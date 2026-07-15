Τεχεράνη: Τα Στενά του Ορμούζ αποτελούν ζήτημα εθνικής ασφάλειας – «Θα υπερασπιστούμε τα δικαιώματά μας ανεξαρτήτως κόστους»

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Σαφές μήνυμα ότι δεν προτίθεται να υποχωρήσει στο ζήτημα των Στενών του Ορμούζ έστειλε η Τεχεράνη, χαρακτηρίζοντας την περιοχή «αναπόσπαστο τμήμα της εθνικής της ασφάλειας».

Ο Ιρανός υφυπουργός Εξωτερικών, Καζέμ Γαριμπαμπαντί, υπογράμμισε ότι η χώρα θα συνεχίσει να ασκεί τα κυριαρχικά της δικαιώματα στα Στενά, «ανεξαρτήτως κόστους», ενώ τόνισε πως το Ιράν δεν θεωρεί πλέον ότι δεσμεύεται από το Μνημόνιο Συνεννόησης με τις Ηνωμένες Πολιτείες.

Από την πλευρά τους, οι Φρουροί της Επανάστασης διεμήνυσαν πως όσο συνεχίζονται οι αμερικανικές στρατιωτικές επιχειρήσεις στην περιοχή, «ούτε σταγόνα πετρελαίου ή φυσικού αερίου» δεν θα εξαχθεί από τη Μέση Ανατολή, όπως μεταδίδουν ιρανικά μέσα ενημέρωσης.

Οι Φρουροί της Επανάστασης υποστήριξαν πως οι αμερικανικές επιθέσεις δεν θα έχουν άλλο αποτέλεσμα πέρα από το να καθυστερήσει το άνοιγμα των Στενών του Ορμούζ.

Ανέφεραν επίσης ότι εξαπέλυσαν επιθέσεις εναντίον αμερικανικών στρατιωτικών εγκαταστάσεων σε Κουβέιτ και Μπαχρέιν εν είδει αντιποίνων για τα αμερικανικά πλήγματα στο Ιράν.