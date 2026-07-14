Ρένα Δούρου: «Δεν θα αρνηθώ την πρόταση των συντρόφων μου για την ηγεσία»

Την πρόθεσή της να διεκδικήσει την ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ-Προοδευτική Συμμαχία άφησε ουσιαστικά να διαφανεί η Ρένα Δούρου, επιβεβαιώνοντας ότι δεν θα αρνηθεί την πρόταση στελεχών και βουλευτών του κόμματος να είναι υποψήφια στις επικείμενες εσωκομματικές εκλογές.

Η βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, αν και απέφυγε να προχωρήσει σε επίσημη ανακοίνωση πριν από τις αποφάσεις των αρμόδιων κομματικών οργάνων, έστειλε σαφές μήνυμα ότι είναι παρούσα στη μάχη της διαδοχής, υπογραμμίζοντας την ανάγκη για συλλογική πορεία, σεβασμό στις διαδικασίες και άμεση ανασυγκρότηση του κόμματος μετά την παραίτηση του Σωκράτη Φάμελλου.

«Δεν θα αρνηθώ τις προτάσεις που μου έχουν γίνει από συντρόφους και συντρόφισσες βουλευτές για την επόμενη εβδομάδα να βρεθώ ως υποψήφια», δήλωσε χαρακτηριστικά.

«Από μικρή έμαθα να μην μου φταίνε τα άλλα παιδάκια»

Αναφερόμενη στις εξελίξεις που ακολούθησαν την παραίτηση του Σωκράτη Φάμελλου, η κ. Δούρου απέφυγε να επιρρίψει ευθύνες στον πρώην πρωθυπουργό Αλέξη Τσίπρα για τη σημερινή εικόνα του κόμματος, καθιστώντας σαφές ότι η λογική της αναζήτησης αποδιοπομπαίων τράγων δεν την εκφράζει.

«Και από το σπίτι και από το κόμμα εγώ έμαθα να μη μου φταίνε τα άλλα παιδάκια», σημείωσε, ενώ παράλληλα τόνισε την ανάγκη να καλυφθεί το κενό που υπάρχει «χωρίς να ποδοπατήσουμε στην προσπάθειά του».

Κληθείσα να απαντήσει στις αιτιάσεις του Παύλου Πολάκη, διασαφήνισε ότι «μόνος του δεν μπορεί κανείς ούτε να βάλει το κόμμα του στη Βουλή, ούτε να το κάνει πιο δυνατό, το μαζί είναι στην αξιοπρέπεια», και πρόσθεσε πως «όταν δρας συλλογικά, θα πάρεις από τον καθένα το καλύτερο. Πιστεύω ότι κανένας μόνος του δεν μπορεί».

Η κ. Δούρου τάχθηκε επίσης υπέρ του διαλόγου με τη Νέα Αριστερά, ξεκαθαρίζοντας ωστόσο ότι αυτός θα πρέπει να βασίζεται σε προγραμματικές συγκλίσεις και όχι σε προσωπικές συμπάθειες. Παράλληλα, υπογράμμισε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ λειτουργεί με διαφάνεια και υπενθύμισε πως οι βουλευτές του κόμματος δεσμεύονται με συμφωνητικό για την έδρα τους.

Τέλος, σε ό,τι αφορά την εκλογή ηγεσίας στην ΚΟ του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, η βουλευτής τόνισε πως «πρέπει να γίνει το συντομότερο δυνατόν», συμπληρώνοντας πως «μέχρι το τέλος της εβδομάδας θα μπορούσαμε να έχουμε τελειώσει».