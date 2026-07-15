Ιταλία: Οριακή ήττα για την Μελόνι στη Βουλή με φόντο την εκλογική μεταρρύθμιση – Εκλογές ζητά η αντιπολίτευση

Η ιταλική Βουλή απέρριψε οριακά τροπολογία που είχε καταθέσει το κόμμα της Τζόρτζια Μελόνι στο πλαίσιο της συζήτησης για τον νέο εκλογικό νόμο, προκαλώντας άμεσα αιτήματα από την αντιπολίτευση για παραίτηση της κυβέρνησης και διεξαγωγή πρόωρων εκλογών. Η πρωθυπουργός αναγνώρισε την έλλειψη ψήφων από την κυβερνητική πλειοψηφία και την ανάγκη για πολιτική εμβάθυνση, ενώ αναλυτές εκτιμούν ότι η εξέλιξη θα μπορούσε να επισπεύσει τις βουλευτικές εκλογές.

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Διεθνή Νέα

Μελόνι, Βουλή
ΣΥΝΟΨΗ ΑΡΘΡΟΥ

Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Με οριακή πλειοψηφία, μόλις μίας ψήφου, η ιταλική Βουλή απέρριψε τροπολογία του κόμματος της Τζόρτζια Μελόνι για την εκλογική μεταρρύθμιση.
  • Τα κόμματα της αντιπολίτευσης ζήτησαν την παραίτηση της κυβέρνησης και τη διεξαγωγή πρόωρων βουλευτικών εκλογών, οργανώνοντας και καθιστική διαμαρτυρία.
  • Η πρωθυπουργός Τζόρτζια Μελόνι αναγνώρισε την ήττα και την απουσία ψήφων από την κυβερνητική πλειοψηφία, ενώ αναλυτές εκτιμούν ότι η εξέλιξη αυτή μπορεί να επισπεύσει τις βουλευτικές εκλογές ακόμη και μέσα στο φθινόπωρο.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Με οριακή πλειοψηφία, μόλις μίας ψήφου (188 υπέρ και 187 κατά), η ιταλική Βουλή απέρριψε τροπολογία που είχε καταθέσει το κόμμα της Τζόρτζια Μελόνι και προέβλεπε τη δυνατότητα των ψηφοφόρων να επιλέγουν έως και τρεις υποψηφίους στα ψηφοδέλτια. Η πρόταση κατατέθηκε στο πλαίσιο της συζήτησης για τον νέο εκλογικό νόμο που προωθεί η κυβερνητική συντηρητική συμμαχία.

Τα κόμματα της αντιπολίτευσης, αμέσως μετά την ανακοίνωση του αποτελέσματος, ζήτησαν την παραίτηση της κυβέρνησης και τη διεξαγωγή πρόωρων βουλευτικών εκλογών. Στελέχη του κεντροαριστερού Δημοκρατικού Κόμματος, των Πέντε Αστέρων, της Ιταλικής Αριστεράς και Οικολόγων και της Ζωντανής Ιταλίας οργάνωσαν καθιστική διαμαρτυρία μπροστά στη Βουλή, με αίτημα η Μελόνι να συναντήσει άμεσα τον πρόεδρο της Δημοκρατίας Σέρτζιο Ματαρέλα και να υποβάλει παραίτηση. Σύμφωνα με τους υπολογισμούς, πάνω από τριάντα βουλευτές της συμπολίτευσης δεν στήριξαν την τροπολογία για τους σταυρούς προτίμησης, την οποία είχε καταθέσει το κόμμα της Ιταλίδας πρωθυπουργού.

«Έφτασε η στιγμή να πάτε σπίτι σας και να δοθεί στην χώρα μια κυβέρνηση η οποία να είναι σε θέση να λύσει τα προβλήματα των Ιταλών. Αποδεχθείτε την αποτυχία σας και γυρίστε σπίτι σας», δήλωσε η γραμματέας των «Δημοκρατικών», Ελι Σλάιν. «Η Μελόνι θέλησε να πάει σε πολιτική αναμέτρηση, σας ζήτησε να αναλάβετε ο καθένας την ευθύνη σας. Το κάνατε και καταψηφίσατε την πρωθυπουργό σας. Τώρα πάμε σε εκλογές», πρόσθεσε ο πρώην πρωθυπουργός και πρόεδρος των Πέντε Αστέρων, Τζουζέπε Κόντε.

Πριν από λίγο, σε ανάρτησή της στο διαδίκτυο, η επικεφαλής της κυβέρνησης της Ρώμης υπογράμμισε: «Η τροπολογία απορρίφθηκε με διαφορά μίας μόνο ψήφου, αλλά κάναμε καλά που το προσπαθήσαμε. Επιχειρήσαμε να επανεισάγουμε τους σταυρούς προτίμησης, έπειτα από πάνω από 30 χρόνια ψηφοδελτίων, στα οποία μπορείς να επιλέξεις μόνον το κόμμα. Ζητήσαμε η σημερινή ψηφοφορία να είναι φανερή, ώστε ο καθένας να αναλάβει την ευθύνη της ψήφου του, αλλά η αντιπολίτευση θέλησε να είναι μυστική. Από την κυβερνητική πλειοψηφία έλειψαν αρκετές ψήφοι και αυτό είναι κάτι που χρειάζεται πολιτική εμβάθυνση. Υ.Γ. η σκηνή της αντιπολίτευσης η οποία πανηγυρίζει σαν να κέρδισε Μουντιάλ, επειδή στέρησε από τους πολίτες τη δυνατότητα να διαλέγουν τους εκπροσώπους τους στο κοινοβούλιο, τα λέει όλα».

Σύμφωνα με αναλυτές, η αρνητική αυτή εξέλιξη για την κυβερνητική συμμαχία που συνθέτουν τα Αδέλφια της Ιταλίας, η Φόρτσα Ιτάλια και η Λέγκα, θα μπορούσε να επισπεύσει την διεξαγωγή βουλευτικών εκλογών, ακόμη και μέσα στο φθινόπωρο. Υπενθυμίζεται, τέλος, ότι η νομοθετική περίοδος που βρίσκεται σε εξέλιξη, κανονικά θα πρέπει να λήξει τον Οκτώβριο του 2027.

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