εβδομάδα θα πάρουν σειρά οι ηλεκτροπαραγωγικοί σταθμοί» και τη μεθεπόμενη θα «πάρουν σειρά οι γέφυρες» αν οι Ιρανοί «δεν καθίσουν στο τραπέζι να διαπραγματευτούν», είπε ο Αμερικανός πρόεδρος στο τηλεοπτικό δίκτυο.

Σε ερώτημα για το πόσο θα διαρκέσουν οι βομβαρδισμοί των ΗΠΑ, ο Ντόναλντ Τραμπ απάντησε «θα συνεχιστούν μέχρι να πω ότι αρκετά».

Οι ένοπλες δυνάμεις των ΗΠΑ ανακοίνωσαν αργά την Τρίτη πως διεξάγουν νέο κύμα πληγμάτων εναντίον του Ιράν κι επανέφεραν σε ισχύ τον αποκλεισμό των νότιων λιμανιών του, ωστόσο ο Ντόναλντ Τραμπ φάνηκε να παίρνει πίσω την αναγγελία πως η Ουάσινγκτον θα προχωρούσε στην επιβολή φόρου στα πλοία που διέρχονται από το Στενά του Ορμούζ, στην καρδιά του πολέμου.

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